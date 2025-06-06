Ünlü çiftin bebek sevinci: Dört yılda dört çocukları oldu! 'Bu gidişle futbol takımı kuracağız'

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Üstelik ünlü güzel ve eşinin aileye yeni katılan bebekle birlikte sahip oldukları dört çocuklarının dördü de 4 yaşın altında!

Yani Nia Sanchez ve eşi Danny Booko’nun eskilerin deyimiyle artık “boy boy” çocukları var…

Eski güzellik kraliçesi, dün dördüncü kez anne olduğunu ve Adelaide adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya getirdiğini duyurdu.

Nia Sanchez ve Danny Booko’nun 3 yaşında Asher adını verdikleri bir oğulları ve 23 aylık Zariah ve Isabelle adında ikizleri var.

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Nia Sanchez kızlarının doğumunu müjdelerken eşi Danny Booko’nun da doğumhanede yanında olduğunu ve doğumun bu yüzden çok özel bir deneyim olduğunu söyledi.

Güzellik kraliçesi olduktan sonra modellikten televizyon yıldızlığına geçen Nia Sanchez Danny Booko ile 2015’te evlenmişti.

Birkaç yıl sonra çocuk yapmak için denemelere başlayan çift tüp bebek tedavisi gördü.

Sanchez, Haziran 2021’de Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, eşiyle defalarca denemelerine rağmen başarısız olduklarını ve çok gözyaşı döküp tam umutlarını kesmişken hamile kaldığını söylemişti.

Çiftin ilk çocukları olan oğulları Asher o yılın kasım ayında dünyaya geldi ve Haziran 2023'te de çiftin ikiz kızları doğdu.

35 yaşındaki Sanchez, Aralık 2024'te yeniden hamile olduğunu duyurmuş, bu hamileliğin planladıklarından biraz erken gerçekleştiğini itiraf etmiş sonra da “Sanırım bir futbol takımı kuracağız” diye şaka yapmıştı.

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Sanchez, nisan ayında yaptığı bir paylaşımda Instagram takipçilerine hamileliğinin son hamileliği olduğunu açıkça belirtti ve her anın tadını çıkarmaya çalıştığını söylemişti.