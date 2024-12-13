Ünlü çiftin evliliği terapiyle ayakta duruyor

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“Artık film çekmemeye kadar verip hayatımı normal insanlar gibi yaşamaya başlayınca sahip olduğum tonla kozmetik ürünü bir kenara attım. Hatta bazı sabahlar uyanınca yüzümü bile yıkamaz oldum”.

Bu sözlerin sahibi bir zamanlar herkesin başını döndüren, kırmızı halılarda herkesin dönüp bir daha baktığı Cameron Diaz’dan başkası değil.





MUTLU EVLİLİK YAKINDA 10 YILI DEVİRECEK

Bir model olarak başladığı kariyerinde Hollywood’un en çok kazanan kadın oyuncularından biri olmayı başaran güzel yıldız Matt Dillon, Jared Leto ve Justin Timberlake gibi isimlerle çok konuşulan ilişkiler yaşadıktan sonra 2015’te ünlü müzisyen Benji Madden’la evlenmişti.

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Cameron Diaz, evlendikten sonra oyunculuk yapmayı bırakıp kendini ailesine adamış ve birçok meslektaşı gibi kendi markasını piyasaya sürüp, daha az yıpratıcı işleri kendi istediği gibi yapmayı seçmişti.





“KARI KOCALAR AYRI YATAKLARDA UYUMALI” DEMİŞTİ

Ünlü yıldız özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı seçse de 9 yıllık evliliğiyle ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce evli çiftlerin ayrı yataklarda uyumasının normal sayılması gerektiğini söyleyen Diaz’dan yine evlilik hayatıyla ilgili ilginç bir açıklama geldi.

Kocasının ikiz kardeşi Joel Madden’ın podcast yayınına katılan Cameron Diaz evliliğini ayakta tutmak için terapiden yardım aldıklarını açıkladı.

“Bu bizim gönülden bağlı olduğumuz büyük bir şey” diyen 52 yaşındaki Diaz, 45 yaşındaki kocası Benji Madden’la düzenli olarak çift terapisi gördüklerini itiraf etti.





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EVLİLİĞE TERAPİ DESTEĞİ

Diaz, terapinin onlara “Neden işe yaramadı? Nasıl çalışmasını sağlayabilirim? Benim payıma düşen ne? Diğer kişinin işi ne?” gibi sorular sordurduğunu, bunun da aynı hataları tekrar tekrar yapmalarını engellediğini söyledi.

Terapi görmek için çiftlerin ikisinin de gönüllü olması gerektiğini söyleyen Cameron Diaz “Eğer... her iki kişi de her gün yüzde 100 değilse bir evlilik yürütemez ve bir aile kuramazsınız. İlişkide bir kişi yüzde 99'ken diğeri 100 olamaz” dedi ve kocasıyla ilişkilerini böyle ayakta tuttuklarını söyledi.

Evli çiftlerin ayrı yataklarda yatmasının normal sayılmasını gerektiğini söyleyen ünlü yıldız kendisi ve eşinin ise aynı yatakta uyuduğunu söylemişti.

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İKİNCİ ÇOCUKLARINA MART AYINDA KAVUŞTULAR

Ocak 2015'te kendi evlerindeki özel bir törenle evlenen Cameron Diaz ve Benji Madden çiftinin 5 yaşında Raddix adını verdikleri bir kızları ve bu yıl mart ayında doğan Cardinal adını verdikleri bir oğulları var.

Çift iki çocuklarına da taşıyıcı anne yoluyla kavuştu. Geç sayılabilecek bir yaşta anne olan Cameron Diaz aslında daha önce de çocuk istediğini ve annelik özlemi çektiğini söylemiş ancak hayatının aşkı kocasına kavuşana kadar beklemişti.

KOCASI ONA “KRALİÇEM” DİYE SESLENİYOR

Evliliği hakkında hep ketum davranan Cameron Diaz bu konuyla ilgili nadir konuşmalarından birinde kocası Benji Madden’ı “O benim başıma gelen en iyi şey” diye anlatmıştı.

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Benji Madden ise çoğunlukla müzik kariyeriyle ilgili paylaşımlar yaptığı Instagram hesabını sık sık kapatıp, özel günlerde tekrar açarak karısına övgüler yağdırmasıyla meşhur.

Ünlü müzisyen geçen yıl Diaz’ın doğum gününü “Güzel karım, en iyi arkadaşım, her şeyde en iyi ortağım, küçük kızımızın en büyük annesi, ailemizin patronu, mutlu yıllar. Sen benim kraliçemsin” diyerek kutlamıştı.





SİNEMAYA 10 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

En son filmini 2014’te çeken, sonra da ailesine odaklanan Diaz verdiği oyunculuktan emekli olma kararından da bu yıl döndü. Yıldız isim Back In Action filminde Jamie Foxx'la başrol oynadı. Film 2025’te gösterime girecek.

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