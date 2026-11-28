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Elbette onlarÄ± birbirlerine Ã§ok yakÄ±ÅŸtÄ±ran takipÃ§ilerinden de bu paylaÅŸÄ±mlara Ã§ok sayÄ±da beÄŸeni ve yorum geldi.

O yolculukla ilgili olarak en Ã§ok dikkat Ã§eken ayrÄ±ntÄ± ise lÃ¼ks ve ÅŸatafat oldu.Â

Bu, her adÄ±mÄ± ayrÄ± merak edilen aÅŸkÄ±n kahramanlarÄ± Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Katy Perry ile Kanada'nÄ±n eski baÅŸbakanÄ± Justin Trudeau'dan baÅŸkasÄ± deÄŸil.

Mutlu Ã§ift, Orient Express (DoÄŸu Ekspresi) ile Paris'ten Venedik'e uzanan bir Avrupa turuna Ã§Ä±ktÄ±. Bu arada Ã§iftin Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bu yolculuÄŸun bir gecelik fiyatÄ±nÄ±n 80 bin sterlin olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.



HER TÃœRLÃœ LÃœKSÃœN TADINI Ã‡IKARDILAR

Eski niÅŸanlÄ±sÄ± Orlando Bloom'dan bir kÄ±zÄ± olan 42 yaÅŸÄ±ndaki Katy Perry, ile boÅŸandÄ±ÄŸÄ± eÅŸinden Ã¼Ã§ Ã§ocuk babasÄ± olan 54 yaÅŸÄ±ndaki Justin Trudeau, bu yolculuk sÄ±rasÄ±nda kendilerine Ã¶zel bir kompartÄ±manda kaldÄ±.

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Bazen gÃ¼nlÃ¼k kÄ±yafetleriyle yolculuk eden ikili kimi zaman da pahalÄ± ve ÅŸÄ±k kÄ±yafetler tercih etti.

Bu arada Katy Perry, Justin Trudeau ile Ã§ekilen pozlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra kÃ¼vette Ã§ektirdiÄŸi bir pozu da yer aldÄ±.



Ã–ZEL KOMPARTIMANDA KALDILAR... BÄ°R UÅžAKLARI BÄ°LE VARDI

Katy Perry ile Justin Trudeau'nun Ã§ok Ã¶zel koÅŸullarda seyahat ettiÄŸini de not dÃ¼ÅŸelim.

Yolculuk boyunca banyosunu da hazÄ±rlamak dahil olmak Ã¼zere Ã§iftin her ihtiyacÄ±yla ilgilenen bir uÅŸak gÃ¶rev aldÄ±.

Perry ile Trudeau'nun vagonu trenin en sonunda yer alÄ±yordu. BÃ¶ylece Ã§iftin baÅŸka yolcularla karÅŸÄ±laÅŸma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± da ortadan kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

AÅŸÄ±klar, Paris'ten Venedik'e gittiler. Orada da zaman zaman trenden inip romantik anlar yaÅŸadÄ±lar. Bu arada tren Barselona ve Milano'yu da ziyaret etti.Â

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MACRON ONLARLA FOTOÄžRAF Ã‡EKTÄ°RDÄ°

Katy Perry ile Justin Trudeau, yolculuklarÄ± sÄ±rasÄ±nda Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ile de karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

Hatta onunla Ã§ektikleri bir selfie'yi de sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ± Perry. Bu durum da Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n takipÃ§ilerini eÄŸlendirip ÅŸaka konusu oldu.



DOLU DÄ°ZGÄ°N AÅžK BÄ°R YAÅžINI DOLDURDU

Katy Perry ile Justin Trudeau hakkÄ±ndaki aÅŸk sÃ¶ylentileri ilk kez geÃ§en yÄ±lÄ±n yaz aylarÄ±nda ortaya atÄ±ldÄ±.

SonrasÄ±nda Ã§ift, el ele kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ip bu sÃ¶ylentileri doÄŸruladÄ±.

Åžimdi de her yerde aÅŸklarÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyorlar.

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