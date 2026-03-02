Ünlü çift gizlice evlenmiş: Düğünü kaçırdınız!

Haberin Devamı

2026'nın bu ilk mutlu haberinin kahramanları Zendaya ile Tom Holland.

İlk kez geçen yılki Altın Küre ödül töreninde parmağındaki iri taşlı yüzüğü göstererek nişan haberini sessizce duyuran Zendaya ile Tom Holland'ın gizlice evlendiğini de tasarımcı Law Roach duyurdu.

2026 Actor Awards töreninin kırmızı halısında kısa bir röportaj veren Roach, "Düğün çoktan yapıldı. Kaçırdınız" dedi.

'HABER DOĞRU... HEM DE ÇOK DOĞRU'

Onun bu sözleri üzerine konuştuğu muhabir "Bu doğru mu?" diye sordu. Bunun üzerine Law Roach da "Hem de çok doğru" diye konuştu.

Bu arada küçük bir hatırlatma... Bu gizli düğününün yapılmış olabileceği zaten birkaç haftadır konuşuluyordu.

Bunun nedeni de Zendaya'nın bir alışverişte sol elinin yüzük parmağındaki alyansın dikkatlerden kaçmamasıydı.

Birlikte rol aldıkları Örümcek Adam (Spider Man) filminin setinde aşkları başladı Zendaya ile Tom Holland'ın. Onlar özem hayatlarını meraklı gözlerden uzak tutmaya çalışsalar da yine de hayranları onların ilişkisini adım adım takip etti.

NİŞAN HABERİ DE KIRMIZI HALIDA ORTAYA ÇIKTI

Zendaya ile Tom Holland'ın nişanlandığı da geçtiğimiz yılın Altı Küre töreninde ortaya çıktı. Zendaya'nın parmağındaki iri taşlı yüzük genç çiftin nişanlandığını dünya aleme ilan etti.

Sonrasında da nişanla ilgili ayrıntılar birer birer ortaya çıktı. Bunlara göre Tom Holland, sevgilisine evlenme teklif etmeden önce babası Kazembe Ajamu Coleman'dan bunun için onay almıştı.

TMZ adlı sitenin haberine göre Tom Holland, sevgilisi Zendaya'ya evlilik teklifi yapmadan önce Coleman ile buluştu ve ona kızıyla evlenmek istediğini söyledi. Böylece gelenekleri de bozmadı.

Genç çiftin nişanlandığı geçen yılki Altın Küre töreninde Zendaya'nın parmağındaki iki taşlı pırlanta yüzük sayesinde ortaya çıktı.





Yine Zendaya'nın sol elinin yüzük parmağındaki alyans da çiftin gizlice evlendiği söylentilerine yol açmıştı. Sonunda bu haber de doğrulandı.

Coleman'dan onayı alınca da Zendaya'nın önünde diz çöküp ona evlenme teklif etti.

Zendaya'ya yakın kaynaklara göre güzel yıldızın ailesi, Tom Holland'ı çoktan kendi evlatları gibi bağırlarına bastı... İki gencin ilişkisinden de büyük gurur duyuyorlar.

Ayrıca Zendaya'nın ailesine göre Holland gerçekten büyük bir aktör.

Bir başka söylentiye göre Tom Holland, Zendaya'ya evlenme teklif etmek için doğru zamanı da bekledi. Sonunda da Noel ile yeni yıl arasında bir zamanda güzel sevgilisine evlenme teklif etti.

ÖNÜNDE DİZ ÇÖKÜP YÜZÜĞÜNÜ VERDİ

Yine TMZ'nin haberine göre Holland, Zendaya'nın önünde diz çöktü ve ona o iri taşlı pırlanta yüzüğü vererek teklifini yaptı.

Bütün bunlar da Zendaya'nın ailesinin ABD'de sahip olduğu evlerden birinde gerçekleşti.

Tabii ki bu teklif sırasında Zendaya'nın ailesinden kimse genç çiftin yanında değildi. İkisi baş başa romantik bir ortamda nişanlarını kutladı.

Zendaya ile Tom Holland da sinema dünyasının set aşıkları arasında. İki genç yıldızın kamera karşısında başlayan aşkı daha sonra gerçek hayata taşındı.

Her ikisi de 28 yaşında olan Zendaya ile Holland, Örümcek Adam (Spider Man) filminde birlikte oynarken tanıştılar.

Zamanla birbirlerinden hoşlandılar. 2021 yılından bu yana da dışarıdan bakıldığında gayet sakin ve olgun görünen, meraklı bakışlardan saklamaya çalıştıkları bir aşk yaşıyorlar.

ONUN YANINDA TUHAF BİR RAHATLIK HİSSETMİŞ

Zendaya ya da tam adıyla Zendaya Maree Stoermer Coleman, Variety dergisinin Hollywood 2025 sayısına bir röportaj verdi.

Genç oyuncu o röportajda da sevgilisi Tom Holland'ın kalbine ve hayatına ilk kez nasıl girdiğini de anlattı.

Zendaya, söylediğine göre Tom Holland ile ilk kez birlikte rol aldıkları filmin okumaları sırasında tanıştılar. O sıralarda da Holland'ın yanında kendini tuhaf bir şekilde rahat hissettiğini söyledi güzel oyuncu.

Zendaya sevgilisi hakkında "Sanki benim ikinci doğam gibi...Yanında oynadığın kişiyle inanılmayacak kadar rahat hissediyorsun..." diye konuştu.