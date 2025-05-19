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Ünlü çift durmadan gezip parti veriyor… 500 milyonluk düğün öncesi bitmeyen eğlence!

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#Lauren Sanchez#Jeff Bezos#DÜĞÜN
Ünlü çift durmadan gezip parti veriyor… 500 milyonluk düğün öncesi bitmeyen eğlence
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2025 15:40

Dünyanın en zengin adamlarından biriyle evlenmeye hazırlanan ünlü yıldız bir süredir deyim yerindeyse Paris’i birbirine kattı. Tüm dünyanın merakla beklediği düğünün tarihi yaklaşırken Fransa’da peş peşe partiler verilmeye çoktan başlandı.

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Geçen Cuma başlayıp bütün hafta sonuna yayılan bu partilerin ünlü konukları arasında Kim Kardashian, annesi Kris Jenner, Eva Longoria ve Katy Perry gibi isimler vardı.

Ev sahibi de elbette Jeff Bezos’la evlenmeye hazırlanan Lauren Sanchez’den başkası değildi…

Ünlü çift durmadan gezip parti veriyor… 500 milyonluk düğün öncesi bitmeyen eğlence

En sonunda kız arkadaşlarıyla verdiği eğlencelere son veren Lauren Sanches müstakbel eşi Jeff Bezos’un da Fransa’ya ayak basmasıyla soluğu Cannes’da aldı.

Ünlü çift festivalin devam ettiği Cannes’a gelir gelmez spor ışıklarını dünya sinemasının yıldızlarından çaldılar ve peşlerine gazetecileri taktılar.

Ünlü çift durmadan gezip parti veriyor… 500 milyonluk düğün öncesi bitmeyen eğlence

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Yılın düğünü olması beklenen düğünün Venedik'te, şehrin tarihi ve turistik açıdan popüler bir mekanında gerçekleşmesi bekleniyor.

Bazı haberlerde düğünün Bezos'un lüks yatı Koru’da yapılacağı söylense de bu süper lüks mega yatın düğün mekanı değil önemli konukların kalacağı yer olması planlanıyor.

Ünlü çift durmadan gezip parti veriyor… 500 milyonluk düğün öncesi bitmeyen eğlence

Henüz netleşmemiş olsa da haziran ayının sonunda yapılması düşünülen düğün için 200 kişilik bir davetli listesi olduğu konuşuluyor.

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Konuklar arasında da Kim Kardashian, Kris Jenner, Katy Perry, Orlando Bloom, Leonardo DiCaprio, Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner, Bill Gates, Oprah Winfrey gibi birçok ünlü ismin yer aldığı belirtiliyor.

Ünlü çift durmadan gezip parti veriyor… 500 milyonluk düğün öncesi bitmeyen eğlence

Donald Trump da düğüne davet edilecek ancak katılıp katılmayacağı henüz belli değil.

Lauren Sanchez ünlü modacı Oscar de la Renta’nı elinden çıkma bir gelincik giyecek. Dedikodulara göre gelinlik provaları da devam ediyor.

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Ünlü çift durmadan gezip parti veriyor… 500 milyonluk düğün öncesi bitmeyen eğlence

Düğünün toplam maliyetinin 500 milyon doları bulabileceği söyleniyor…

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#Lauren Sanchez#Jeff Bezos#DÜĞÜN

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