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İhanete bile direnmişlerdi... Ünlü çiftin 12 yıllık evliliği çatırdıyor: Ayrılık denemesi

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#Jessica Biel#Justin Timberlake#Hollywood
İhanete bile direnmişlerdi... Ünlü çiftin 12 yıllık evliliği çatırdıyor: Ayrılık denemesi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 14:02

Onlar ikisi de renkli dünyanın en aşık çiftlerinden biriydi... Büyük bir tutkuyla başlayan birlikteliklerini 12 yıl önce evlilikle taçlandırdılar. Bu arada iki çocuk sahibi de oldular, onları birlikte büyüttüler.

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İkisi de ünlü ve zengin... İkisi de fiziksel olarak çekici özelliklere sahip. Çocukları da sağlıklı... Ama buna rağmen ünlü çift, evli oldukları süreçte öyle sürekli bir mutluluk yaşamadı. Aslında her çift gibi...

Ama onlardan gelen son haber epey üzücü. Buna göre 12 yıldır aynı çatı altında yaşayan ünlü çiftin evliliği çatırdıyor. Onları bekleyen ise bir ayrılık provası.

İhanete bile direnmişlerdi... Ünlü çiftin 12 yıllık evliliği çatırdıyor: Ayrılık denemesi

EVLİLİKLERİ SARSINTILI BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR
Bu sözünü ettiğimiz ünlü çift Jessica Biel ile Justin Timberlake. Bundan birkaç yıl önce Timberlake'in karısını bir yapımdaki rol arkadaşıyla aldatması nedeniyle gündeme gelen çift, yine sarsıntılı bir dönemden geçiyor.

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Timberlake'in çok yakın bir geçmişte madde etkisi altındayken araç kullandığı için gözaltına alınması çiftin arasındaki iplerin yeniden gerilmesine neden oldu.

Hatta konuşulanlara göre Jessica Biel, yaklaşan Noel ve yeni yıl tatilini evliliğini gözden geçirmek için kullanmak istiyor. Bunun için de kocası Justin Timberlake ile evliliğine mola vermek niyetinde.

İhanete bile direnmişlerdi... Ünlü çiftin 12 yıllık evliliği çatırdıyor: Ayrılık denemesi

BİRAZ KENDİNE VAKİT AYIRMAK İSTİYOR
Ünlü çifte yakın kaynaklara göre Jessica Biel, evliliğinde yaşadığı dramalardan uzaklaşmak, istediği zaman arkadaşlarıyla görüşmek ama en çok da kendine vakit ayırmak istiyor.

Söylentilere göre Jessica Biel ile Justin Timberlake, ünlü şarkıcının tutuklanmasından bu yana evliliklerinde sıkıntılı zamanlardan geçiyor.

Bu arada yeri gelmişken 43 yaşındaki Timberlake ile 42 yaşındaki Biel'in 2012 yılında evlendiğini hatırlatalım. Çiftin 9 yaşında Silas ve 4 yaşında Phineas adında iki tane oğlu bulunuyor.

Justin Timbelaek, 2019 yılında da Palmer adlı yapımda birlikte oynadığı Amisha Waihwright ile New Orleans'ta bir barda el ele görüntülenmişti.

Yaptığının bir hata olduğunu itiraf eden Timberlake karısı Jessica Biel'den de kamuoyunun karşısında özür dilemişti.

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İhanete bile direnmişlerdi... Ünlü çiftin 12 yıllık evliliği çatırdıyor: Ayrılık denemesi

Ünlü çift, 2018 yılında evlenmişti. Biel'in gelinliğindeki pembe renk de akıllardan hiç çıkmadı.

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#Jessica Biel#Justin Timberlake#Hollywood

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