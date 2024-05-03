Ünlü çift bir aydır karar verememişti... Sonunda bebeğe isim buldular

Haberin Devamı

Örneğin dünyanın en zengin varisi olarak bilinen Paris Hilton, daha kocası Carter Reum hayatında bile değilken bir kızı dünyaya gelirse ona London (Londra) adını vereceğini çoktan belirlemişti.

Ama herkes böyle değil elbette. Gösteri dünyasının ünlü çiftlerinden biri yeni doğan bebeklerine bir isim bulmak için tam bir ay bekledi. Sonunda da kız bebeğe bir isim buldular ve bunu da sosyal medyadan ilan ettiler.

BİR AYDIR KARAR VEREMİYORLARDI

Birlikte sahip oldukları ilk bebeğe isim bulma konusunda bu kadar kararsız kalan bu ünlü çift, Peter Andre ile eşi Emily Andre. Gösteri dünyasının başı dertten bir türlü kurtulmayan ünlülerinden biri olan Katie Price'ın eski kocası Peter Andre ile genç karısı Emily bundan bir ay önce bir kız bebek sahibi oldular.

Haberin Devamı

Fakat çift, birçok anne ve baba gibi ona verecekleri isim konusunda öyle kolayca bir karara varamadılar. Bu konuda düşünüp tartışmaları tam bir ay sürdü. Bu süre boyunca kızlarına isim arayan Peter ve Emily Andre nihayet belirsizliğe son verdi.

Emily Andre sosyal medya hesabından kızına Arabella Rose adını verdiklerini duyurdu. Küçük kızın yeni bir fotoğrafını paylaşan Emily Andre "Biraz zaman aldı ama uzun uzun düşündükten sonra sonunda karar verdik" diye yazdı. Hemen ardından da bebeğini tam adını da takipçileriyle paylaştı: "Arabella Rose Andrea."

BABASININ İSTEDİĞİ İSİMLERİ ANNESİ BEĞENMEDİ

Aslına bakılırsa Peter Andre ile Emily Andre bebeğe isim bulma konusunda kendi aralarında epeydir tartışıyordu. Peter Andre kızına Athena adını vermek istedi. Böylece Yunanistan'dan gelen köklerine bir saygı duruşunda bulunmak istedi. Kızına ikinci isim olarak ise Charlotte'u seçti. Bu da kendi kullandığı Charlie takma adına bir göndermeydi.

Fakat onun bu fikrine karısı Emily Andre çok sıcak bakmadı. Bu arada çift, bebekleri için aile ve arkadaşlarından gelen isim önerilerini de değerlendirdi. Ama yine de bu konuda bir karara varmaları kolay olmadı. Sonunda Peter ve Emily Andre'nin kızlarının ismini çiçeği burnunda anne seçti.

Haberin Devamı

Bu konuda son kararı vermelerinin ardından Peter ve Emily Andre, sonunda bebeklerine bir kimlik de çıkarabilecekler.

ANNESİNİN İKİNCİ, BABASININ BEŞİNCİ ÇOCUĞU

Arabella Rose, Emily Andre'nin ikinci çocuğu. 51 yaşındaki Peter Andre'nin ise beşinci çocuğu. Andre'nin eski eşi Katie Price'dan Junior adında 2005 doğumlu bir oğlu ile 2007 yılında dünyaya gelen Princess adında bir kızı bulunuyor.

Andre Katie Price'dan ayrıldıktan sonra Emily MacDonagh ile hayatını birleştirdi. Bu birliktelikten 2014 yılında Amelia adında bir kızı dünyaya geldi.

Andre'nin şu anda evli olduğu Emily Andre'den 2016 doğumlu Theo adında bir de oğlu bulunuyor.

Haberin Devamı

Şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve ekran ünlüsü olan Peter Andre, gösteri dünyasının en çok estetik yaptıran isimlerinden biri olan Katie Price'ın eski eşi.