Ünlü çift nişanı bozmuştu... Yol yakınken dönmeleri iyi oldu... İkinci kez boşanmaya dayanamazdı!

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Zaten uzun süredir haklarında ortaya atılan ayrılık iddialarını sözcüleri de doğruladı.

Böylece magazin dünyasındaki "Bir şey söyleniyorsa gerçek olduğu er ya da geç ortaya çıkar" kuralı bir kez daha doğruluğunu kanıtladı.

Sözcüsünün açıklaması bir yana bu çiftten biriyle ilgili söylenen daha ilginç bir ayrıntı daha var... İlk evliliğini genç yaşında yapan ünlünün bu kez nişandan döndüğü için ayrılık acısının biraz daha hafiflediği konuşuluyor. Bunun nedeni de ikinci kez boşanmaya ruhunun dayanamayacak olması.

DOKUZ YILLIK AŞKLARI KUMDAN KALELER GİBİ YIKILDI

Konuyu daha söylenti düzeyinde olduğu dönemden bu yana takip edenlerin çok iyi anladığı gibi bu ünlü çift Katy Perry ile Orlando Bloom.

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2016'da flört etmeye başlayan, üç yıl sonra da nişanlanan 40 yaşındaki Perry ile 48 yaşındaki Bloom, evlenip yuva kuramadan yollarını ayırdılar.

Çiftin sözcüsü de önceki gün bunu ilk ağızdan doğruladı.

Sözcü "Katy Perry ve Orlando Bloom, birkaç aydır ilişkilerinde ortak ebeveynliğe doğru giden bir değişim geçiriyorlar" dedi.

Sözcü, Perry ile Bloom'un birbirlerini "aile" olarak görmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

"Her ikisi için de öncelik, kızlarını sevgi, istikrar ve karşılıklı saygı çerçevesinde büyütmek" diyerek Perry ile Bloom'un, 4 yaşındaki Daisy Dove'un mutluluğunu temel alacağını belirtti.

EPEYDİR ARALARININ KÖTÜ OLDUĞU KONUŞULUYORDU

Aslına bakılırsa Katy Perry ve Orlando Bloom ile ilgili olarak birkaç aydır aralarının kötü olduğuna dair söylentiler ortada dolanıyordu.

Nihayet geçtiğimiz hafta çiftin gerçekten ayrıldığı ortaya çıktı.

Orlando Bloom, milyarder iş insanı Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in düğününe yalnız başına katıldı.

Perry ise konser için gittiği Avustralya'da çekilen bir fotoğrafını Insagram sayfasında paylaştı.

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Düğünün ardından Bloom da yalnızlık ve karanlıkla ilgili bir paylaşım yaptı.

Orlando Bloom, Carl Gustav Jung'un "Yalnızlık, insanın etrafında kimse olmamasından değil, kendisi için önemli görünen konularda biriyle iletişim kuramamasından kaynaklanır" sözünü Instagram sayfasından paylaştı.

Bloom, paylaşımlarından birinde de "Mutlu bir hayatın içinde bile bir miktar karanlık vardır. Ve eğer mutluluk, üzüntüyle dengelenmezse anlamını yitirir" cümlesine yer verdi.

İKİNCİ KEZ BOŞANMAYA DAYANAMAZDI

Bu arada ikisinin de ikinci kez evlenmeye hazırlandıklarını hatırlatalım. 48 yaşındaki Orlando Bloom, ilk evliliğini model Miranda Kerr ile yaptı. Bu evlilikten bir erkek evlat sahibi oldu.

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40 yaşındaki Katy Perry ise son dönemde adı hakkındaki taciz iddialarıyla gündeme gelen Russell Brand ile evliydi. Fakat bu evlilik de uzun ömürlü olmadı.

Şimdi Perry'ye yakın kaynakların söylediğine bakılırsa ünlü şarkıcı Orlando Bloom ile ayrılığına elbette çok üzgün.

Ama yine de bu ayrılığın evlendikten sonra olmadığı için de bir nebze olsun rahat nefes alıyor.

Çünkü yine Katy Perry'ye yakın kaynaklara göre ünlü şarkıcı bir kez daha boşanma gerilimini ve onun yarattığı ruhsal karmaşaya dayanabilecek durumda değil.

Bu yorumlara bakılırsa belli ki yakın çevresi de çiftin ilişkisinin o kadar da uzun ömürlü olacağına ihtimal vermedi.

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Katy Perry, ilk evliliğini Russell Brand ile yapmıştı.





Orlando Bloom ise top model Miranda Kerr ile evliydi.