Ünlü çift durmadan gezip parti veriyor… 500 milyonluk düğün öncesi bitmeyen eğlence!

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Geçen Cuma başlayıp bütün hafta sonuna yayılan bu partilerin ünlü konukları arasında Kim Kardashian, annesi Kris Jenner, Eva Longoria ve Katy Perry gibi isimler vardı.

Ev sahibi de elbette Jeff Bezos’la evlenmeye hazırlanan Lauren Sanchez’den başkası değildi…

En sonunda kız arkadaşlarıyla verdiği eğlencelere son veren Lauren Sanches müstakbel eşi Jeff Bezos’un da Fransa’ya ayak basmasıyla soluğu Cannes’da aldı.

Ünlü çift festivalin devam ettiği Cannes’a gelir gelmez spor ışıklarını dünya sinemasının yıldızlarından çaldılar ve peşlerine gazetecileri taktılar.

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Yılın düğünü olması beklenen düğünün Venedik'te, şehrin tarihi ve turistik açıdan popüler bir mekanında gerçekleşmesi bekleniyor.

Bazı haberlerde düğünün Bezos'un lüks yatı Koru’da yapılacağı söylense de bu süper lüks mega yatın düğün mekanı değil önemli konukların kalacağı yer olması planlanıyor.

Henüz netleşmemiş olsa da haziran ayının sonunda yapılması düşünülen düğün için 200 kişilik bir davetli listesi olduğu konuşuluyor.

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Konuklar arasında da Kim Kardashian, Kris Jenner, Katy Perry, Orlando Bloom, Leonardo DiCaprio, Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner, Bill Gates, Oprah Winfrey gibi birçok ünlü ismin yer aldığı belirtiliyor.

Donald Trump da düğüne davet edilecek ancak katılıp katılmayacağı henüz belli değil.

Lauren Sanchez ünlü modacı Oscar de la Renta’nı elinden çıkma bir gelincik giyecek. Dedikodulara göre gelinlik provaları da devam ediyor.

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Düğünün toplam maliyetinin 500 milyon doları bulabileceği söyleniyor…