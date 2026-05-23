Ünlü çiftin göz yaşartan evliliği: Bir yastıkta 75 yıl... Son nefese kadar aşk!

"Tarihe karışmış" dedik çünkü bu çift, 78 yıldır birlikte.

Bunun 75 yılını da karı- koca olarak bir çatı altında geçiriyorlar. Üstelik Hollywood gibi bir ortamda, üstelik ikisi de çok ünlü olduğu halde.

SON NEFESE KADAR AŞK

Gerçekten de "son nefese kadar aşk" olarak tanımlanacak bu durumun kahramanları Boy Meets World adlı diziyle tanınan William Daniels ve Little House on the Prairie (Küçük Ev) adlı diziyle hatırlanan Bonnie Bartlett..

Çift, önümüzdeki 20 Haziran günü evliliklerinin 75'inci yılını kutlayacaklar.

Bu, aynı zamanda ünlü çiftin aşkının da 78'inci yılı olacak. Çünkü evlilik öncesi üç yıl da flört ettiler.

William Daniels ile Bonnie Bartlett, Hollywood gibi aşkların ve ilişkilerin çok kısa sürdüğü, aldatma olaylarının sıradan bir hale geldiği ortamda gerçekten şaşırtan bir ilişkiye imza atmış durumdalar.





İŞİN SIRRI UYUM SAĞLAMAK

Çift, bir yastıkta geçen 75 yılı bitirmeye hazırlanırken, Page Six'e bir röportaj verdi. Orada da uzun evliliklerinin sırrını anlattı Daniels ile Bartlett.

Bu arada Daniels'ın 99, Bartlett'in de 96 yaşında olduğunu hatırlatalım.

Çift bunca uzun zaman içinde acı tatlı birçok olay yaşadı. Bir evlat kaybı ve evliliklerinin ilk yıllarında denedikleri, her ikisinin de kendi hayatını yaşadığı açık evlilik de buna dahil.

Daniels ile Bartlett'a göre bu kadar uzun süre evli kalabilmelerinin sebebi "uyum sağlamak."

Bonnie Bartlett da bu durumu şöyle anlattı: " Biliyorsunuz burada yani Los Angeles'ta hava aniden ısındı. Bu duruma bir şekilde uyum sağlamanız gerekiyor. Hayatın özü de bu zaten. İçinde bulunduğunuz duruma uyum sağlamak. Buna evlilik de dahil."

Bonnie Bartlett ile William Daniels, üniversitede üç yıl flört ettikten sonra 1951 yılında evlendiler.





BİR SÜRE 'AÇIK EVLİLİK' DENEDİLER

Bartlett; bu evlilikte "içe dönük" tarafın kendisi olduğunu anlattı. Bir de evlilikte bir "esneklik payı" olması gerektiğini söyledi.

Sözlerin bu "esneklik payı" kısmında çiftin yuva kurdukları ilk dönemde açık evliliği denediğini de söyleyelim. Ama bunun "çok acılı" bir süreç olduğunu görmüşler kısa zamanda.

Bartlett, daha önce Fox News ile yaptığı bir röportajda "Bunun hakkında hiç oturup tartışmadık, aramızda bir anlaşma yapmadık. Zaman zaman hayatlarımız farklı yönlere gitti" demişti.

Bartlett'a göre uzun evliliğin sırrı "uyum sağlamak"... İlk evlatlarını sadece 24 saat içinde kaybeden çiftin 62 ve 60 yaşlarında iki oğlu bulunuyor.

ÜNİVERSİTE YILLARINDA TANIŞTILAR

William Daniels de karısı Bonnie Bartlett'ı kast ederek "Hayatta yanımda oturan bu kadın dışında başka biriyle olamazdım" diyerek ona olan sevgisinin nasıl hala sapasağlam durduğunu ifade etti.

Oyuncu çiftin aşkı daha Illinois'teki Northwesten Üniversitesi'ndeki öğrencilik yıllarında başladı.

William, bu güzel sarışın genç kızı ilk kez sınıfın arka sıralarında otururken gördü. O sırada Bonnie bir oyundan bir bölüm okuyordu.

Bu genç kızın ilginç göründüğünü söyledi kendi kendine. Sınıftan çıkarken de ona "Bir kahveye ne dersin?" diye kordu. İşte her şey öyle başladı.

Doğrusu Bonnie, o ilk davette William'ın boyunun kendisinden daha kısa olmasını şaka yollu ona hatırlattı...

Bu fiziksel fark yine de aşklarına engel olmadı.





İLK BEBEKLERİ 24 SAAT İÇİNDE ÖLDÜ

William ile Bonnie 1951 yılında evlendiler.

Çiftin ilk bebeği evlenmelerinden kısa bir süre sonra dünyaya geldi. Babasının adını taşıyan bu bebek sadece 24 saat yaşayabildi. Sonra hayata veda etti.

Bu acının ardından William ile Bonnie'nin şu anda 60 yaşında olan Robert ve 62 yaşındaki Michael adında iki oğulları daha dünyaya geldi.

Bonnie bu iki evlat nedeniyle kendilerini çok şanslı hissettiklerini söyleyip "Michael bize yakın bir evde yaşıyor ve çok yardımcı oluyor" diye konuştu.