Ünlü çiftin boşanması ile ilgili şok iddia: Dekolte tutkusu evliliğinin sonunu getirdi

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Geçtiğimiz mayıs ayından bu yana ayrılacakları konuşulan Bennifer çifti ile ilgili olarak gelen son haber boşanma konusunda anlaştıkları, hatta belgelerin bile hazır olduğu ama Lopez ile Affleck'in henüz harekete geçmediği yönünde...

Durum böyleyken bunca yıl sonra yeniden bir araya gelip büyük bir coşkuyla evlenen Lopez ile Affleck'in ayrılık nedeni de merak konusu oldu.

Onlar da bu konuda herhangi bir açıklama yapmadıkları için söylentiler de aldı başını gidiyor. İşte bunlardan biri de bugün ortaya çıktı.

DİKKAT ÇEKEN GİYİM TARZININ ARALARINDA SORUN YARATTIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Lopez'in daha önce verdiği ve yeniden gündeme gelen bir röportajda sarf ettiği sözler, çift arasında bu türden bir anlaşmazlık da olabileceği iddialarını gündeme getirdi.

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'Bu türden' ifadesiyle neyin işaret edildiğine gelirsek...

O röportajda Lopez'in söylediğine göre Ben Affleck, yıllara meydan okuyan yıldızın cüretkar giyiminden çok da hoşlanmıyordu.

Özetlemek gerekirse kısa bir süre önce 55 yaşına giren Lopez'in dekolteleri, yırtmaçları, dikkat çeken giyimi de çiftin arasındaki anlaşmazlıkların bir parçası.

'TİŞÖRTÜN GERİ KALANININ NEREDE OLDUĞUNU SORUYOR'

Lopez, Live with Kelly and Mark adlı programda geçen yıl Mark Consuelos ile Kelly Ripa'nın konuğu oldu. O röportajda da giyim tarzı yüzünden Ben Affleck ile çatışma yaşadıklarını söyledi.

Jennifer Lopez o röportajda, Affleck'in giyim kuşamı hakkındaki tepkilerine dair şu sözleri sarf etti: "Ben bazen benimle şakalaşıyor. 'Bu tişörtün geri kalanı nerede?' diyor. Ben de ona geri kalanı olmadığını söylüyorum."

Lopez'in anlattığına göre Ben Affleck, özellikle bazı davetlere ya da galalara giderken giyeceği kıyafetlerin provalarına onunla birlikte gitmiyordu.

Lopez yine de Affleck'e kıyafeti hakkında ne düşündüğünü sorduğunu da sözlerine ekledi.

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Haklarındaki söylentiler bir türlü bitmek bilmeyen Lopez ile Affleck hakkında son konuşulanlar bunlar. Ama görünüşe göre bunca yıl sonra kavuşan çiftin evliliğinin yıkılmasının birden çok sebebi var.

EV SATIŞA ÇIKINCA SÖYLENTİLER ALEVLENDİ

Bu arada kendileri bu konuda konuşmasalar da Jennifer Lopez ve Ben Affleck, birlikte satın aldıkları malikaneyi satışa çıkarınca boşanacakları da kesinleşmeye başlamıştı.

Ama o sırada olan sadece evin satılması değildi... Çift; bununla da yetinmeyip evlerindeki bazı sanat eserlerini de satışa sundular.

Bunlar arasında koleksiyonerlerin ilgisini çekecek değerli parçalar olduğu gibi bazı ev eşyaları da bulunuyordu.

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ABD basınına yansıyan iddialara göre Lopez ile Affleck, 60 milyon dolarlık evlerinde bir türlü mutluluğu bulamadı.

Bu yüzden de aşk yuvası olmasını umdukları evi de içindeki eşyaları da elden çıkarmaya çalışıyorlar. Bazı yorumlara göre mutsuz evliliğin hiçbir anısı kendilerinde kalsın istemiyorlar.

MİLYON DOLAR ÖDEDİLER AMA HUZURU BULAMADILAR

54 yaşındaki Lopez ile 51 yaşındaki Affleck, 60 milyon dolar değerindeki bu evi geçen yıl satın almıştı. Fakat içinde bir yıl bile mutlu bir şekilde oturamadılar.

Konuşulanlara göre Ben Affleck başından beri bu evden hiç hoşlanmamıştı. Bunun nedeni de eski eşi Jennifer Garner ile olan evliliğinden dünyaya gelen çocuklarının yaşadığı eve çok uzak olmasıydı.

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Zaten ayrılık söylentileri çıktıktan hemen sonra Ben Affleck, eski eşi Garner ve üç çocuğunun evine yakın bir kiralık eve taşındı. Hatta Lopez ile birlikte yaşadığı evdeki bütün kişisel eşyalarını da yanında götürdü.

Bir de bunun üzerine Affleck'in eski karısı Jennifer Garner ve üç çocuğuna yakın bir bölgede yani Los Angeles Pacific Pelisades'te bir bekar evi alınca artık evlilik için hiçbir umudun kalmadığı ortaya çıktı.