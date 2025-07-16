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Ünlü çifti görenler şaştı kaldı… Parkta çimlere oturup kocasının tırnaklarını kesti!

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#Alison Brie#Dave Franco#Hollywood
Ünlü çifti görenler şaştı kaldı… Parkta çimlere oturup kocasının tırnaklarını kesti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2025 12:44

Evli çiftler için hayat hep bir arada geçerken “hastalıkta ve sağlıkta” sözü de ister istemez gerçeğe dönüşüyor. Yıllarını birlikte geçiren eşler birbirlerini belki istemeseler de her şekilde ve elbette kusurlarıyla da görmek zorunda kalıyorlar.

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Sağlam ilişkiler bu durumu kolayca atlatıyor, bazen de bu “aşırı” yakınlık çiftleri birbirlerinden uzaklaştırabiliyor.

Uzun yıllardır birlikte olan ve 2017’de nikah masasına oturan ünlü çift Alison Brie ve Dave Franco için ise birliktelikleri bu tür durumları çoktan aşmış gibi görünüyor…

Ünlü çifti görenler şaştı kaldı… Parkta çimlere oturup kocasının tırnaklarını kesti
Hollywood'un sevilen çifti Alison Brie ve Dave Franco 14 yıldır birlikteler

Yıllar sonra birlikte kamera karşısına geçtikleri filmi yakında gösterime girecek olan çift Los Angeles’ta bir parkta, birçokları için “tuhaf” sayılabilecek bir şekilde görüntülendi.

Etraflarındaki insanların varlığını unutmuş gibi görünen ünlü aşıklar çimlerin üzerine serdikleri örtülerinde güzel havanın tadını çıkarıyordu.

Ünlü çifti görenler şaştı kaldı… Parkta çimlere oturup kocasının tırnaklarını kesti
Alison Brie'nin parkta kocasının tırnaklarını kestiği anlar sosyal medyada tartışma konusu oldu

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Alison Brie ise birden çantasından çıkardığı tırnak makasını alarak kocası Dave Franco’nun ayak tırnaklarını kesmeye başladı!

Bu anlar da oradan geçen bir tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

Çiftin herkesin içinde yaşadığı bu dakikaları görenler de sosyal medya paylaşımına yorum yağdırdı…

Ünlü çifti görenler şaştı kaldı… Parkta çimlere oturup kocasının tırnaklarını kesti
Parktaki bu görüntünün romantik olduğunu söyleyenler kadar böylesi bir yakınlığın tuhaf olduğunu düşünenler de çıktı

Kimileri bunun herkesin içinde yapılmaması gereken bir şey olduğunu söyleyip tepki gösterdi, bazı hayranları da Alison Brie ve Dave Franco’nun yeni filmlerinin reklamını yapmak ve gündeme gelmek için bu görüntüyü “sahnelediğini” iddia etti.

Romantik hayranları ise ünlü çiftin bu yakınlığının aslında bir evlilikte son derece normal olduğunu savundu.

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Ünlü çifti görenler şaştı kaldı… Parkta çimlere oturup kocasının tırnaklarını kesti

Hatta bu görüntülere “gerçek aşk bazen sevdiğinin ayak tırnaklarını kesmektir” yorumları bile yapıldı.

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42 yaşındaki Brie ve 40 yaşındaki Franco, 2011’de ortak arkadaşları tarafından tanıştırıldıktan sonra büyük bir aşk yaşamaya başlamıştı.

Ünlü çifti görenler şaştı kaldı… Parkta çimlere oturup kocasının tırnaklarını kesti
Ünlü çift birbirlerine olan aşklarını göstermekten çekinmiyor ve mutluluk pozlarını sosyal medya hesaplarından da paylaşıyor

İkisi de daha çok komedi yapımlarındaki performanslarıyla tanınan ünlü yıldızlar 14 yıllık birliktelikleri boyunca birçok kez birlikte kamera karşısına geçtiler.

Dave Franco Alison Brie’ye deniz kıyısında romantik bir evlenme teklifi yapmış ve çift 2015’te nişanlanmıştı.

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2017’de çok az kişinin katıldığı sade bir törenle evlenen ünlü çiftin henüz çocuğu yok.

Ünlü çifti görenler şaştı kaldı… Parkta çimlere oturup kocasının tırnaklarını kesti
Bazı hayranları ünlü çiftin bu görüntüyü çok konuşulacağını bilerek yeni filmlerinin reklamını yapmak için verdiğini iddia etti

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#Alison Brie#Dave Franco#Hollywood

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