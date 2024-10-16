Ünlü çift kızlarının aşk hayatından endişeli: En güzel yıllarını ona veriyorsun... Ama hala evlenme teklifi yok!

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Özellikle de çocukların sevgili ya da eş seçimi, kimi zaman ebeveynlerin uykusuz gecelerine neden olur...

Yine kafalarında onlarca soru gezinir: "Bu kişi benim çocuğumu mutlu edecek mi? İleride neler olacak? Ya onu üzerse...." Bunları çoğaltmak mümkün.

Üstelik bütün bunlar ünlü ya da sıradan herkes için ortak kaygı ve düşünceler... Gösteri dünyasının spot ışıkları altında yaşayan aileler de bu endişeleri paylaşıyor elbette.

KIZLARININ EN GÜZEL YILLARINI BOŞA HARCAMASINI İSTEMİYORLAR

Tıpkı bir dönemin en ünlü modellerinden Cindy Crawford ve kocası Rande Gerber gibi!

90'lı yıllarda moda dünyasında fırtına gibi esen 58 yaşındaki Crawford ile 62 yaşındaki Gerber'ın iki tane çocuğu var: İkisi de annelerinin ayak izlerini takip edip moda dünyasında kariyer yapıyor üstelik.

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25 yaşındaki oğulları Presley, şimdilik 23 yaşındaki kardeşi Kaia gibi fazla ön planda değil.

Fiziksel görünüm olarak annesinin gençlik yıllarının bir kopyası olan Kaia Gerber, bir yandan henüz yolun başında olduğu kariyeriyle diğer yandan da aşk hayatıyla konuşuluyor.

Kaia, yaklaşık üç yıldır, genç kuşak sinema yıldızları arasında giderek ön plana çıkan Austin Butler ile birlikte.

Özellikle Elvis filminde çizdiği Elvis Presley portresiyle büyük beğeni kazanan Butler ile Kaia Gerber bir dargın bir barışık ilişki sürdürüyor.

İLİŞKİNİN GELECEĞİ KAFALARINDA BİR SORU İŞARETİ

İşte ünlü model Cindy Crawford ile eşi Rande Gerber'i endişelendiren de bu ilişkinin geleceği... Ünlü çift, 33 yaşındaki Butler ile kızları Kaia'nın geleceğini merak ediyor.

İleri sürülenlere göre Crawford ile Gerber, kızları Kaia'yı karşılarına alıp bu konuda ciddi bir konuşma yaptı.

Ona, Austin Butler'ın aradan geçen üç yıla rağmen neden hala evlenme teklif etmediği hakkında bazı sorular sordu.

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Tabii ki kızlarının bu ilişkiden ne beklediğini ve gelecek konusunda ne düşündüğünü de anlamaya çalıştı.

ONU ÇOKTAN AİLENİN BİR ÜYESİ OLARAK KABUL ETTİLER

ABD ve İngiliz basınına konuşan bazı kaynaklara göre Cindy Crawford ve Rande Gerber, Austin Butler'ı çoktan benimsedi ve ailenin bir üyesi olarak kabul etti.

Ancak Butler, ünlü çifte o kadar da yakın değil.

Bu kaynaklara göre Austin, üç yıldır Kaia ile flört ettiği halde en azından nişanlanma konusunda herhangi bir adım atmaya pek istekli görünmüyor.

Söz konusu kaynak bu konudaki sözlerini şöyle sürdürdü: " Cindy ve Rande, kızlarının sevgilisi Austin'in ciddiyetinden bir an bile kuşkuya düşmedi. Fakat Butler'ın 33 yaşında olduğunu göz önüne aldıklarında artık onun nişanlanmaya hazır olması gerektiğine inanıyorlar."

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Gözden Kaçmasın Ne kadar vaktimiz var bilmiyorum... Ama onunla geçirdiğim her an minnettarım Haberi görüntüle

2021 YILINDAN BU YANA BİRLİKTELER: Kaia Gerber ile Austin Butler ilk olarak 2021 yılında birlikte görüntülendi. O sırada Kaia, bir başka oyuncu olan Jacob Elordi ile ilişkisini yeni bitirmişti. Kaia ve Austin 2022 yılında da ilişkilerini resmen ilan ettiler. Aynı yıl Cannes Film Festivali'ne konuk olduklarında da ateş bacayı sarmış bir şekilde kamera karşısına geçtiler.





AUSTIN, SEVGİLİSİNİN CİDDİ İLİŞKİ İÇİN ÇOK GENÇ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Bu arada Austin Butler da çoktan Crawford ile Gerber için aileden biri haline geldi. Aile tatillerine genç oyuncuyu da davet ettiler. Ama bunca yakınlığa rağmen Butler'dan Kaia ile flört etmek dışında başka herhangi bir adım gelmedi.

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Aileye yakın kaynaklara göre ise Austin Butler, aslında Crawford ile Gerber'ın beklentilerini gayet iyi biliyor. Kaia ile ciddi olmadığından değil ama yine de aile kurup yerleşik bir hayata geçmek için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyor.

Hatta yine bu kaynaklara bakılırsa Austin Butler, Kaia'nın babası Rande Gerber'e kızının henüz 23 yaşında olduğunu ve bir aile kurmak için onun da zamana ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Top model Cindy Crawford, ilk evliliğini 1991 ile 95 arasında ünlü oyuncu Richard Gere ile yaptı. İlk yuvasını kurduğunda sadece 25 yaşındaydı Crawford.





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Şu andaki kocası Rande Gerber ile 1998 yılında evlendiğinde de 32 yaşına girmişti.