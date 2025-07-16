Ünlü çifti görenler şaştı kaldı… Parkta çimlere oturup kocasının tırnaklarını kesti!

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Sağlam ilişkiler bu durumu kolayca atlatıyor, bazen de bu “aşırı” yakınlık çiftleri birbirlerinden uzaklaştırabiliyor.
Uzun yıllardır birlikte olan ve 2017’de nikah masasına oturan ünlü çift Alison Brie ve Dave Franco için ise birliktelikleri bu tür durumları çoktan aşmış gibi görünüyor…
Yıllar sonra birlikte kamera karşısına geçtikleri filmi yakında gösterime girecek olan çift Los Angeles’ta bir parkta, birçokları için “tuhaf” sayılabilecek bir şekilde görüntülendi.
Etraflarındaki insanların varlığını unutmuş gibi görünen ünlü aşıklar çimlerin üzerine serdikleri örtülerinde güzel havanın tadını çıkarıyordu.
Alison Brie ise birden çantasından çıkardığı tırnak makasını alarak kocası Dave Franco’nun ayak tırnaklarını kesmeye başladı!
Bu anlar da oradan geçen bir tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.
Çiftin herkesin içinde yaşadığı bu dakikaları görenler de sosyal medya paylaşımına yorum yağdırdı…
Kimileri bunun herkesin içinde yapılmaması gereken bir şey olduğunu söyleyip tepki gösterdi, bazı hayranları da Alison Brie ve Dave Franco’nun yeni filmlerinin reklamını yapmak ve gündeme gelmek için bu görüntüyü “sahnelediğini” iddia etti.
Romantik hayranları ise ünlü çiftin bu yakınlığının aslında bir evlilikte son derece normal olduğunu savundu.
Hatta bu görüntülere “gerçek aşk bazen sevdiğinin ayak tırnaklarını kesmektir” yorumları bile yapıldı.
42 yaşındaki Brie ve 40 yaşındaki Franco, 2011’de ortak arkadaşları tarafından tanıştırıldıktan sonra büyük bir aşk yaşamaya başlamıştı.
İkisi de daha çok komedi yapımlarındaki performanslarıyla tanınan ünlü yıldızlar 14 yıllık birliktelikleri boyunca birçok kez birlikte kamera karşısına geçtiler.
Dave Franco Alison Brie’ye deniz kıyısında romantik bir evlenme teklifi yapmış ve çift 2015’te nişanlanmıştı.
2017’de çok az kişinin katıldığı sade bir törenle evlenen ünlü çiftin henüz çocuğu yok.