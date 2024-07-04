Ünlü çiftin boşanma savaşı bitmiyor... Ben çocuklarımın karnını doyuramazken eski kocam nişanlısını mücevherlere boğuyor

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Bu tür olaylı boşanmalar zincirine yeni bir halka daha eklendi... Ünlü oyuncu ve sunucu bir zamanlar yuva kurduğu hatta iki çocuk dünyaya getirdiği eski kocasına dudak uçuklatan suçlamalarla bulundu.

Oyuncu, aynı zamanda meslektaşı da olan eski kocasının, çocukları bile aç kalacak hale gelmişken bunu umursamayıp sevgilisine pahalı takılar ve mücevherler satın aldığını ileri sürdü.

Kocasının kendisini boşayacağını bile basından öğrendiğini ileri süren bu ünlü Alice Evans.

Oyuncu Ioan Gruffudd ile evliliğinden iki tane kız çocuk annesi olan 55 yaşındaki Evans, Gruffudd'un boşanmaları sırasında kendisini ve kızlarını yoğun bir yoksulluk içinde bıraktığını söyledi.

Çocuklarına yiyecek bile alamadığını iddia eden Alice Evans "Ioan o sırada nişanlısı Bianca'ya pahalı saatler ve elmas yüzükler aldı" dedi.

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DAVA DOSYASINDAKİ DUDAK UÇUKLATAN İDDİALAR

Eski çiftin boşanma davası dokümanlarına göre 50 yaşındaki Gruffud, evliliklerinden dünyaya gelen 14 yaşındaki Ella ve 10 yaşındaki Elsie'nin velayetini Alice Evans'a bıraktı.

Fakat Evans'ın ileri sürdüğüne göre GruffudD eski eşine ve kızlarına herhangi bir nafaka da ödemedi. Bu arada velayet konusundaki anlaşmanın iki ay önce resmen tamamlandığını da hatırlatalım.

Aslına bakılırsa Alice Evans, boşandıktan sonra yaşadığı maddi zorluklar hakkında bazı iddialarla gündeme gelmişti.

Evans, arkadaşlarına "Kızlarıma yiyecek bile alamıyorum. Kasiyerlik ya da bir kafede çalışmak gibi işler de yapabilirim. Ama yaşım büyük olduğu için işe de almıyorlar" diye dert yanıyordu.

Alice Evans'ın iddiasına göre kendisi böyle zorluklarla boğuşurken eski eşi Ioan Gruffudd ise nişanlısı Bianca Wallace ile lüks dünya turlarına çıkıyordu.

Eski çiftin boşanma davası dokümanlarında da Evans'ın "Ben iki kızımın önüne yiyecek bile koyamazken kocam nişanlısıyla lüks hayat sürüyor" sözleri de yer alıyor.

Yine onun ileri sürdüğüne göre Grufffd, kızlarının aç kalmasını bile umursamadan nişanlısına ve kendisine Rolex marka saatler aldı.

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Kendisi yiyecek kuponları yardımıyla beslenmeye çalışırken kocası Bad Boys adlı filminin tanımı için nişanlısıyla birlikte ülke ülke geziyordu.

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ESKİ EŞİNDEN NAFAKAYI DÜZENLİ ÖDEMESİNİ İSTİYOR

Alice Evans'ın bu iddialarının nedeni ise Alice Evans'ın kızları için eski eşinden finansal destek yani nafaka istemesi.

Onun ileri sürdüğüne göre bu konuda üzerinde anlaşılan tek ayrıntı 3 bin dolarlık aylık geçici çocuk desteği. Fakat Evans'ın ileri sürdüğüne göre bu para geçen mayıs ve haziran aylarında ödenmedi.

Gruffudd ayrıca Aralık 2023'ten Nisan 2024'e kadar eş nafakası avansı olarak ayda 7.000 dolar ödedi.Ancak o da bu yılın dördüncü ayında kesildi.

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Alice Evans, kendisi iki kızının karnını yemek kuponlarıyla doyurabilirken eski kocasının yeni nişanlısını mücevherlere boğduğunu ileri sürdü.

BOŞANACAĞINI BASINDAN ÖĞRENMİŞTİ

Bu ilginç öykünün kahramanı, kocasının kendisine boşanma davası açtığını bile basından öğrenen Alice Evans.

55 yaşındaki İngiliz oyuncu Evans ile meslektaşı olan kocası Ioann Gruffudd'un boşanması olaylı olmuştu. İki çocuğunun babası Gruffudd'un kendisini boşayacağını basından öğrenen Evans, bu durumu sosyal medya hesabından ilan etti.

Bunun ardından boşandığı 50 yaşındaki kocası, bir süredir birlikte olduğu 31 yaşındaki Bianca Wallace ile nişanlandı.

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Durum böyleyken eski çift evlilikleri sırasında yaşadıkları evi sattılar. Alice Evans elinde kalan paranın çoğunu mahkeme masraflarına harcadı. Sonunda da beş parasız kaldı.

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MALİ KRİZE GİRDİ

Kocasından boşandıktan sonra parasız kaldığını itiraf eden Evans, bulduğu her işi yapacak duruma düşmüştü.

Geçen yılın son günlerinde büyük bir mali krize giren Evans, iki kızıyla yaşadığı evin kirasını ödemekle yiyecek almak arasında seçim yapmak zorunda kalmıştı.

Arkadaşlarına "Ya ev kirasını ödeyeceğiz ya da yiyecek alacağız. İkisini birden yapmamıza olanak yok" diyen Evans, sıradan bir işe girmek istedi.

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Gösteri dünyasından herhangi bir teklif almadığını belirten Evans, bir kafe zincirinde tezgahtarlık yapmaya talip olduğunu anlattı. Fakat buna da menajeri izin vermedi. Arkadaşlarına söylediğine göre de zaten gençlerin tercih edildiği bu iş için yaşı büyük bulundu.