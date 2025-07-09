Meğer evde karısının sözü geçiyormuş... Bu kurala uymayan kapıdan içeri adımını atamaz! Her şey mahremiyeti korumak için

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Aradan geçen zaman içinde Ella ve Alexander adını verdikleri biri kız diğeri erkek ikiz çocukları dünyaya geldi. İkisi de kendi mesleklerini başarıyla sürdürüyor.

Diğer yandan evliliği belli bir süreye ulaşan her ünlü çiftin başına gelen onların da başına geldi..

Clooney çifti bir süredir boşanma söylentileriyle gündemde. Ama görünüşe göre öyle bir durum pek söz konusu değil. Bir dönem aralarında anlaşmazlıklar olsa da bunu en azından şimdilik çözmüş durumdalar.

KARISININ KURALINA UYMAYAN EVDEN İÇERİ ADIM ATAMAZ

Clooney çifti şu sıralar bambaşka bir konuyla gündemde... Buna göre ailede sözü geçen kişi George değil karısı. .

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Amal Clooney evde bazı yasaklar koymuş ve kapılarını çalıp içeri giren kim olursa olsun buna uymasını istiyormuş.

Bu yasağın ne olduğuna gelirsek... 47 yaşındaki Amal Clooney, evinde cep telefonu kullanımını yasaklamış... Bunun nedeni de çocuklarının mahremiyetini korumak.

Bu yasağı açıklayan kişi de Amal'ın ta kendisi...

Yakın arkadaşı Charlotte Tilbury'nin sorularını Glamour dergisi için yanıtlayan Amal Clooney, "Özel anlar ve alanlar yaratmak gittikçe zorlaşıyor. Diğer yandan evde çok fazla misafir ağırlıyoruz" dedi.

MİSAFİRLERİN TELEFONLARINI BİR SEPETE TOPLUYOR

Amal'ın bu misafirlerden istediği evlerine girdikleri anda cep telefonlarını bırakmaları. Ama bu da onların inisiyatifinde değil.

Bir insan hakları avukatı olan Amal Clooney'in söylediğine göre evlerinde bir telefon sepeti var ve konuklar evde kaldıkları sürece telefonlarını oraya bırakıyorlar.

Amal Clooney, bunu özellikle de iki küçük çocuğunu dışarıdan gelen etkilerden korumak amacıyla yaptığını da sözlerine ekledi.

Clooney "Ailenizle ve arkadaşlarınızla geçireceğiniz zaman arasında denge kurmak önemli. Ve size şunu söyleyebilirim ki ebeveyn olduğunuzda özel hayatınıza yönelik müdahaleler sizi daha fazla rahatsız edebiliyor" dedi.

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İşte bütün bunların çocuklarını en az etkilenmesi için bir sorumluluk hissediyor Amal Clooney."Onların fotoğraflarını öyle kamuya açık her yere koyamayız" sözleriyle durumu özetledi.

'BİZ KARIMLA HİÇ TARTIŞMADIK'

Aslına bakılırsa George ve Amal Clooney daha önce de ev hayatlarıyla ilgili bazı ilginç açıklamalar yapmıştı.

Bunlardan birinde üstelik de tam boşanacakları söylentilerinin giderek arttığı dönemde karısıyla hiç tartışmadıklarını söyledi George Clooney… "Bazen Amal ile tartışacak konu arıyoruz" dedi demesine de kimse buna pek inanmadı.

Clooney ondan bir süre önce de iş programı el verdiğinde evde işlerle ilgilendiğini söylemişti.

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Çocuklarının öyle sanıldığı gibi çok sayıda dadısı olmadığını söyleyen Clooney, yerleri paspasladığını, çamaşır yıkadığını ve yemek pişirdiğini de anlattı.