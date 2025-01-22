Ünlü çiftin ayrılık bilmecesi… Önce takipten çıktı sonra aşk pozu paylaştı

Haberin Devamı

Instagram hesabından karısı Hailey Bieber’ı takipten çıktığı anlaşılan 30 yaşındaki ünlü şarkıcı kısa bir süre sonra hesabının hack’lendiğini söyleyerek bunu kendisinin değil hesabına erişen bir başka kişinin yaptığını iddia etti.

Kanadalı ünlü şarkıcının sosyal medyadaki sürpriz hamlesi sonrası “Justin Bieber ve Hailey Bieber boşanıyor” dedikoduları hızla yayılmaya başladı.





BOŞANIYORLAR HABERLERİNİN ARDINDAN JET HIZIYLA YENİ HAMLE

Jack Blues adını verdikleri oğulları doğduktan sonra büyük bir mutluluk yaşayan ünlü çiftin evliliğinde sorunlar yaşandığı sık sık gündeme geliyordu.

Justin Bieber bir süre önce de menajeri Scooter Braun ve Hailey'nin babası Stephen Baldwin'i de takip etmeyi bırakmıştı.

Haberin Devamı

Stephen Baldwin geçen yıl, çiftin bir çocukları olacağı haberi duyulmadan önce “Kızım ve damadım için dua edin” şeklinde bir paylaşım yapmış, bu da ikilinin evliliğinde sorunlar olduğu şeklinde yorumlanmıştı.

KARI KOCA KARŞILIKLI POZLAR PAYLAŞTI: AYRILIK YOK

Sosyal medya hesabının hack’lendiğinde ısrar ettikten birkaç saat sonra, Justin Bieber karısı Hailey ile Aspen, Colorado'ya yaptıkları geziden birkaç aşk fotoğrafı paylaştı.

Ve böylece ayrılık söylentilerini yalanladı.

Hailey Bieber da Instagram Hikayeler kısmından Justin Bieber’ın uyuklarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak aynı şekilde söylentileri yalanlamak istedi.





Gözden Kaçmasın Ünlü çift minik oğullarına kardeş düşünmüyor: Biz üç kişi iyiyiz Haberi görüntüle

İLK KARŞILAŞTIKLARINDA İKİSİ DE DAHA ÇOCUKTU

Justin Bieber ve Hailey Baldwin, ilk kez 2009’da tanıştıklarında Justin henüz 15, Hailey ise daha 13 yaşındaydı. İkili tanıştıran ise Hailey’nin Hollywood yıldızı babası Stephen Baldwin olmuştu.

Haberin Devamı

Justin Bieber ilk gençlik yılları boyunca uzun süre bir başka çocuk yıldız olan Selena Gomez’le fırtınalı bir aşk yaşadı. Bieber ve Gomez’in aşkı öyle büyük bir medya ilgili toplamıştı ki ikisinin hayranları da bir gün evleneceklerine kesin gözüyle bakıyordu.

Justin Bieber 2016’da, Selena Gomez’le ayrı oldukları bir dönemde Hailey Bieber’la kısa süreli bir kaçamak yaşamıştı. Sonra Gomez’e geri döndü. Ancak iki ünlü şarkıcı 2018’de yollarını kesin olarak ayırınca Justin Bieber belli ki 2 yıldır unutamadığı Hailey Balwin’e geri döndü.

GENÇ YAŞTA VERDİKLERİ KARAR ŞÜPHE UYANDIRMIŞTI

Eski kaçamak aşıklar aynı yılın mayıs ayında ilişkilerini duyurdular ve eylül ayında da ani bir kararla evlendiler.

Haberin Devamı

30 yaşındaki Justin ve 28 yaşındaki Hailey’nin genç yaşta yaptığı bu evliliğin bir “gençlik heyecanı” olduğu, bu evliliği ayakta tutamayacakları söyleniyordu. Ancak ünlü çift geçen ayın sonunda ilk çocukları olan oğulları Jack Blues'u kucaklarına aldılar.