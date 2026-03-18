Ünlü çiftin gizli düğün bilmecesi: Törene çağırmadığım için darılanlar oldu

Haberin Devamı

Ortada çifte yakın bir kaynaktan yapılan "evlendiler" açıklaması, parmaktaki bir alyans ve sonradan ortaya çıkan, nikahta çekildiği ileri sürülen bir de fotoğraf var.

Olayın kahramanlarından biri de sonunda kafa karışıklığını gidermeye çalıştı katıldığı sohbet programında. Ama bu da çok işe yaramadı. Çünkü daha fazla soru işareti oluştu.

SET ARKADAŞLIĞI AŞKA DÖNÜŞTÜ... GİZLİ DÜĞÜN İDDİASI OLAY OLDU

Bu karmaşık olayın kahramanları Örümcek Adam (Spider Man) setindeki iş arkadaşlığını aşka taşıyan Zendaya ile Tom Holland.

Gençlerin nişanlandığı zaten biliniyordu. Herkes onlardan düğün haberi ve tabii ki görüntüleri beklerken Zendaya'nın stilisti çıkıp "Onlar evlendiler" dedi.

Haberin Devamı

Ama çiftin cephesinden hiç ses gelmedi... Bir de üstüne yapay zeka ile üretilmiş fotoğraflar çıktı ortaya... Zendaya ile Tom Holand'ın düğününde çekildiği ileri sürülen bu görüntüler o kadar gerçekçi ki buna inananlar da oldu.





SOHBET PROGRAMINDA DA BU KONU MASAYA YATIRILDI

Zendaya da Jimmy Kimmel'ın sohbet programında bu konudaki sorularla da karşılaştı.

Kimmel, 29 yaşındaki Zendaya'ya, yapay zekayla üretilen bu fotoğrafları sordu. Zendaya da bunun üzerine birçok kişinin bu sahte fotoğraflara inandığını ama kendisinin gerçek hayatta olduğunu söyleyerek yanıt verdi.

Yıldız, bu gerçekçi yapay zeka fotoğraflar yüzünden kendisini gerçek hayatta tanıyan bazı insanların bile bunlara inanıp "Neden bizi düğüne çağırmadın?" diyerek sitem ettiğini de belirtti.





Programda kafa karışıklığını daha da artıran başka bir görüntü daha yer aldı. Zendaya ile Robert Pattinson'ın önemli rollerini paylaştığı The Drama filminin düğün sahnesi geldi ekrana. Ama orada da Pattinson'ın yüzü yerine Tom Holland'ın yüzünün yerleştirildiği görüntüler yer alıyordu. Programın o anlarında herkes gülüp eğlendi ama bu da 'Zendaya ile Tom Holland gerçekten evlendi mi?" sorusuna net yanıt olamadı.

Haberin Devamı





Zendaya ile Tom Holland'ın yapay zeka ile üretilen 'sözde' düğün fotoğrafları birçok kişinin aklını karıştırdı.





'ONLAR EVLENDİ... KAÇIRDINIZ'

Zendaya ile Tom Holland'ın gizli bir törenle evlendiğine dair bütün bu gürültü, güzel yıldızın stilistinin yaptığı "Onlar gizlice evlendi" açıklamasıyla tetiklendi.

İlk kez geçen yılki Altın Küre ödül töreninde parmağındaki iri taşlı yüzüğü göstererek nişan haberini sessizce duyuran Zendaya ile Tom Holland'ın gizlice evlendiğini de tasarımcı Law Roach duyurdu.

Haberin Devamı

2026 Actor Awards töreninin kırmızı halısında kısa bir röportaj veren Roach, "Düğün çoktan yapıldı. Kaçırdınız" dedi.

Onun bu sözleri üzerine konuştuğu muhabir "Bu doğru mu?" diye sordu. Bunun üzerine Law Roach da "Hem de çok doğru" diye konuştu.

Bu arada küçük bir hatırlatma... Bu gizli düğününün yapılmış olabileceği zaten birkaç haftadır konuşuluyordu.

Bunun nedeni de Zendaya'nın bir alışverişte sol elinin yüzük parmağındaki alyansın dikkatlerden kaçmamasıydı.

Bu arada ortada dolaşan bir başka görüntü daha var ki onun da genç çiftin evlilik yemini ettiği sırada çekildiği ileri sürülüyor.

Haberin Devamı





NİŞAN HABERİ DE KIRMIZI HALIDA ORTAYA ÇIKTI

Birlikte rol aldıkları Örümcek Adam (Spider Man) filminin setinde aşkları başladı Zendaya ile Tom Holland'ın. Onlar özem hayatlarını meraklı gözlerden uzak tutmaya çalışsalar da yine de hayranları onların ilişkisini adım adım takip etti.

Zendaya ile Tom Holland'ın nişanlandığı da geçtiğimiz yılın Altı Küre töreninde ortaya çıktı. Zendaya'nın parmağındaki iri taşlı yüzük genç çiftin nişanlandığını dünya aleme ilan etti.