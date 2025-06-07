Ünlü çifti adım adım takip edip yakaladılar: Garaj kapısında aşk oyunları

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Diğeri ise iş dünyasından bir isim. O da kendi çevresinde başarılarıyla gündem yaratıyor ama yine de pırıltılı dünyanın ünlüleri gibi bütün hayatını meraklı gözler önünde yaşamıyordu.

Ama kader onları bir araya getirince o da gösteri dünyasının kurallarını öğrenmeye başladı. Ünlü oyuncunun sevgilisi olduktan sonra artık istese de istemese de magazin basınını peşinden koşturur hale geldi.

Bunun en çarpıcı örneklerinden birini de geçtiğimiz gün yaşadı. Kimsenin görmeyeceğini düşünürken bir anda sevgilisiyle yaşadığı en özel anları bile manşetlere çıktı.

KİMSE GÖRMÜYOR SANIP YANILDILAR

Bu anlattığımız çift, ünlü oyuncu Jennifer Garner ile iş insanı nişanlısı John Miller.

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Bir süredir eski kocası Ben Affleck'in Jennifer Lopez ile boşanması sırasında onunla sergilediği yakınlık nedeniyle söylentilerin merkezinde yer alan Jennifer Garner, nişanlısı John Miller ile garaj kapısında romantik anlar yaşarken objektiflere takıldı.

Aslında sürekli paparazzi takibinde olan Garner ile Miller, genellikle dikkatli davranıyorlardı.

Ama John Miller'ın Los Angeles'taki evine gittikleri gün "Nasıl olsa burada peşimizi boş bırakırlar" diye düşünerek bir an boş bulundular.

Daha eve girmeyi bile beklemeden aracı park ettikleri Miller'ın garaj kapısında romantik anlar yaşadılar. Ama bilmedikleri ayrıntı paparazzilerin hala onları takip ettiğiydi.

İşte Jennifer Garner ile John Miller da bu şekilde birbirlerine sarılıp öpüşürken objektiflere yakalandılar. Mutlu çift sonra da birbirlrine gülümseyerek John Miller'ın evine girdi.

ESKİ KOCASIYLA YAKINLIĞI DİKKAT ÇEKİYORDU

Jennifer Garner bir süredir 2005'te evleni0 2018'de boşandığı eski kocası Ben Affleck ile yakınlığıyla gündemde... Üç çocuğu olan eski çift, onların hatırına sık sık görüşüyor zaten.

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Ama Affleck'in, Jennifer Lopez ile boşanması sürecinde eski çift fazlaca yakınlaşınca haklarında "yeniden bir araya geldiklerine dair" söylentiler de başladı.

Hatta daha da ötesinde Garner'ın nişanlısı John Miller'ın bütün bunlardan rahatsız olduğu da magazin basınının manşetlerine çıktı.

Artık çok iyi bilindiği gibi Jennifer Garner ile Ben Affleck, üç çocuk sahibi oldukları evliliklerini bitirdikten bir süre sonra iki iyi dosta dönüştü.

Bu arada Affleck, eski nişanlısı Jennifer Lopez ile evlendi. Garner de iş insanı John Miller ile nişanlandı.

Gün geldi Affleck ile Lopez'in evliliği bitme noktasına geldi. İşte o sırada en büyük desteği eski karısı Jennifer Garner'dan gördü Affleck.

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Hatta bir ara yakınlıkları o kadar dikkat çekti ki herkes onların yeniden bir araya geleceklerini bile düşündü.

Ama öyle olmadı...

GARNER'IN ESKİ KOCASIYLA SAMİMİYETİ NİŞANLISINI KIZDIRDI

Sonuç olarak Lopez ile Affleck boşandı. Jennifer Garner da iş insanı John Miller ile ilişkisine yoğunlaştı. Hatta söylentilere göre düğünü bile düşünüyorlar.

Ama bütün bu hikayede canı en çok yanan Garner'ın nişanlısı John Miller oldu.

Sevdiği kadının eski kocasına yakınlaşmasını sessizce ve uzaktan izlemek zorunda kaldı uzun süre.

Çıkan söylentilere göre işler öyle bir duruma geldi ki Miller, nişanlısı Garner'ı eski kocasıyla arasına mesafe koyması konusunda uyardı.

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Şimdi ise Jennifer Garner ile John Miller cephesinden yeni bir iddia geldi.

Söylenenlere göre Miller, Garner'a günün birinde evlendikleri takdirde eski kocası Ben Affleck'i düğününe çağırmamasını söyledi.

'ARTIK ONA YARDIM ELİNİ UZATMAYI BIRAK'

Daha da ötesinde John Mller, Garner'a "eski kocasını istenmeyen adam ilan etmesini ve her ne zaman ihtiyacı olursa ona yardım eli uzatmayı bırakması" konusunda ültimatom verdi.

Söylenenlere göre John Miller, bu durumun sonucundan memnun... Ultimatomun işe yaradığını gördü ve bundan böyle de bu tür fazla yumuşak olmayan taktikler uygulamaya karar verdi.

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İddialara göre John Miller'ın 'en çok tepesini attıran' ayrıntı, Jennifer Garner ile eski kocası Ben Affleck'in birbirleriyle sanki iki sevgiliymiş gibi birbirleriyle fiziksel yakınlık içinde çekilen fotoğrafları oldu.

İşte bu noktadan sonra John Miller, nişanlısı Garner'ı daha sert uyarmak zorunda kaldı. Onunla böyle bir şeyin bir daha tekrarlanmaması konusunda ciddi bir konuşma yaptı.

Sonrasında da John Miller, önemli bir adım attı ve Jennifer Garner ile aynı eve taşındı. Bu şekilde Ben Affleck'in eski karısından uzaklaşmasını sağlamayı amaçladı.

İddialara göre John Miller, günü gelip de Jennifer Garner ile evlendiğinde Ben Affleck'in artık üç çocuğunun babası olmak dışında onun çevresinde olmasını istemiyor.

ESKİ KOCASIYLA KARDEŞ GİBİ OLDUĞUNU İLERİ SÜRÜYOR

Diğer yandan iddialara bakılırsa Jennifer Garner, nişanlısı John Miller'ı rahatlatmak için eski kocası Ben'in onun için artık bir erkek kardeş gibi olduğunu söylüyor.

Ama bu duruma John Miller çok da gönlü rahat bir şekilde inanmıyor.

Miller'ın istediği tek bir durum var: Ben Affleck tabii ki Garner ile evliliğinden dünyaya gelen çocuklarını görecek ve babalık görevlerini yerine getirecek.

Ama diğer yandan Jennifer Garner ile ilişkisi konusunda da artık yerini bilmek zorunda. Karısının yeni ilişkisine saygılı davranmayı da öğrenmesi gerek.

İNATLA ESKİ KARISINDAN UZAKLAŞMIYOR

İşin bir de diğer yanı var.

Jennfer Garner her ne kadar eski kocasına artık aralarına ciddi bir mesafe koymaları gerektiğini söylese de Affleck buna bir türlü yanaşmıyor.

Artık Jennifer Lopez bu işin çok dışında... Ama bakalım geride kalan üç isim, Jennifer Garner, eski kocası ben Affleck ve yeni nişanlısı John Miller arasındaki ilişki gelecekte nasıl şekillenecek.