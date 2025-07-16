Ünlü çifti görenler şaştı kaldı… Parkta çimlere oturup kocasının tırnaklarını kesti!

Haberin Devamı

Sağlam ilişkiler bu durumu kolayca atlatıyor, bazen de bu “aşırı” yakınlık çiftleri birbirlerinden uzaklaştırabiliyor.

Uzun yıllardır birlikte olan ve 2017’de nikah masasına oturan ünlü çift Alison Brie ve Dave Franco için ise birliktelikleri bu tür durumları çoktan aşmış gibi görünüyor…

Hollywood'un sevilen çifti Alison Brie ve Dave Franco 14 yıldır birlikteler

Yıllar sonra birlikte kamera karşısına geçtikleri filmi yakında gösterime girecek olan çift Los Angeles’ta bir parkta, birçokları için “tuhaf” sayılabilecek bir şekilde görüntülendi.

Etraflarındaki insanların varlığını unutmuş gibi görünen ünlü aşıklar çimlerin üzerine serdikleri örtülerinde güzel havanın tadını çıkarıyordu.

Alison Brie'nin parkta kocasının tırnaklarını kestiği anlar sosyal medyada tartışma konusu oldu

Haberin Devamı

Alison Brie ise birden çantasından çıkardığı tırnak makasını alarak kocası Dave Franco’nun ayak tırnaklarını kesmeye başladı!

Bu anlar da oradan geçen bir tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

Çiftin herkesin içinde yaşadığı bu dakikaları görenler de sosyal medya paylaşımına yorum yağdırdı…

Parktaki bu görüntünün romantik olduğunu söyleyenler kadar böylesi bir yakınlığın tuhaf olduğunu düşünenler de çıktı

Kimileri bunun herkesin içinde yapılmaması gereken bir şey olduğunu söyleyip tepki gösterdi, bazı hayranları da Alison Brie ve Dave Franco’nun yeni filmlerinin reklamını yapmak ve gündeme gelmek için bu görüntüyü “sahnelediğini” iddia etti.

Romantik hayranları ise ünlü çiftin bu yakınlığının aslında bir evlilikte son derece normal olduğunu savundu.

Haberin Devamı

Hatta bu görüntülere “gerçek aşk bazen sevdiğinin ayak tırnaklarını kesmektir” yorumları bile yapıldı.

42 yaşındaki Brie ve 40 yaşındaki Franco, 2011’de ortak arkadaşları tarafından tanıştırıldıktan sonra büyük bir aşk yaşamaya başlamıştı.

Ünlü çift birbirlerine olan aşklarını göstermekten çekinmiyor ve mutluluk pozlarını sosyal medya hesaplarından da paylaşıyor

İkisi de daha çok komedi yapımlarındaki performanslarıyla tanınan ünlü yıldızlar 14 yıllık birliktelikleri boyunca birçok kez birlikte kamera karşısına geçtiler.

Dave Franco Alison Brie’ye deniz kıyısında romantik bir evlenme teklifi yapmış ve çift 2015’te nişanlanmıştı.

Haberin Devamı

2017’de çok az kişinin katıldığı sade bir törenle evlenen ünlü çiftin henüz çocuğu yok.

Bazı hayranları ünlü çiftin bu görüntüyü çok konuşulacağını bilerek yeni filmlerinin reklamını yapmak için verdiğini iddia etti