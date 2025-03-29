Ünlü çift doğada yaşamayı seçmişti... Sebzelerini kendileri yetiştiriyorlar... Kızlarım sanki doğuştan çiftçi

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İşte bunlardan biri de son dönemde ardı ardına dünyaya gelen çocuklarıyla konuşulan ünlü çift...

Kısa süre önce iki kızlarına bir de erkek çocuk ekleyen ünlü çift, tam da hayal ettikleri gibi doğanın kollarında sürdürüyor hayatlarını.

Çeşitli hayvanlar besliyorlar, sebze ve meyvelerini kendi arazilerinde yetiştiriyorlar... Çocuklar da yemyeşil kırlarda gönüllerince koşup oynuyor.

Aslında çocuklarını sosyal medyada çok fazla göz önüne çıkarmak istemeyen ünlü çift, bu konudaki nadir paylaşımlarından birini de önceki gün Instagram üzerinden yaptı.

Söz konusu fotoğrafta çiftin iki kızı bahçede sebze toplayan annelerine yardım ederken görülüyor.

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KOCASININ YILLARDIR ÇİFTLİĞİ VAR

Şehir hayatından uzaklaşıp çiftlik hayatını seçen bu ünlü çift, oyuncu Chris Pratt ile karısı Katherine Schwarzenegger.

Geçen yılın son döneminde, iki kızlarının yanına bir erkek bebek sahibi olup çocuk sayısını üçe çıkaran Chris Pratt ile Katherine Schwarzenegger, kendilerine ait çiftlikte sakin ve doğal bir yaşamın keyfini çıkarıyor.

Hollywood'un emektarlarından Arnold Schwarzenegger ve eski karısı Maria Shriver'ın dört çocuğundan biri olan Katherine, Instagram sayfasında iki küçük kızının sebze toplarken çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Katherine Schwarzenegger, iki küçük kızının bahçede sebze toplarken çekilen fotoğrafına sosyal medya sayfasında yer verdi.





Schwarzenegger, o gün eline konan bir uğur böceğinin fotoğrafını da çekip takipçileriyle paylaştı.





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Ünlü çiftin tavukları da var. Yumurtalarını da kümesten alıyorlar.





SEBZE VE MEYVELERİNİ BAHÇEDEN TOPLUYORLAR

Katherine, aynı zamanda o gün çiftliklerinin geniş arazisinde çektiği başka fotoğraflara da yer verdi.

Schwarzenegger paylaşımında "Ina Garten'ın dediği gibi mağazadan satın almak iyidir. Ama evde yetiştirmek daha iyidir" notuna da yer verdi.

Schwarzenegger'ın paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Birçoğu da insanın yiyip içtiklerini kendisinin yetiştirmesinin ne kadar güzel olduğunu belirtip "Bunu yapabildiğiniz için çok şanslısınız" diye seslendi.

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ÜNLÜ OYUNCUNUN EK İŞİ HAYVANCILIK

Schwarzenegger, 2019 yılında evlendiği kocası Chris Pratt'in doğal yaşam konusundaki tercihine ayak uydurdu.

Kayınpederi gibi oyuncu olan Pratt ile Katherine Schwarzenegger'ın elbette Los Angeles bölgesinde gösterişli bir evleri var.

Hatta çift Pacific Pelisades'te bulunan malikanelerini geçen yılın son döneminde satışa çıkardı. Sonra da arsa alıp zevkine göre bir ev inşa ettirmeye başladı

Ama bu kadar değil. Genç çiftin bir de Washington yakınlarındaki San Juan Adası'nda Still Water (Durgun Su) adını verdikleri bir çiftliği de var.

Ama sanmayın ki Pratt ile Schwarzenegger orada sadece doğanın kollarında dinginlik içinde yaşıyorlar.

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YETİŞTİRDİĞİ HAYVANLAR ÖDÜL BİLE KAZANDI

Tam tersine o çiftlik Chris Pratt için bir tür ek iş. Zaten eski eşi Anna Faris ile evliyken de bu çiftlikle ilgileniyordu.

Pratt, orada bir sürü küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriyor. Ünlü oyuncunun yün elde etmek için yetiştirilen Angora keçileri bile var. Pratt'ın çiftliğinde inekleri ve koyunları da bulunuyor.

Oyuncu, bu konuda da iddialı... Bu koyunlarından biri olan Kakao, geçtiğimiz yıl katıldığı bir yarışmada ödül bile kazandı.

ÇİFTLİKTE SEBZE VE MEYVE DE YETİŞTİRİYORLAR

Bu arada Chris Pratt, beslediği hayvanlardan bazılarının etinden de faydalanıyor. Bir süre önce yaptığı bir paylaşımda vejetaryenlerden özün dileyerek "Onlar bu dünyadaki en mutlu kuzular" diye yazmıştı Instagram hesabından.

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Pratt ile Schwarzenegger'ın çiftliğinde sebze ve meyve de yetiştirildiğini buraya not düşelim. Bir çiftliğin olmazsa olmazı tavuklar da Still Water adlı bu çiftliğin sakinlerinden.

Yeri gelmişken Chris Pratt'ın çiftliğinin yeni olmadığını 2000'li yılların ikinci yarısından beri işlettiğini de hatırlatalım.

2019 YILINDA EVLENDİLER... İKİ KIZ BİR ERKEK ÇOCUKLARI VAR

44 yaşındaki Chris Pratt, Arnold Schwarzenegger ile eski eşi Maria Shriver'ın kızı olan 35 yaşındaki Katherine ile 2019 yılında evlendi.

Çiftin bu evlilikten Lyla ve Eloise adında iki tane kızı bulunuyor. Aileye Ford adını verdikleri oğulları da geçen yılın son döneminde katıldı.

Pratt'in ilk eşi Anna Faris'ten de 12 yaşında Jack adında bir oğlu var.