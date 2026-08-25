Ünlü çift sette tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı… ‘Üç çocuğumuz ve ev taksitimiz var, çok para verenin dizisinde oynarız’

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Uzun yıllara yayılan kariyerleri, hem başrol hem de yan karakter performanslarıyla yakaladıkları başarılar, sektörde ve hayranları arasında yarattıkları saygı ve sevgi bir yana ünlü çift aslında o kadar da ünlü olmadıklarını söylüyor…

Çift şu anda Emmy ödüllerinde birden fazla adaylık almayı başararak gündeme geldi: Keri Russell “The Diplomat” ile, Rhys ise hem “Widow’s Bay” hem de “The Beast In Me” dizisi ile ödül sezonuna damga vurmaya hazırlanıyor.

Ünlü aşıklar Variety dergisine verdikleri ortak röportaj için hem birçok güzel aşk pozu verdiler hem de özel hayatlarıyla ilgili samimi açıklamalar yaptılar.

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Keri Russell, hayat arkadaşı Matthew Rhys ile birlikte Variety'ye verdiği ortak röportajda, "O kadar ünlü değiliz" dedi.

Kendini küçümseyen tavrını daha da ileri götüren Altın Küre ödüllü oyuncu, ödül törenleri için "bazen elbise bulamadığını" söyledi. "Ben, biliyorsunuz, ünlü biri değilim" diye devam eden yıldız isim kırmızı halı giysilerini kendisinin aldığını ve özel tasarımlar yerine hazır giyimi tercih ettiğini de itiraf etti.

Keri Russell "İnsanlar bizi gerçekten umursamıyorlar” derken bunu iyi anlamda söylediğini çünkü mahallelerinde yaşayan bazı insanların çok ünlü ve hayatlarının çok farklı olduğunu ekledi: “Ve bu çok zor görünüyor."

2013'ten beri birlikte olan çift, yayın organına bir video röportajı da verdi; bu röportajda Matthew Rhys, yer aldıkları projeleri paraya göre seçtiğini şaka yollu söyledi. Keri Russell da şaka yollu ağlıyormuş gibi yaparak gözyaşlarını silerken Rhys "Bize en çok para kazandıran yapım kazanır, biz de orada oynarız, çok basit" diye devam etti.

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Usta oyuncu bunu da “Üç çocuk ve bir de ev kredimiz var” sözleriyle açıklarken “Bunun üstesinden geleceğim… Hiç utanmıyorum, en iyileriyle birlikte kendimi pazarlayacağım.” diyerek kasasında 100 milyonlarca dolar olan yıldız isimler gibi olmadıklarını ama bundan da utanmadıklarını söylemiş oldu.

Matthew Rhys ve Keri Russell’ın 13 yıllık ilişkilerinden 10 yaşındaki Sam adında bir oğulları var. Keri Russell’ın eski kocası Shane Dear'dan da 19 yaşında River ve 13 yaşında Willa adında iki çocuğu daha var.

Ünlü çift aslında 2000'li yılların başında bir partide karşılaşıp tanışmış olsa da, aşkları 2013 yılında The Americans dizisinde Rus ajanı karı koca Philip ve Elizabeth Jennings’i canlandırırken başlamıştı.

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Matthew Rhys ve Keri Russell neden nikah masasına oturmadıkları sorusunu da birlikteliklerini sürdürmek için bir evlilik cüzdanına ihtiyaç duymadıklarını söyleyerek yanıtlıyor.