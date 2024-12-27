Ünlü çift minik oğullarına kardeş düşünmüyor: Biz üç kişi iyiyiz

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Genç aşıklar Hailey ve Justin Bieber Jack Blues adını verdikleri ilk bebeklerine ağustos ayında kavuştu.

Hailey Bieber hamile olduğunu aylarca saklamış, Justin Bieber’la evlilik yeminlerini tazeledikleri özel bir tören yaparken çekilen fotoğraflarında karnı burnunda ortaya çıkmıştı.

Justin ve Hailey Bieber çifti bebek bekledikleri müjdesini bu fotoğrafla duyurmuştu, oğulları Jack Blues ağustosta dünyaya geldi

"BİZE TEK ÇOCUK YETER" DEMİŞLER

Çift 5 aylık olan oğullarını sessiz sedasız büyütmeye devam ederken haklarında yeni ortaya atılan bir iddiayla gündeme geldiler.

Söylenenlere göre Hailey Bieber ve Justin Bieber ailelerini genişletmeye devam etme konusunda acele etmiyorlar.

Çocuklu hayatlarına alışmaya çalışan çift taze anne babalığın mutluluğunu yaşıyor

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Hatta oğullarına bir kardeş yapmayı düşünmüyorlar ve üç kişilik ailelerini daha da büyütmek istemiyorlar.

İçeriden bir kaynak, 30 yaşındaki şarkıcı ve 28 yaşındaki modelin “daha fazla çocuk sahibi olmayı tartıştıklarını, ancak şu an için durumlarından memnun olduklarını” söylüyor.

Justin ve Hailey Bieber oğullarının yüzünü henüz hiç göstermedi, doğum müjdesini de sadece bu fotoğrafı paylaşarak verdiler

EN GÜZEL YILBAŞI HEDİYESİNİ ALDILAR

Justin ve Hailey Bieber çifti hamilelik haberlerinin manşetlere taşınmasından üç ay sonra, ağustos ayında oğulları Jack Blues'u kucaklarına aldılar.

Ünlü çift oğullarıyla birlikte kutlayacakları ilk yılbaşı için büyük bir heyecan yaşarken Hailey Bieber kocası Justin’den büyük bir hediye istememiş çünkü oğullarına kavuşmanın ona en büyük hediye olduğunu söylemiş.

Genç aşıklar söylenenlere göre oğullarına kardeş düşünmüyor

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KOCASINA YENİDEN AŞIK OLDU

Eylül 2018'de nikah masasına oturan mutlu çiftin “hâlâ yeni doğmuş bir bebeğin ebeveyni olarak hayata alışmaya çalıştıkları” ve her gün anne babalık hakkında yeni bir şeyler öğrendikleri söyleniyor.

Çiftin yakın çevresinin söylediğine göre Hailey Bieber baba olduktan sonra yepyeni bir yüzünü gördüğü kocası Jusitn Bieber’ın bu halinden çok mutlu ve ona yeniden aşık olmuş.