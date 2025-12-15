Ünlü çiftin aşk bilmecesi… ‘Bu ilişki tek şartta yürür’ dedi… Gururu kırıldı ama gönlüne söz geçiremedi

Haberin Devamı

Her şey 2023’ün nisan ayında başlamış, Paris Moda Haftası’nda tanışan iki genç yıldız birbirlerinden etkilenip gizli saklı bir aşk yaşamaya başladılar.

BİRLİKTELER Mİ DEĞİLLER Mİ KİMSE ANLAYAMADI

Birkaç ay boyunca gizli kapaklı görüştükten sonra en sonunda gittikleri Beyonce konserinde öpüşürken yakalanan Kylie Jenner ve Timothee Chalamet artık bir çift olarak ortaya çıktılar.

İlişkileri artık iki yılı dolduran ünlü çift için ortaya birçok söylenti atılıyor, bu söylentiler arasında da en çok ikilinin ayrıldığı yönünde oluyor. Kylie Jenner ve Timothee Chalamet birkaç hafta için bile olsa bir arada görüntülenmezse hem artık ayrı oldukları, bu aşktan vazgeçtikleri söylenmeye başlıyor.

AYRILIK DEDİKODULARI YALAN ÇIKTI

Sık sık gündeme gelen bu iddiaların ardından Jenner ve Chalemet geçen hafta uzun zaman sonra yeniden bir araya gelip, üstelik de Timothee Chamalet’nin çok konuşulan son filmi Marty Supreme’in galasına el ele, kol kola geldiler.

Hayranlarının birlikte görmek istediği çiftin bu aşk pozları herkesin yüreğine su serpmişken çift için bir çarpıcı iddia daha ortaya atıldı.

Kylie Jenner ve Timothee Chamalet ilişkilerini devam ettirme kararı aldılar ancak söylenenlere göre Timothee Chalamet’nin bu aşka devam demek için sevgilisi Kylie Jenner’a bazı şartlar koştu.

İLİŞKİYE DEVAM… AMA BİR ŞARTLA!

Üstelik de bu şartlar aslında Kylie Jenner’ın kalbini kıracak, belki de onu utandıracak şartlar gibi gözüküyor.

Timothee Chalamet Kylie Jenner’la ilişkisine devam edecek ancak bunu yaparken sevdiği kadını değil her zaman işini ön plana koyacak. Ve sinema kariyeri söz konusu olduğunda deyim yerindeyse gözü Kylie Jenner’ı görmeyecek…

Bunun, Timothee Chalamet’in artık gözünü Oscar’a dikmiş olması, bu konuda hırsının giderek artması ve artık kariyerini her şeyin önüne koymak istemesinden kaynaklandığı söyleniyor.

ÖNCE İŞ SONRA AŞK… ADI ONUNLA ANILSIN İSTEMİYOR

Yani aslında hâlâ birlikte olsalar da bu ünlü aşıklar için ilişkide öncelikler çoktan değişmiş durumda. Kylie Jenner sevgilisiyle görüşmek istediğinde onun programına, uygunluk durumuna, filmlerinin tanıtım turlarına, galalarına göre bunu ayarlamak, eğer sevgilisi müsait değilse geride durup beklemek zorunda…

Kylie Jenner’ın bu durumdan hiç mutlu olmadığı ancak sevilisini kaybetmemek için bu koşulların hiçbirine ses çıkarmadığı da iddia ediliyor.

Timothee Chamalet Hollywood’un genç yıldızları arasında en gözde olanlardan biri ve setten sete koşturuyor, bir filmi bitirince bir diğerine başlıyor.

AİLESİ DE ONU GELİN OLARAK İSTEMİYOR

Bu durum iki aşığın ilişkilerinin başından beri rahat rahat görüşmesine engel oluyor ve Kylie Jenner sürekli sevgilisinin peşinde koşmak ve onu setlerde görmek zorunda kalıyor.

Ancak ikilinin tek sorunu bu yoğun çalışma koşulları değil.

Timothee Chalamet’nin ailesinin Kylie Jenner’la ilişkisini onaylamadığı, onu geldiği aile yüzünden kendilerine denk görmediği de uzun süredir konuşuluyor.