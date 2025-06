ÃœnlÃ¼ aÅŸÄ±klar muradÄ±na erdi... Bebek meselesini dÃ¼ÄŸÃ¼nden Ã¶nce Ã§Ã¶zmÃ¼ÅŸler

Haberin Devamı

Çift, bu mutlu ve özel günlerinde çekilen fotoğraflarını sosyal medya sayfalarından paylaşmayı da ihmal etmedi.

Sonunda muradına eren bu ünlü çift rol aldığı The Only Was Is Essex adlı yapımla tanınan Megan McKenna ile futbolcu Oliver Burke.

32 yaşındaki McKenna ile 27 yaşındaki Burke, önceki gün Kuzey Yorkshire'da düzenlenen bir törenle hayatlarını resmen birleştirdi...

Ünlü çiftin "çocuk meselesini" ise düğünden önce çözdüğünü ve Landon adını verdikleri oğullarını geçen yılın ekim ayında kucaklarına aldığını hatırlatalım.

Bunun ardından da düğün törenine dönelim..

Megan McKenna, nişanlısıyla "ölüm onları ayırana kadar birlikte kalma" sözü verdiği sırada üzerinde klasik bir gelinlik vardı.

Gelin Megan'ın nikahta giydiği gelinlik, Maison Peter Langner imzalıydı... Üzerine özel olarak dikilmişti.

Gelinin nedimeleri de aynı modaevinin tasarımı olan elbiseler giydi.

Megan McKenna'nın gösterişli gelinliğinin en çok dikkat çeken ayrıntısı uzun kuyruğu ön kısmında el işçiliğiyle üretilen gül desenleriydi. Gelinin duvağı ise Fransız dantellerinden üretilmişti...

Damat Oliver Burke ise düğün için siyah bir frak giydi.

Megan McKenna ile Oliver Burke , 2023 yılında nişanlandılar. Birkaç ay boyunca süren çalkantılı ilişkilerinin o noktasında Burke, birlikte çıktıkları Karadağ tatilinde dizlerinin üzerine çöküp McKenna'ya evlenme teklif etti.

Düğün öncesinde ortak bir bekarlığa veda partisi düzenleyen çift, şimdi minik oğullarıyla birlikte hayatlarında yeni bir sayfa açtı.

