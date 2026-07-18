ÃœnlÃ¼ Ã§iftin 10 yÄ±llÄ±k evliliÄŸini ihanet bitirmiÅŸti: Bu Ã§ocuklarÄ± beraber yaptÄ±k, beraber bÃ¼yÃ¼teceÄŸiz!

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Ta ki Affleck'in adÄ±, Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun dadÄ±sÄ± Christine Ouzounian ile karÄ±sÄ±nÄ± aldattÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylentilerine karÄ±ÅŸÄ±ncayaÂ kadar.

Sonunda Ã§iftin 2005 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan evliliÄŸi 2015'te bitti. Resmi boÅŸanma iÅŸlemleri ise 2018'de tamamlandÄ±.Â

Evlilikleri bitmiÅŸ olsa da Garner ile Affleck yine de Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ±nÄ± beraber bÃ¼yÃ¼tÃ¼yorlar. OnlarÄ±n Ã¶nemli gÃ¼nlerinde bir araya gelip birlikte zaman geÃ§iriyorlar.

Son birkaÃ§ yÄ±ldÄ±r iÅŸ insanÄ± John Miller ile ciddi bir iliÅŸki yaÅŸayan Jennifer Garner, Entertainment Weekly'ye verdiÄŸi rÃ¶portajda eski kocasÄ± Ben Affeck'in nasÄ±l bir baba olduÄŸunu anlattÄ±.

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54 yaÅŸÄ±ndaki Garner, kendisinden bir yaÅŸ kÃ¼Ã§Ã¼k eski kocasÄ± Ben Affleck'i "Ä°nanÄ±lmaz bir baba" diyerek tanÄ±mladÄ±.

Hatta rol aldÄ±ÄŸÄ± Peacock dizisinden kendisine gelen teklifi de Ben Affleck'in Ã§ocuklar konusundaki yardÄ±mÄ±na gÃ¼vendiÄŸi iÃ§in kabul ettiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

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Garner "Rol bana teklif edildi. Ã‡ekimler Los Angeles dÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±lacaÄŸÄ± iÃ§in kabul etmedim. ÃœÃ§ tane ergen Ã§ocuÄŸum olduÄŸunu ve sadece yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m ÅŸehirde Ã§ekilecek yapÄ±mlarda rol alabileceÄŸimi sÃ¶yledim. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§ocuklarÄ±mdan ayrÄ± kalamazdÄ±m" diye anlattÄ±.

Fakat yapÄ±mcÄ±lar sonra ona sadece birkaÃ§ sahnenin Los Angeles dÄ±ÅŸÄ±nda Ã§ekileceÄŸini geri kalanÄ±n kentte devam edeceÄŸini sÃ¶yleyince iÃ§i rahatladÄ± ve teklifi kabul etti.

"Ã‡ocuklarÄ±ma babalarÄ±nÄ±n bakabileceÄŸini ve Ã¼Ã§Ã¼nÃ¼n de onunla kalabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼p rahatladÄ±m" diye konuÅŸtu Garner.

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Sonra da eski kocasÄ± Ben Affleck'e Ã¶vgÃ¼ler yaÄŸdÄ±rdÄ±: "Ben, Ã§ocuklara Ã§ok iyi bakÄ±yor. Bu aÃ§Ä±dan harika bir ortak. Onun bu durumu benim de kendimi Ã¶zgÃ¼r hissetmemi saÄŸlÄ±yor" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini.

Garner, Affleck ile boÅŸandÄ±klarÄ± ilk dÃ¶nemde Ã§ocuklarÄ±nÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼k olduÄŸunu ve bu yÃ¼zden kendisine gelen rol tekliflerinin Ã§oÄŸunu reddettiÄŸini anlattÄ±.

Bu konuda da en ufak bir piÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ekledi: "Bu bir dÃ¶nem ve Ã§ok gÃ¼zel. Bir dakikasÄ±nÄ± bile deÄŸiÅŸtirmek istemezdim. Ama Ã§ocuklarÄ±m artÄ±k bÃ¼yÃ¼dÃ¼. BabalarÄ± da inanÄ±lmaz iyi bir baba oldu" dedi.Â

Garner geÃ§en ay kutlanan Babalar GÃ¼nÃ¼'nde de eski kocasÄ± Ben Affleck'e Ã¶vgÃ¼ler yaÄŸdÄ±rmaktan geri durmadÄ±. Hatta sosyal medya sayfasÄ±nda â€œÃ‡ocuklarÄ±mÄ±n babalarÄ±na olan dÃ¼ÅŸkÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rÃ¼yorum ve onlar iÃ§in mutluyum. Harika bir baba tarafÄ±ndan sevilmek ve sevmek bir hediye" diye yazdÄ±.

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Jennifer Garner ile Ben Affleck, 2000 yÄ±lÄ±nda Pearl Harbour filminin setinde tanÄ±ÅŸtÄ±. BeÅŸ yÄ±l sonra da evlendiler. Ancak evlilikleri 10 yÄ±lda resmen sona erdi.

Eski Ã§iftin 20 yaÅŸÄ±nda Violet, 17 yaÅŸÄ±nda Seraphina ve 13 yaÅŸÄ±nda Samuel adÄ±nda Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu bulunuyor.

Garner ile Affleck'in en bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuklarÄ± Violet, 20 yaÅŸÄ±na geldi. ArtÄ±k Ã¼niversitede okuyor.

Eski Ã§iftin 17 yaÅŸÄ±nda Seraphina adÄ±nda bir kÄ±zÄ± ve 13 yaÅŸÄ±nda Samuel adÄ±nda bir oÄŸlu var.