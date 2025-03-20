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Ünlü çiftin arasında büyük gerilim! Herkesin önünde kocasını azarladı… ‘Karım çok güzel ve akıllıdır’ diyen eşine böyle çıkıştı

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#Alec Baldwin#Hilaria Baldwin#Ünlü Çiftler
Ünlü çiftin arasında büyük gerilim Herkesin önünde kocasını azarladı… ‘Karım çok güzel ve akıllıdır’ diyen eşine böyle çıkıştı
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2025 12:37

Hollywood’un yedi çocuklu ünlü çifti geçtiğimiz akşam ev sahipliği yaptıkları bir açılış için kırmızı halıya çıkmıştı. Bir yandan fotoğrafçılara aşk pozları verirken bir anda gerilen karı koca herkesin önünde oldukça “tuhaf” anlar yaşadı.

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Alec Baldwin ve Hilaria Baldwin geçtiğimiz akşam gazetecilerle konuşurken yaşanan gerilim sosyal medyaya düşen videolarla birlikte herkesin diline düştü.

Ünlü çiftin arasında büyük gerilim Herkesin önünde kocasını azarladı… ‘Karım çok güzel ve akıllıdır’ diyen eşine böyle çıkıştı

Çift birlikte röportaj verirken Alec Baldwin eşine iltifat etmek için bir şeyler söylemeye çalıştı ancak sözünün kesilmesine sinirlenen karısı Hilaria Baldwin ünlü oyuncuyu tersledi ve ona “çenesini kapatmasını” söylerken “Beni sinir ediyorsun” diye bağırdı.

Sözü kesildiği için ateş püsküren Hilaria Baldwin “Aman Tanrım. Ben konuşurken, sen susacaksın. Hayır. Ben konuşurken, sen konuşmuyorsun” diye bağırırken kameralar kayıttaydı.

Ünlü çiftin arasında büyük gerilim Herkesin önünde kocasını azarladı… ‘Karım çok güzel ve akıllıdır’ diyen eşine böyle çıkıştı

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66 yaşındaki usta aktör 41 yaşındaki karısına “Sen bir kazanansın. Hem güzel hem de akıllısın” gibi iltifatlar etmeye çalışıyordu ancak Hilaria Baldwin o sırada kendisi ön plana çıkmak istiyor olacak ki kocasının bu güzel sözlerine bile sinirlendi.

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Eski bir yoga eğitmeni olan ve Alec Baldwin’le evlenmeden önce kimselerin ismini bile bilmediği Hilaria Baldwin 2012’de evlendiği ünlü oyuncuyla birlikte yedi çocuk sahibi oldu.

Ünlü çiftin arasında büyük gerilim Herkesin önünde kocasını azarladı… ‘Karım çok güzel ve akıllıdır’ diyen eşine böyle çıkıştı

Ünlü çiftin 11 yaşında Carmen, 9 yaşında Rafael, 8 yaşında Leonardo, 6 yaşında Romeo, 4 yaşında Eduardo, 4 yaşında María ve 2 yaşında Ilaria adında yedi çocuğu var. Alec Baldwin, ilk evliliğini yaptığı Kim Basinger’dan da 29 yaşında Ireland adında bir kız çocuk babası.

Ireland Baldwin iki sene önce anne olmuş ve Alec Baldwin’i torun sahibi yapmıştı. Usta aktörün en küçük çocuğu ve torunu arasında sadece birkaç ay fark var…

Ünlü çiftin arasında büyük gerilim Herkesin önünde kocasını azarladı… ‘Karım çok güzel ve akıllıdır’ diyen eşine böyle çıkıştı

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Alec ve Hilaria Baldwin, ünlü oyuncunun 2021’de film setinde elindeki silahın ateş alması sonucu yanlışlıkla filmin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i vurup ölümüne yol açmasıyla zor zamanlar geçirmişti.

Artık çok fazla film projesi bulamayan, bulsa bile yedi çocuğunu bırakıp film setlerine gitmekte zorlandığını itiraf eden Alec Baldwin ve eşi Hilaria yakın zaman önce kalabalık ailelerin gündelik yaşantısını anlatan bir reality şov programı yapmaya başlamıştı.

Ünlü çiftin arasında büyük gerilim Herkesin önünde kocasını azarladı… ‘Karım çok güzel ve akıllıdır’ diyen eşine böyle çıkıştı

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#Alec Baldwin#Hilaria Baldwin#Ünlü Çiftler

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