Ünlü çiftin 18 yıllık evliliği bir çırpıda bitti!

Onların da yolu birçok Hollywood çifti gibi sette kesişmiş, Amerikan Pastası film serisinin yıldızı Jason Biggs ve meslektaşı ünlü oyuncu Jenny Mollen, birlikte başrol oynadıkları filmin çekimleri sırasında aşık olup evlenmişti.

My Best Friend's Girl filminin setinde tanışarak 2008 yılında evlenen çiftin 12 ve 9 yaşlarında Sid ve Lazlo adında iki de oğlu vardı.

Bu sürpriz ayrılıktan tam bir yıl önce Jenny Mollen, kocası Jason Biggs'in yaş gününde ona olan sevgisini dile getirmiş, eski bir fotoğraflarını paylaşarak hayat arkadaşına "Bu, senin sürpriz otuzuncu yaş gününden bir fotoğrafımız. Evliydik ve yine de senin hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyordum. Örneğin, sürprizlerden nefret ettiğin gerçeği gibi. Neyse ki, bu engeli aştık. 47. yaş günün kutlu olsun, söz veriyorum hiçbir şey planlamadım." diye seslenmişti.

Bir arada oldukça mutlu görünen, aşk pozlarını ve iki oğullarıyla kurdukları mutlu yuvalarının fotoğraflarını paylaşan çiftin bir anda ayrılması hayranlarını ve Hollywood çevrelerini üzdü.

Jenny Mollen son olarak mart ayında, 90'lardaki hayatın nasıl olduğunu gösteren bir sosyal medya trendine katılırken Biggs'in bir videosunu paylaşmış, onun Amerikan Pastası film serisinden kırmızı halılardaki ve çekimlerindeki fotoğraflarından oluşan bir dizi derlemişti.

Çiftin basın sözcüsü geçtiğimiz gün bir açıklama yayınlayarak ayrıldıklarını doğruladı ve ayrılığa rağmen aralarının çok iyi olduğunu ve 8 yaşındaki Lazlo ve 12 yaşındaki Sid adlı oğullarını büyütmeye odaklandıklarını söyledi.

İkili geçen hafta Jason Biggs'in 48. doğum gününü birlikte geçirseler de aslında son dokuz aydır ayrılık söylentileri dolaşıyordu.

Mollen ve Biggs Ocak 2008'de nişanlanmışlar ve o yılın nisan ayında gizlice evlenmişlerdi.

Ünlü çift daha sonra Temmuz 2008'de Kaliforniya, Napa'da evlilik yeminlerini yenilediler.

Jenny Mollen aslında 2016 yılında People dergisine verdiği röportajda evliliklerinin inişli çıkışlı olduğunu itiraf etmiş ve “Sonuçta iyi geçiniyoruz çünkü bir terapistimiz var” demiş, Jason Biggs de onu onaylayarak “Evli olup da terapistiniz olmaması olmaz. Bunu önleyici bir önlem olarak mutlaka yapmalısınız” diyerek yardım aldıklarını açıklamıştı.

Aslında iki yıldız isim de bu evlilikte bocaladılar. Birlikte oldukları süre boyunca, eski eşler Jason Biggs'in bağımlılık sorunlarıyla mücadele ettiler. 2017'den beri tüm bağımlılıklarından kurtulan Jason Biggs "Jenny hamile kaldığında, bu benim için bir tür uyanış çağrısı oldu” demiş ve çocukları için hayatını düzene sokmuştu.

Yaklaşık yirmi yıllık evlilikleri boyunca, ikili aynı zamanda birlikte film ve dizilerde de çalıştılar. Jenny Mollen 2018’de verdiği bir röportajda başarılı ortaklıklarını iyi iletişime bağlamış ve "Tanıştığımızdan beri çift terapisine gidiyoruz, ama bence sadece işe yaramasını istemek çok önemli. Gerçekten istemeniz gerekiyor. Eğer umursamıyorsanız, boşanmak çok kolay. Çok kolay. Bu yüzden gerçekten motive olmanız gerekiyor” demişti.