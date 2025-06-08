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Ünlü aÅŸÄ±klar muradÄ±na erdi... 'Bebek meselesini' düÄŸünden önce çözmüÅŸler

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Megan Mckenna#Oliver Burke#The Only Way Is Essex
ÃœnlÃ¼ aÅŸÄ±klar muradÄ±na erdi... Bebek meselesini dÃ¼ÄŸÃ¼nden Ã¶nce Ã§Ã¶zmÃ¼ÅŸler
OluÅŸturulma Tarihi: Haziran 08, 2025 16:26

GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n 'uzatmalÄ± aÅŸÄ±klarÄ±ndan' ikisi daha sonunda yuvalarÄ±nÄ± kurdu... Bir sÃ¼redir niÅŸanlÄ± olan biri oyuncu, diÄŸeri futbolcu Ã§ift, Ã¶nce bir bekarlÄ±ÄŸa veda partisi sonra da romantik bir dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan artÄ±k resmen karÄ±- koca oldu.

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Ã‡ift, bu mutlu ve Ã¶zel gÃ¼nlerinde Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± sosyal medya sayfalarÄ±ndan paylaÅŸmayÄ± da ihmal etmedi.

Sonunda muradÄ±na eren bu Ã¼nlÃ¼ Ã§ift rol aldÄ±ÄŸÄ± The Only Was Is Essex adlÄ± yapÄ±mla tanÄ±nan Megan McKenna ile futbolcu Oliver Burke.

ÃœnlÃ¼ aÅŸÄ±klar muradÄ±na erdi... Bebek meselesini dÃ¼ÄŸÃ¼nden Ã¶nce Ã§Ã¶zmÃ¼ÅŸler


32 yaÅŸÄ±ndaki McKenna ile 27 yaÅŸÄ±ndaki Burke, Ã¶nceki gÃ¼n Kuzey Yorkshire'da dÃ¼zenlenen bir tÃ¶renle hayatlarÄ±nÄ± resmen birleÅŸtirdi...

ÃœnlÃ¼ Ã§iftin "Ã§ocuk meselesini" ise dÃ¼ÄŸÃ¼nden Ã¶nce Ã§Ã¶zdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve Landon adÄ±nÄ± verdikleri oÄŸullarÄ±nÄ± geÃ§en yÄ±lÄ±n ekim ayÄ±nda kucaklarÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m.

Bunun ardÄ±ndan da dÃ¼ÄŸÃ¼n tÃ¶renine dÃ¶nelim..

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ÃœnlÃ¼ aÅŸÄ±klar muradÄ±na erdi... Bebek meselesini dÃ¼ÄŸÃ¼nden Ã¶nce Ã§Ã¶zmÃ¼ÅŸler

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Megan McKenna, niÅŸanlÄ±sÄ±yla "Ã¶lÃ¼m onlarÄ± ayÄ±rana kadar birlikte kalma" sÃ¶zÃ¼ verdiÄŸi sÄ±rada Ã¼zerinde klasik bir gelinlik vardÄ±.

Gelin Megan'Ä±n nikahta giydiÄŸi gelinlik, Maison Peter Langner imzalÄ±ydÄ±... Ãœzerine Ã¶zel olarak dikilmiÅŸti.

Gelinin nedimeleri de aynÄ± modaevinin tasarÄ±mÄ± olan elbiseler giydi.

Megan McKenna'nÄ±n gÃ¶steriÅŸli gelinliÄŸinin en Ã§ok dikkat Ã§eken ayrÄ±ntÄ±sÄ± uzun kuyruÄŸu Ã¶n kÄ±smÄ±nda el iÅŸÃ§iliÄŸiyle Ã¼retilen gÃ¼l desenleriydi. Gelinin duvaÄŸÄ± ise FransÄ±z dantellerinden Ã¼retilmiÅŸti...

Damat Oliver Burke ise dÃ¼ÄŸÃ¼n iÃ§in siyah bir frak giydi.

ÃœnlÃ¼ aÅŸÄ±klar muradÄ±na erdi... Bebek meselesini dÃ¼ÄŸÃ¼nden Ã¶nce Ã§Ã¶zmÃ¼ÅŸler


Megan McKenna ile Oliver Burke, 2023 yÄ±lÄ±nda niÅŸanlandÄ±lar. BirkaÃ§ ay boyunca sÃ¼ren Ã§alkantÄ±lÄ± iliÅŸkilerinin o noktasÄ±nda Burke, birlikte Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± KaradaÄŸ tatilinde dizlerinin Ã¼zerine Ã§Ã¶kÃ¼p McKenna'ya evlenme teklif etti.

DÃ¼ÄŸÃ¼n Ã¶ncesinde ortak bir bekarlÄ±ÄŸa veda partisi dÃ¼zenleyen Ã§ift, ÅŸimdi minik oÄŸullarÄ±yla birlikte hayatlarÄ±nda yeni bir sayfa aÃ§tÄ±.

ÃœnlÃ¼ aÅŸÄ±klar muradÄ±na erdi... Bebek meselesini dÃ¼ÄŸÃ¼nden Ã¶nce Ã§Ã¶zmÃ¼ÅŸler

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Ã‡iftin Landon Henry adÄ±nÄ± verdiÄŸi oÄŸullarÄ±, geÃ§en yÄ±lÄ±n ekim ayÄ±nda dÃ¼nyaya geldi.Â 

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#Megan Mckenna#Oliver Burke#The Only Way Is Essex

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