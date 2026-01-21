×
10 yıl süren annelik özlemi böyle bitmişti: Bu küçücük eli, son nefesime kadar asla bırakmam!

#Michelle Keegan#Mark Wright#Geç Bebek Sahibi Olan Ünlüler
10 yıl süren annelik özlemi böyle bitmişti: Bu küçücük eli, son nefesime kadar asla bırakmam
Ocak 21, 2026 13:32

Her evli çiftin hayalidir günün birinde ailesini genişletmek… Yani bebek sahibi olmak... İşte ünlü çift de onlardan biriydi. Üstelik 10 yıllık evliliklerinde henüz bebek sahibi olmadıkları için o bıktıran sorudan da kurtulamamışlardı bir türlü: "Ne zaman çocuğunuz olacak?"

Ama geçen yılın mart ayında o soru bir daha sorulmamak üzere tarihe arıştı. Çünkü ünlü çift bir kız bebek sahibi oldu. Şimdi de işlerinden arta kalan her anlarını onunla birlikte geçiriyorlar. Onun sesinden, kokusundan ayrı kalmamak için ellerinden gelenin fazlasını yapıyorlar.

10 yıl süren annelik özlemi böyle bitmişti: Bu küçücük eli, son nefesime kadar asla bırakmam

MİNİK BEBEKLERİYLE TATİLE GİTTİLER
Bu ünlü çift İngiliz oyuncu Michelle Keegan ile meslektaşı olan kocası Mark Wright. Ünlü çift, 10 yıllık evliliklerini 2025'in mart ayında dünyaya gelen Palma adını verdikleri kızlarıyla dindirdi.

Her ikisinin de programı yoğun olan çift, buldukları her fırsatta da soluğu kızlarının yanında alıyor.

Keegan ile Wright son olarak yeni yılı karşılamak üzere Abu Dabi'ye tatile gitti. Elbette yanlarında biricik kızları Palma da vardı.

Michelle Keegan da o tatil sırasında çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Elbette yüzünü göstermediği kızıyla çekilen bir kare de vardı onların arasında. Palma'nın minicik elini tuttuğu o kare Keegan'ın takipçilerini de duygulandırdı.

10 yıl süren annelik özlemi böyle bitmişti: Bu küçücük eli, son nefesime kadar asla bırakmam

Keegan, aile tatilinde çektiği pozlarını sosyal medya sayfasından paylaştı.

10 yıl süren annelik özlemi böyle bitmişti: Bu küçücük eli, son nefesime kadar asla bırakmam

Minik kızı Palma'nın yüzünü yine göstermedi. Ama onun minicik elini tuttuğu kareyi de eksik etmedi.

10 yıl süren annelik özlemi böyle bitmişti: Bu küçücük eli, son nefesime kadar asla bırakmam

Keegan bazen minik Palma ile bir örnek giyinip kız annesi olmanın keyfini de çıkarıyor.

10 yıl süren annelik özlemi böyle bitmişti: Bu küçücük eli, son nefesime kadar asla bırakmam

DÜĞÜNDEN 10 YIL SONRA BEBEK GELDİ
2015 yılında evlenen Michelle Keegan ile Mark Wright, ilk bebeklerine bundan 10 yıl sonra, 2025'te kavuştu.

Kendilerine sürekli olarak sorulan "Niye çocuğunuz yok?" ya da "Ne zaman çocuğunuz olacak?" sorularından bıktığını söyleyen Keegan, mutlu haberi sosyal medya sayfasından duyurdu.

El örgüsü bir şapka ve yelek giydirdiği kızının 6 Mart'ta dünyaya gözlerini açtığını açıkladı Michelle Keegan. Minik bebeğe Palma Elizabeth adını verdiklerini de ekledi.

Aslında her ikisi de 37 yaşında olan Keegan ile Wright, 10 yıl önce evlendi. O zamandan bu yana da bebek konusunda net bir karar veremediler.

10 yıl süren annelik özlemi böyle bitmişti: Bu küçücük eli, son nefesime kadar asla bırakmam

KARNI BURNUNDA POZLARIYLA ŞAŞIRTMIŞTI
Sonunda 2024'ün bitmesine birkaç gün kala sosyal medyadan paylaştıkları fotoğrafla herkesi şaşırttı ünlü çift.

Bir bebekleri olacaktı. Üstelik Keegan'ın karnının boyutuna bakılırsa hamilelik de epey ilerlemişti.

Michelle Keegan ve Mark Wright o paylaşımda "2025 yılı bizim için özel olacak" mesajı eşliğinde mutlu haberi verdi.

Daha o sıralarda Michelle ile Mark'ın bebeğinin mayıs ayında dünyaya geleceği konuşuluyordu. Ancak tahminler doğru çıkmadı ve minik Palma Elizabeth, geçen hafta dünyaya geldi.

10 yıl süren annelik özlemi böyle bitmişti: Bu küçücük eli, son nefesime kadar asla bırakmam

KATILDIKLARI YARIŞMADA TANIŞTILAR
Michelle Keegan ile Mark Wright, ilk olarak X Factor adlı yarışmanın kamera arkasında tanıştılar. 2015 yılında da evlendiler.

 Michelle Keegan, altı yıl boyunca İngiltere'nin en çok izlenen yapımlarından biri olan Coronation Street'te rol aldı.

Mark Wright ise yine çok izlenen The Only Way Is Essex adlı yapım ile adını duyurdu. Sonra da Strictly Come Dancing adlı yarışmada görev aldı.

Michelle Keagan, birkaç yıl önce verdiği bir röportajda kendisine durmadan neden çocuk sahibi olmadıkları sorusunun yöneltildiğini söyledi. Önceleri buna sinirlendiğini belirten Keegan, sonradan bu sorunun yanıtı sadece kendisini ve kocasını ilgilendirdiği için duymazdan gelmeye başladığını da sözlerine ekledi.

#Michelle Keegan#Mark Wright#Geç Bebek Sahibi Olan Ünlüler

