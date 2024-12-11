Ünlü çift, ilişkileri hemen bitmesin diye önlem alıyor: Aşkımız dillere düşmesin!

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Bazı durumlarda basının ve hayranlarının ilgisinden kurtulmaları mümkün değil elbette. Yine de fazla dikkat çekmemek için kendilerince önlem alıyor bu genç çift.

Romantik bir yemek için rezervasyon yaptırırken isimlerini gizlemek, restorana günlük kıyafetlerle gitmek de bunlar arasında.

HEM AŞK HEM DE GENÇLİK 'BAŞLARINDA DUMAN'

Sözü fazla dolandırmadan Dua Lipa ile Callum Turner'dan söz ettiğimizi söyleyelim.

Bir yılı aşkın bir süredir birlikte olan şarkıcı Lipa ile oyuncu Turner, belli ki ilişkilerini olabildiğince gözlerden uzak yaşamaya çalışıyorlar.

Tabii ki onca hayran, paparazzi ve meraklı göz arasında bunu yapmak kolay değil ama onların da bu konuda kendilerine göre önlemleri var.

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İşte bunlardan biri de bir süre önce ortaya çıktı. Hemen anlatalım.

Bu arada küçük bir not da eklemeden geçmeyelim... Turnede olan Lipa'yı sevgilisi Turner da yalnız bırakmıyor. Dünyanın neresine giderse gitsin o da yanında yerini alıyor.

Zaten bu ilginç olay da Filipinler'in başkenti Manila'da gerçekleşti.

YANLARINDA NE KORUMA VARDI NE ETRAFTA PAPARAZZİ ORDUSU

Dua Lipa ile Callum Turner, geçtiğimiz ay baş başa bir romantik yemeğe çıkmak istediler. Bunun için de Manila'da hem civarın varlıklı ve tanınmış kişilerinin hem de uluslararası ünlülerin gittiği bir mekanı tercih ettiler.

Temsilcileri Lipa ile Turner'ın gidecekleri restoranı arayıp rezervasyon yaptırdı. Ama o gece romantik bir yemek yiyecek olan konuklar hakkında bilgi vermedi.

Sonra genç çiftin yemek için belirlediği akşam geldi çattı.

Ünlü ya da zengin kişilerin restorana kalabalık bir grup eşliğinde paparazzi flaşları altında girmesine alışkın olan restoran çalışanları ise sessiz ve sakin bir şekilde içeri girdikleri için önce onların kim olduğunu anlayamadı.

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İLK BAKIŞTA GÖRÜNEN GÜZEL BİR KADIN İLE YAKIŞIKLI BİR ADAMDI

Dikkatlerini çeken sadece güzel ve genç bir kadın ile 30'lu yaşlarında yakışıklı bir adamdı.

Zaten gece için öyle pırıltılı giysiler yerine gayet sıradan günlük kıyafetler seçmişti Dua Lipa ile Callum Turner.

Öyle ki ilk anda onların pırıltılı dünyanın en gözde ve ünlü isimlerinden ikisi olduğunu tahmin etmek bile güçtü.

İki aşık sonra da restoranda kendileri için ayrılan bir köşeye yerleşti ve orada şefin bütün müşteriler için hazırladığı 11 servislik bir menünün keyfini sonuna kadar çıkardı.

İkisi de kilolarını korumak için diyet yapıyor gibi görünmüyordu. Hatta sonra başka yiyecekler de sipariş ettiler.

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AMA SONUNDA MÜŞTERİLER ONLARI TANIDI

Yine restoran çalışanlarının anlattığına bakılırsa Dua Lipa ile Callum Turner'ın diğer müşteriler tarafından fark edilmesi biraz zaman aldı.

Gecenin sonuna doğru onların kim olduğunu anlayan bazı müşteriler birlikte fotoğraf çektirmek istedi. Fakat Dua Lipa bu teklifleri kibar bir şekilde reddetti.

Anlatılanlara göre Lipa "Üzgünüm ama biz bu gece fotoğraf çektirmek istemiyoruz" dedi... Diğer müşteriler de genç çifte anlayış gösterdi.

Sonuç olarak Dua Lipa ile Callum Turner, o gece sıradan insanlar gibi baş başa kalmanın ve kendilerine özel vakit geçirmenin keyfini çıkardı.

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TAM KENDİNİ İŞLERİNE VERECEKTİ Kİ YENİDEN AŞIK OLDU

Bu arada Dua Lipa, daha önnce Trevor Noah, Jack Harlow ile flört etmişti. Genç şarkıcı şu ana kadar en çok konuşulan ilişkisini ise Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin en küçüğü Anwar Hadid (yukarıda) ile yaşamıştı. Sonra da ünlü yönetmen Costa Gavras'ın oğlu Romain ile bir ilişki yaşadı.

Ama sonra hepsiyle yollarını ayırdı. Lipa o dönemde sadece işlerine yoğunlaşmak istediğini söylemişti Ama görünüşe gör Callum Turner'dan gelen aşk sinyallerine 'hayır' diyemedi.

'YAŞADIĞIM HER DENEYİMLE BÜYÜYORUM'

Dua Lipa, bu yılın başlarında Hello dergisine yaptığı açıklamada şunları söyledi: " Aşk hayatımda bir dizi kötü tecrübe yaşamıştım. Sonuncusu bardağı taşıran son damla olmuştu. Bir sabah stüdyoya gittim ve dedim ki 'Artık eğitim sezonu bitti."

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Dua Lipa yaşadığı her deneyimle büyüdüğünü belirtip "Aslında bu eğitim sezonu hayat boyu hiç bitmiyor olsa da bütün bunları birlikte deneyimleyeceğiniz kişiyi bulmanın güzelliklerini keşfediyorsunuz..."