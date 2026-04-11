Ünlü çiftin evliliği iki yılda bitmişti: Milyon dolarlık ayrılık hediyesi!

Ama işte, olmadı yürümedi... Kendi küllerinden doğan aşk, bir kez daha ve görünüşe göre kesin olarak tarihe gömüldü... Şimdi de taraflardan biri bir zamanlar çok sevdiği eski eşine dudak uçuklatan bir "ayrılık hediyesi" verdi...

'YILAN HİKAYESİNE' KENDİNCE NOKTAYI KOYDU

Bu ilginç olayın kahramanları Jennifer Lopez ile Ben Affleck.

Onların aşk öyküsünü ise artık bilmeyen kalmadı... 2000'lerin başında Gigli filminin setinde aşık olup nişanlandılar. Evlenemeden yollarını ayırdılar. Araya başka evlilikler girdi.

Ama yıllar sonra 2021'de bittiğini sandıkları aşkları yeniden alev aldı. Bir yıl sonra evlendiler ama 2024'te yuvalarını dağıtma kararı geldi. Sonunda geçen yıl da resmen boşandılar.

Bir zamanların Bennifer çifti, görünüşe göre bu kez kesin olarak yollarını ayırdı.

Eski çiftin cephesinden ise önceki gün dudak uçuklatan bir haber geldi... Ben Affleck, artık yılan hikayesine dönen "aşk malikanesindeki" hissesini hem de karşılıksız olarak yani tek kuruş bile talep etmeden eski eşi Jennifer Lopez'e devretti!

Bir anlamda "milyon dolarlık" bir ayrılık hediyesi verdi Lopez'e.

Aslına bakılırsa bu malikane, magazin dünyasıyla ilgilenenlerin çoktandır gündeminde... O dönemde Bennifer olarak anılan Jennifer Lopez ile Ben Affleck, bu malikaneyi 2023 yılında yaklaşık olarak 61 milyon dolara satın almışlardı.

Tek bir amaçları vardı üstelik... Burada birlikte yaşlanmak..

Ünlü çiftin burayı, kredi borcuna girmeden nakit parayla aldığını da not düşelim.

Tabii ki öyle olmadı. Evlilik 'tökezlemeye' başlayınca onlar da malikaneyi satışa çıkardılar. 12 yatak odası, 23 tane banyosu, basketbol sahası, yüzme havuzu bile olan malikane için 60 bin dolar istediler. Elbette mülkün iç tasarımını, saray yavrusu odalarını ve içinde yaşayana sunduğu lüksü saymıyoruz bile.

AŞK BİTİNCE İKİSİ DE BURAYI İSTEMEDİ

Diğer yandan bu evi bir an önce elden çıkarmak istiyorlardı çünkü Lopez, boşandıktan sonra buranın kendisi için çok büyük olacağını düşünüyordu.

Söylenenlere bakılırsa Affleck de bu evi hiç ama hiç sevmemişti. Bu yüzden de bir an önce elden çıkarmak istiyordu. Zaten ayrılıktan hemen sonra bir önceki eski karısı Jennifer Garner ile üç çocuğuna yakın, Pacific Pelisades'te 20 milyon dolara bir ev satın aldı.

Lopez de boş durmadı. O da Los Angeles'ta 18 milyon dolara satın aldığı yeni bir malikaneye taşındı.

Onca gösterişine ve lüksüne rağmen Lopez ile Affleck'in eski aşk yuvasına bir türlü alıcı çıkmadı. Çıkan tek alıcı da son anda malikaneyi satın almaktan vazgeçti.

Aslında eski çift; onca para vererek aldıkları bu eski aşk yuvasının satışı sırasında zarar etmek de istemiyordu. Ama aradan geçen yaklaşık 3 yıla rağmen kimse orayı satın almadı. Üstelik fiyatı düşürmelerine rağmen!

Eski çiftin, satışı "yılan hikayesine" dönen lüks malikanesi California'nın en pahalı semtlerinden biri olan Bel Air'de bulunuyor.





ARTIK KADERİ GÜZEL YILDIZIN ELLERİNDE

Sonunda da Ben Affleck, hiç sevmediği bu evle ilgili beklenmedik bir karar aldı. Normalde satıştan gelecek para aralarında paylaşılacaktı. Ama Affleck, malikanedeki bütün haklarını yani hissesini Jennifer Lopez'e devretti.

TMZ'nin haberine göre Affleck, mülk üzerindeki hissesini Lopez'e devrederken tek kuruş bile talep etmedi.

Özetle, yıllardır satılamayan bu malikanenin kaderi artık tek başına Jennifer Lopez'in ellerinde.





HOŞ OLMAYAN SÖYLENTİLER DE ÇIKMIŞTI

Bütün bunlar olurken dedikodu çarkları da durmadı elbette. Bundan birkaç ay önce Ben Affleck'in, eski karısı Lopez ile arasındaki tek bağ olan bu malikaneden kurtulmak için can attığı söylentisi çıktı.

Üstelik o sıradaki söylentiler Lopez açısından hiç hoş değildi. İddiaya göre Affleck, malikanenin bir an önce satılmasını ve eski karısıyla arasında kalan tek bağın da kopup gitmesini istiyordu.

Bu son adımı yani malikanedeki haklarını ücretsiz olarak Lopez'e devretmesi de bu isteğinin bir uzantısı olarak değerlendirildi bazı çevreler tarafından.