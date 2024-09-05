ÃœnlÃ¼ Ã§ift bir sÃ¼reliÄŸine ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±: Sonunda oyun bitti, bebek geldi

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Bir Ã¶dÃ¼l gecesinde yÃ¼reklerinde yanmaya baÅŸlayan aÅŸk ateÅŸi kelimenin tam anlamÄ±yla onlarÄ± yaktÄ±, kavurdu. Ã‡ok geÃ§meden de niÅŸan yÃ¼zÃ¼kleri parmaklara takÄ±ldÄ± zaten.
Ãœstelik ÅŸimdi bu aÅŸklarÄ±nÄ±n bir de meyvesi var.
Ama iliÅŸkilerinin ve birlikte kurduklarÄ± dÃ¼nyanÄ±n, baÅŸÄ±ndan beri kusursuz olduÄŸunu sanÄ±yorsanÄ±z iÅŸte bu bÃ¼yÃ¼k bir yanÄ±lgÄ±... Ã‡Ã¼nkÃ¼ birlikte olmaya baÅŸladÄ±ktan bir yÄ±l sonra kÄ±sa bir ayrÄ±lÄ±k dÃ¶nemi yaÅŸadÄ±lar.
Her ne kadar bunu kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda tutsalar da ikisini de etkiledi bu sÃ¼reÃ§. Ama olumlu anlamda.
Ä°ÅŸte Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± konuk olduÄŸu bir sohbet programÄ±nda tÃ¼m bunlarÄ± birer birer anlattÄ±.
Bir AltÄ±n KÃ¼re gecesinde bir araya gelip aÅŸka dÃ¼ÅŸen Ã§ift, 2016 yÄ±lÄ±nda iliÅŸki yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. Ama 2017 yÄ±lÄ±nda kÄ±sa sÃ¼ren bir ayrÄ±lÄ±k dÃ¶nemi geÃ§irdiler.
Ä°ÅŸte bunun nedenini ve sonrasÄ±nÄ± Katy Perry konuk olduÄŸu Alexandra Cooper'Ä±n Call Her Daddy adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±nda anlattÄ±.
Bloom ile iliÅŸkisinden Daisy Love adÄ±nÄ± verdikleri bir kÄ±z annesi olan Perry, Ã¼nlÃ¼ niÅŸanlÄ±sÄ±yla olan iniÅŸli Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± iliÅŸkisini masaya yatÄ±rdÄ±.Â
Fakat sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Miranda Kerr'den boÅŸanan Bloom ise uzun bir bekarlÄ±k dÃ¶nemi geÃ§irmiÅŸti ve ne istediÄŸini gayet iyi biliyordu. Niyetlerini belirlemiÅŸti.
O sÄ±rada kendisinin durumunu ise "Yeni bir iliÅŸkiden Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±m ve artÄ±k baÅŸka bir havuzda yÃ¼zmem gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordum" diye Ã¶zetledi Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±.
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O sÄ±rada Orlando Bloom da bir haftalÄ±k bir terapi kampÄ±na gitti ve oradan dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde kendinden daha emin bir insana dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. ArtÄ±k evin iÃ§inde kedi- fare oyunu oynamayÄ± bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±.
Oysa Perry ise onun tam tersiydi.."O kampa gidip gelmiÅŸti ve artÄ±k benimle kedi- fare oyununu oynamÄ±yordu."
Kendisi ise geÃ§miÅŸ iliÅŸkilerinden kalan alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±ndan daha tam olarak kurtulamamÄ±ÅŸtÄ±. Bu yÃ¼zden de kendisiyle baÅŸ baÅŸa kalma ihtiyacÄ± hissetti.
Ä°ÅŸte o sÄ±rada da o kÄ±sa ayrÄ±lÄ±k sÃ¼reci geldi. Katy Perry o dÃ¶nemi "GerÃ§ekten zor bir yÄ±ldÄ±" diye Ã¶zetledi. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± da o sÄ±rada Orlando Bloom'un gittiÄŸi inziva kampÄ±na gitti. Bu deneyim onun iÃ§in de olumlu sonuÃ§landÄ±.
Sonunda Perry de kendini bulduktan ve bir iliÅŸkide ne aradÄ±ÄŸÄ±na net olarak karar verdikten sonra Bloom ile tekrar bir araya geldiler. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±, bu sÃ¼reÃ§te kendisine meditasyonun bÃ¼yÃ¼k yararÄ± olduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi.
ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Orlando Bloom'un kendisini ve ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± desteklediÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi.
Bu konuda ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu Perry "Hepimizin gÃ¼Ã§lÃ¼ yanlarÄ± ve bÃ¼yÃ¼me fÄ±rsatlarÄ± var. Ancak onun (Orlando'nun) gÃ¼Ã§lÃ¼ yanlarÄ±ndan biri, ben Ã§Ã¶ktÃ¼ÄŸÃ¼mde, araya girip destek olabilmesi. "
ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± ""Ã‡Ã¼nkÃ¼ ben genelde bunu baÅŸardÄ±m, yardÄ±ma ihtiyacÄ±m yok!' derim." Ancak: "AslÄ±nda yardÄ±ma ihtiyacÄ±m var, bir ortaÄŸa ihtiyacÄ±m var" demekten de geri kalmadÄ±.Â
Katy Perry ile Orlando Bloom, 2019 yÄ±lÄ±nda niÅŸanlandÄ±lar. Bir yÄ±l sonra da kÄ±zlarÄ± Daisy Love dÃ¼nyaya geldi.
Orlando Bloom'un ise model Miranda Kerr ile evliliÄŸinden 13 yaÅŸÄ±nda Flynn Christopher adÄ±nda bir erkek evladÄ± bulunuyor.Â