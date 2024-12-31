×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Ünlü çift müjdeyi verdi! ‘2025’te üç kişi olacağız’

Güncelleme Tarihi:

#Michelle Keegan#Mark Wright#Bebek Bekleyen Ünlü Çiftler
Ünlü çift müjdeyi verdi ‘2025’te üç kişi olacağız’
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2024 13:10

Ünlü çift yeni yılda anne baba olmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz gün ortak bir Instagram paylaşımında mutlu haberi hayranlarına duyuran ünlü oyuncu ve sunucu kocası 2025’te ilk bebeklerini kucaklarına alacaklar.

Haberin Devamı

Coronation Street dizisiyle yıldızı parlayan, bu yıl da Fool Me Once adlı diziyle adından söz ettiren İngiliz yıldız Michelle Keegan ve sunuculuğunu yaptığı sayısız yapımla ünlenen eşi Mark Wright 9 yıllık evliliklerini yeni doğacak bebekleriyle taçlandırmaya hazırlanıyor.

Ekranların en sevilen çiftlerinden olan Michelle Keegan ve Mark Wright Mayıs 2015'te evlendi ve çift sıfırdan inşa ettikleri muhteşem malikanelerinde yaşıyor.

Ünlü çift müjdeyi verdi ‘2025’te üç kişi olacağız’

İkisi de 37 yaşında olan Keegan ve Wright, deniz kıyısında ikisinin de beyazlara büründüğü aşk dolu bir fotoğraf için poz verdi ve Michelle Keegan’ın iyice büyümüş olan karnının belli olduğu fotoğrafın altına “2025 bizim için özel bir yıl olacak” yazıp bir de yıldız emojisi paylaşarak hayranlarına bebek müjdesini duyurmuş oldu.

Haberin Devamı

Çiftin arkadaşları The Sun'a bebek müjdesi fotoğrafının kasım ayında en sevdikleri tatil yerlerinden biri olan Mayorka'ya yaptıkları bir kış tatili sırasında çekildiğini söyledi.

Ünlü çift müjdeyi verdi ‘2025’te üç kişi olacağız’

Hatta haberde ünlü aşıkların aslında bu mutlu haberi yakın çevrelerine sonbaharda duyurduklarını ve sonrasında bu paylaşımı yapana kadar hamileliği bir sır gibi sakladıkları da iddia edildi.

Michelle Keegan yıllardır sürekli olarak ne zaman çocuk yapacaklarının sorulmasından dolayı ne kadar rahatsız ve mutsuz olduğunu dile getiriyordu.

Ünlü çift müjdeyi verdi ‘2025’te üç kişi olacağız’

2019 yılında verdiği bir röportajda, o sırada 32 yaşında olan Michelle, Mark'la ne zaman aile kurmayı planladıklarının sürekli olarak sorulmasından duyduğu hayal kırıklığından “Bu çağda böyle sorular sormamalısınız” diye bahsetmişti.

“Bu karar başka kimseyi ilgilendirmez. Çok sinirleniyorum. Bu bana sırf kadın olduğum için soruluyor. Ama artık buna karşı bağışıklık kazandım. Bu bir tepki gibi ve duyar duymaz kimseyi ilgilendirmediği için geçiştiriyorum” diyen Michelle Keegan bu sorulara cevap vermekten vazgeçmişti.

Haberin Devamı

Ünlü çift müjdeyi verdi ‘2025’te üç kişi olacağız’

Ünlü çift aslında iki ekran ünlüsü olarak uzun yıllardır tanışsalar da yolları ilk kez ikisi de ünlü yetenek yarışması X Factor’a katıldıklarında kesişmiş ve büyük bir aşk yaşamaya başlamışlardı.

Gözden KaçmasınAşkla bakan gözlerin yerini nefretle çarpan kalpler aldı… Sekiz yıldır süren boşanma davaları sonunda bittiAşkla bakan gözlerin yerini nefretle çarpan kalpler aldı… Sekiz yıldır süren boşanma davaları sonunda bitti!Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınKarnında bebeğiyle aldatılmıştı… Ünlü model kocasını sonunda affettiKarnında bebeğiyle aldatılmıştı… Ünlü model kocasını sonunda affettiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Michelle Keegan#Mark Wright#Bebek Bekleyen Ünlü Çiftler

BAKMADAN GEÇME!