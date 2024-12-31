Ünlü çift müjdeyi verdi! ‘2025’te üç kişi olacağız’

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Coronation Street dizisiyle yıldızı parlayan, bu yıl da Fool Me Once adlı diziyle adından söz ettiren İngiliz yıldız Michelle Keegan ve sunuculuğunu yaptığı sayısız yapımla ünlenen eşi Mark Wright 9 yıllık evliliklerini yeni doğacak bebekleriyle taçlandırmaya hazırlanıyor.

Ekranların en sevilen çiftlerinden olan Michelle Keegan ve Mark Wright Mayıs 2015'te evlendi ve çift sıfırdan inşa ettikleri muhteşem malikanelerinde yaşıyor.

İkisi de 37 yaşında olan Keegan ve Wright, deniz kıyısında ikisinin de beyazlara büründüğü aşk dolu bir fotoğraf için poz verdi ve Michelle Keegan’ın iyice büyümüş olan karnının belli olduğu fotoğrafın altına “2025 bizim için özel bir yıl olacak” yazıp bir de yıldız emojisi paylaşarak hayranlarına bebek müjdesini duyurmuş oldu.

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Çiftin arkadaşları The Sun'a bebek müjdesi fotoğrafının kasım ayında en sevdikleri tatil yerlerinden biri olan Mayorka'ya yaptıkları bir kış tatili sırasında çekildiğini söyledi.

Hatta haberde ünlü aşıkların aslında bu mutlu haberi yakın çevrelerine sonbaharda duyurduklarını ve sonrasında bu paylaşımı yapana kadar hamileliği bir sır gibi sakladıkları da iddia edildi.

Michelle Keegan yıllardır sürekli olarak ne zaman çocuk yapacaklarının sorulmasından dolayı ne kadar rahatsız ve mutsuz olduğunu dile getiriyordu.

2019 yılında verdiği bir röportajda, o sırada 32 yaşında olan Michelle, Mark'la ne zaman aile kurmayı planladıklarının sürekli olarak sorulmasından duyduğu hayal kırıklığından “Bu çağda böyle sorular sormamalısınız” diye bahsetmişti.

“Bu karar başka kimseyi ilgilendirmez. Çok sinirleniyorum. Bu bana sırf kadın olduğum için soruluyor. Ama artık buna karşı bağışıklık kazandım. Bu bir tepki gibi ve duyar duymaz kimseyi ilgilendirmediği için geçiştiriyorum” diyen Michelle Keegan bu sorulara cevap vermekten vazgeçmişti.

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Ünlü çift aslında iki ekran ünlüsü olarak uzun yıllardır tanışsalar da yolları ilk kez ikisi de ünlü yetenek yarışması X Factor’a katıldıklarında kesişmiş ve büyük bir aşk yaşamaya başlamışlardı.