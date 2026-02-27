Ünlü çiftin ayrılık bilmecesi… 20 yıllık evlilik bitti dediler… ‘Kocamdan boşanacağımı bilmiyordum, teşekkürler’

Haberin Devamı

7 Ocak 2006'da evlenen çift, geçen yıl 19. yıldönümleri için Instagram'da duygusal paylaşımlar yapmıştı, ancak bu sefer dönüm noktasını kutlamadılar.

Ünlü şarkıcı Pink, 2025 tarihli paylaşımında kayak kıyafetleriyle çekilmiş bir fotoğrafın yanına şunları yazmıştı: “19 yıl önce Kosta Rika'da bir plajda, inanıp inanmadığımızdan emin olmadığımız bir şansı denedik. İyi ki denemişiz. Seninle geçirdiğim süre, birlikte olmadığım süreden daha uzun. Sen benim tek değişmezim oldun. Beni sevdin, benden nefret ettin ve tekrar sevdin. Ne yazılırsa yazılsın, hikayemizi seviyorum. Hem sert hem de tatlı. Bunca yıldır yanımda olduğun için teşekkür ederim. Seni sonsuza dek seviyorum.”

Ancak 19’uncu yıl dönümü için bu duygusal sözleri paylaşan ünlü şarkıcı bu yılki 20’nci yıl dönümü için suskun kaldı. Motokros yarışçısı kocası Carey Hart da bu önemli dönüm noktasında suskun kalınca çiftin evliliğinde yolunda gitmeyen bir şeyler olduğu dedikoduları yayılmaya başladı.

En sonunda da dün çiftin 20 yıllık evliliklerini bitirdikleri ve yollarını ayırdıkları ortaya çıktı.

People dergisine konuşan kaynaklar çiftin ayrıldığını söyledi ve haber hemen diğer magazin sitelerine de yayıldı. Ancak bu hızla yayılan dedikodulara ünlü şarkıcıdan itiraz geldi.

Pink Instagram’dan bir video paylaşarak "Kocamdan ayrıldığımı yeni öğrendim. Bilmiyordum" dedi. Oldukça sinirli olduğu görülen yıldız isim "Bana haber verdiğiniz için teşekkür ederim. Çocuklarımıza da söylemek ister misiniz? 14 yaşındaki ve 9 yaşındaki çocuklarım da habersiz." sözleriyle bu dedikodunun ailesini nasıl etkilediğini anlattı.

Asıl adı Alecia Beth Moore olan ünlü şarkıcı Pink ve Carey Hart, son birkaç aydır birbirlerinin Instagram paylaşımlarında yer almasalar da, hesapları iki çocuklarının fotoğraflarıyla dolu: 14 yaşındaki kızları Willow Sage ve 8 yaşındaki oğulları Jameson Moon.

46 yaşındaki Pink ve 50 yaşındaki eski motokros yarışçısı, 2001 yılında Philadelphia'daki X Games'te tanıştılar. Pink, 2005 yılında Kaliforniya'daki Mammoth Lakes'te bir yarış sırasında Hart'a evlenme teklif etti.

Çift 2006’da evlense de Grammy ödüllü sanatçı, Şubat 2008'de ayrıldıklarını duyurdu ve bu durum, "So What" ve "Please Don't Leave Me" gibi birçok hit şarkısına ilham kaynağı oldu.

Ancak çift, Şubat 2010'da terapi gördükten sonra tekrar bir araya geldi.

Ancak 2024 yılında, Pink, 18. evlilik yıldönümlerini kutladıkları samimi bir Instagram paylaşımında neredeyse tekrar ayrıldıklarını açıkladı.

“Aşk, ömür boyu masaya geri dönmek demektir. Dürüst olmak gerekirse, neredeyse bu masaya bile gelemeyecektik, hatta birkaçına birden gelemeyecektik,” diye yazdı pop yıldızı, yıllar içinde Hart ile birlikte çekilmiş bir dizi fotoğrafın altına.

Evliliği “çok çok zor” olarak nitelendirdi ve “sadakat, geçmiş, affetme ve direnç karşısında hayrete düştüğünü” itiraf etti.

“Kurduğumuz aile, birlikte ördüğümüz hikayeler ve yaratmaya devam ettiğimiz anılar, bana verilebilecek milyarlarca ödülden daha değerli. Seni seviyorum ve bizi seviyorum,” diyerek sözlerini tamamladı.