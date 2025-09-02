Ünlü çiftin boşanma savaşı… Kocasının numarasını internette paylaştı... En korktuğu şey başına geldi!

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu ve eşi 21 yıllık evliliklerine nokta koyarlarken yaşadıkları deyim yerindeyse utanç verici kavga ve saldırılarla sadece mahkemelik değil aynı zamanda karakolluk da oldular.

AYRILDILAR, HERKESİN DİLİNE DÜŞTÜLER

Ünlü oyuncu Scott Wolf’un eşi Kelley Wolf ayrıldığı kocasıyla yaşadığı şiddetli kavgaların ardından saldırı suçundan gözaltına alınmış, sonrasında serbest bırakılsa da aynı davranışları sergilemeye devam edince başı polislerle derde girmekten kurtulamamıştı.

Sosyal medya hesabından aylardır çocuklarını göremediğini açıklayan Kelley Wolf en sonunda hem eski eşine hem de üç çocuğuna yaklaşmaktan men edildi.

ÇOCUKLARININ YANINA YAKLAŞMASI BİLE ARTIK YASAK

Basına yansıyan mahkeme belgelerine göre çiftin davasına bakan hakim Kelley Wolf için çok ağır bir uzaklaştırma kararı çıkardı ve artık sadece ayrıldığı eşine değil çocuklarına bile yaklaşamayacak duruma geldi.

Bu kararın sebebi ise Kelley Wolf’un eski eşi ünlü oyuncu Scott Wolf’un telefon numarasını sosyal medyadan paylaşması ve onu bu şekilde taciz ve tehlikeye açık hale getirmesi.

Kelley Wolf bu davranışı yüzünden zaten aylardır göremediği için gözyaşı döktüğü üç çocuğu 16 yaşındaki Jackson, 12 yaşındaki Miller ve 11 yaşındaki Lucy’nin yanına bile yanaşamayacak.

KOCASININ NUMARASINI İNTERNETTEN PAYLAŞINCA EN KORKTUĞU ŞEY BAŞINA GELDİ

Mahkeme kararında 48 yaşındaki Kelley Wolf’un ayrıldığı eşi Scott Wolf’a veya çocuklara karşı "herhangi bir şiddet eylemi gerçekleştiremez, gerçekleştirmeye çalışamaz veya gerçekleştirmekle tehdit edemez" dendi ve buna "takip etmek, taciz etmek, tehdit etmek, fiziksel olarak zarar vermek veya bedensel yaralanmaya neden olabilecek başka bir istismar biçimine yol açmak" da dahildir ifadeleri yer aldı.

Kelley Wolf artık Scott Wolf ve çocuklarından en az 100 metre uzakta durmak zorunda ve bu yaşananların ardından çok büyük bir ihtimalle çocuklarının velayetini de kaybedecek.

VELAYET ELİNDEN GİDİYOR... MAHKEMEYE KADAR İÇKİ İÇMEDİĞİNİ KANITLAMAK ZORUNDA

Bununla birlikte Kelley Wolf 10 Eylül’deki bir sonraki mahkemeye kadar alkol ve uyuşturucu kullanmadığını da resmi belgelerle hakime kanıtlamak zorunda olacak. Eski eşin eşyalarını almak için aile evine girmesi de ancak ona eşlik eden polis memurlarıyla mümkün olacak.

57 yaşındaki ünlü oyuncu Scott Wolf bu süreçte üç çocuklarının velayetini tek başına üstlenmeye devam edecek.

Ünlü çiftin yılan hikâyesine dönen ve karakollara düşmelerine yol açan ayrılıklarındaki bu çarpıcı gelişme Kelley Wolf’un 26 Ağustos'ta elektronik iletişim tacizi ve kişisel kimlik bilgilerinin elektronik ortamda ifşası yani kocasının telefon numarasını internette yayınlamasının ve bu sebeple tutuklanmasının ardından geldi.

KOCASINA "DÜNYANIN EN NEFRET EDİLEN ADAMI" DEDİ, İKİ GÜN HAPSE GİRDİ

Kelley Wolf bu olayın sabahında eski eşi Scott Wolf’u "dünyanın en nefret edilen adamı" olarak adlandırdığı bir dizi tuhaf Instagram paylaşımında bulunmuş ve bir video yayınlayarak "Çocukları hemen gönderin!!! Oyun yok artık. Bu bir savaş. Basına gitmeden önce son şansım” diye bağırmıştı.

Daha sonra aktörün telefon numarasını paylaştı ve 2 gün hapiste tutulup serbest bırakıldı.

AYRILMAYI ÜNLÜ OYUNCU İSTEMİŞTİ

2004 yılında evlenen Scott ve Kelley, haziran ayında ayrılmalarından beri sürekli magazin gündeminin baş köşesinde yer almakla kalmıyorlar sürekli de karakolluk oluyorlar.

Davayı açan taraf ünlü oyuncu olmuş, ayrılık haberinden sonra Scott Wolf’un eşi Kelley Wolf birkaç kez gözaltına alınıp tutuklanmıştı.