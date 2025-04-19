Evler satışa çıktı, söylentiler alevlendi: Artık karısı değil bakıcısı gibi oldu... 25 yıllık evlilik son noktaya geldi

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Bir başka deyişle söylentiler sürürken bunları yalanlamak için görülebilecekleri yerlerde aşk pozları veren çiftlerin gerçekten de ayrılacağı ortaya çıkar.

İşte son iki yıldır sinema dünyasının ünlü çiftlerinden biri tam da böyle bir söylentinin merkezinde. Onlar 25 yıldır evliler, iki yetişkin çocukları var ve haklarında yaklaşık iki yıldır ayrılık söylentileri bitmek bilmiyor.

Daha da ötesinde bu çift bir süredir ayrı ayrı vakit geçirdiği için söylentiler yine alevlendi.

AYRILIK SÖYLENTİLERİ YİNE ALEVLENDİ

Haklarındaki ayrılık söylentileri sürüp giden bu çift, 2000 yılında hayatlarını birleştiren Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas.

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81 yaşındaki Douglas ile 55 yaşındaki Catherine Zeta Jones, dışarıdan bakıldığında uyumlu bir hayat sürdürüyor. 24 yaşında Dylan ve 21 yaşında Carys adında iki çocukları bulunan ünlü çift, bir süredir gerçekten de farklı yerlerde vakit geçiriyor.

Ama görünen, bu ayrı hayatların Catherine Zeta Jones'un işlerinden kaynaklandığı.

Yine de iddialar böyle söylemiyor. Douglas ile Zeta Jones'un çok fazla dikkat çekmeden ayrılığa hazırlandığı hatta bu yüzden emlak yatırımlarını sessiz sedasız satışa çıkardığı konuşuluyor.

İddialara göre ünlü çift bu şekilde servet paylaşımı yapacak.





'YAŞ FARKI KENDİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI'

Doğrusu çiftin New York Westchester County'deki 12 milyon dolarlık saray yavrusu evlerini satışa çıkarması da çok konuşuldu. Gallerli yıldız Catherine Zeta Jones, iki çocukları artık üniversiteye gitmek için evden ayrıldığından bu mülkün kendilerine büyük geldiğini ve satmak istediklerini söyledi o dönemde.

Bu arada Catherine Zeta Jones ve Michael Douglas'ın satışa çıkardığı tek ev bu değil. Bermuda'daki mülklerini de satmaya çalışıyor çift.

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Hatta New York'ta bulunan bir başka mülklerini de satmaya çalışıyorlar.

Ama yeni söylentilere bakılırsa bu durum çiftin ayrılık hazırlığının bir parçası.

İddialara bakılırsa Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas'ı bu noktaya getiren ise aralarındaki yaş farkı.

Hemen hatırlatalım ki Douglas 1944, Zeta Jones ise 1969 doğumlu. Aralarında sadece yaş değil kuşak farkı bile var.

İşte iddialara göre bu yaş farkı artık onlar için bir sorun haline gelmeye başladı.

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Artık 80 yılı deviren Michael Douglas, evinden daha az çıkmayı, işini de keyfine göre sürdürmeyi tercih ediyor.

Daha 55 yaşında olan Catherine Zeta Jones ise onun tam tersine daha fazla film çekmek, golf oynamak, dünyayı daha çok gezmek istiyor. Bu durum da ünlü çiftin arasında bazı anlaşmazlıklara yol açıyor.

Radar adlı internet sitesine konuşan bir kaynak "Catherine artık Michael için bir eşten çok bir bakıcıya dönüştü. Bu durum da onu evliliği konusunda hüsrana uğratıyor" dedi.

Hatta bu iddialara göre Catherine Zeta Jones, kocasının bakımına daha fazla vakit ayırmak için kariyerini bile geri plana itti.

İşte bu yüzden de ünlü çift, sahip oldukları mülkleri satıp aralarında paylaşım yaparak gürültüsüz bir boşanma hazırlığı içinde.





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İSPANYA'DAKİ YAZLIK EVİNDE DAHA FAZLA KALACAĞINI SÖYLEMİŞTİ: Diğer yandan Michael Douglas ile ilgili olarak başka bir konu daha var geçen yıldan bu yana konuşulan. Ünlü oyuncu artık ABD'den çok yazlık mülkünün bulunduğu İspanya'daki Mallorca adasında yaşamaya karar verdiğini söylemişti.

EVLİLİKLERİ BİR SARSINTI DAHA GEÇİRMİŞTİ: Aslına bakılırsa 2013 yılında Michael Douglas'ın gırtlak kanseriyle, karısı Catherine Zeta Jones'un da ruhsal sorunlarıyla mücadele ettiği süreçte ünlü çiftin evliliği ciddi bir sarsıntı geçirdi. Tekrar bir araya gelseler de birliktelikleri asla eskisi gibi olmadı. Hatta ileri sürülenlere göre ünlü çift o sürecin sonunda aynı çatı altında farklı hayatlar yaşadılar.Tek yapmadıkları bu durumu dışarıya yansıtmak oldu. Ne yaşadılarsa kendi içlerinde yaşadılar. Fakat artık durumu toparlamalarına olanak kalmadı.





ZORRO FİLMİNDE GÖRDÜ BİR DAHA UNUTAMADI

Catherine Zeta Jones, 1998 yılında yönetmenliğini Martin Campbell'ın üstlendiği Zorro adlı filmde kamera karşısına geçti. O sırada 29 yaşında olan Zeta Jones'un kariyeri için bu Film önemli bir dönüm noktası oldu. Aynı zamanda özel hayatının ve geleceğinin şekillenmesinde de önemli bir rol oynadı bu film.

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Çiftin birlikte olmaya başladıkları ilk dönemde basına yansıyanlara göre, o sırada Diandra Douglas (eski soyadıyla Lucker) ile evli olan Michael Douglas, filmi izledi ve Zeta Jones'tan çok etkilendi.

Kısa süre sonra da aktör Danny DeVito bir davette onları tanıştırdı. Michael Douglas, evli ve bir çocuk babası olmasına rağmen Catherine Zeta Jones'a "Çocuklarınızın babası olabilir miyim? diye sordu. Elbette onun evli olduğunu bilen Zeta Jones, aktörü tersledi.

Fakat farklı bir ayrıntı daha vardı. Zeta Jones, tanıştıkları sırada 50'li yaşlarının başında olan Michael Douglas'ı çocukluğundan beri çok beğenirdi.

Çocukluk ve ilk gençlik yıllarında onun filmlerini ve dizilerini izleyen Catherine Zeta Jones, ısrarlara dayanamadı ve onun buluşma teklifini geri çevirmedi. Sonrasında da çift birlikte olmaya başladı. Sonunda 2000 yılında gösterişli bir törenle evlendiler. O sırada oğulları Dylan da üç aylıktı.

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ESKİ EŞİNE YÜKLÜ BİR TAZMİNAT ÖDEDİ

Michael Douglas, sonuç olarak Catherine Zeta Jones ile evlendi ama bunun için de eski eşi Diandra ile bir hukun mücadelesine girişti.



23 yıllık evli olan çift, Douglas'ın Diandra'ya 45 milyon dolar tazminat ödemesi şartıyla boşandı.



Bu arada o dönemde bu miktarın çok yüksek olduğunu ve Michael Douglas ile Diandra Lucker'a ödediği tazminat nedeniyle bunun "Hollywood'un en pahalı boşanma davaları" arasına girdiğini de hatırlatalım.