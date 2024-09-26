Ünlü çift 33 yıldır aynı yastığa baş koyuyor… Çocukları yuvadan uçunca taze evli gibi oldular: Aşkımız yeniden alev aldı!

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Hollywood yıldızları, ünlü şarkıcılar, güzeller güzeli modeller büyük umutlarla çıktıkları bu gönül yolculuklarında genellikle kavgalar, ihanet söylentileri ve sonrasında gelen çekişmeli boşanmalarla karşı karşıya kalıyor.

33 YILLIK MUTLU YUVALARI HERKESİ KISKANDIRIYOR

Bu pırıltılı dünyadaki “ünlü evliliği” lanetini yenen ve görenlere parmak ısırtan aşklar az da olsa yok değil.

Ünlü yıldızların evlilikleri tek tek biterken yıllardır mutlulukları herkesi kıskandıran Rob Lowe ve Sheryl Berkoff bir yastıkta tam 33 yılı devirdiler

İşte bunlardan biri de Hollywood’un gelmiş geçmiş en yakışıklı jönlerinden sayılan ünlü oyuncu Rob Lowe ve 33 yıldır aynı yastığa baş koyduğu makyaj sanatçısı eşi Sheryl Berkoff…

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İki yetişkin oğlunun evden ayrılmasıyla birlikte Rob Lowe ve eşi Sheryl'in ilişkisi yeniden alevlendi. En azından usta aktör geçtiğimiz gün verdiği röportajda bu itirafta bulundu. Daha gencecikken ve kariyerlerinin başındayken tanışıp evlenen çift iki oğullarını büyütüp yuvadan uçurdu

İKİ OĞULLARINI YUVADAN UÇURDULAR

Makyaj sanatçısı ve mücevher tasarımcısı Sheryl Berkoff ile 33 yıldır evli olan yıldız oyuncu iki oğlunun aile evinden ayrılmasının karısıyla ilişkisini doğrudan etkilediğini itiraf etti.

Oğulları 31 yaşındaki Matthew ve 28 yaşındaki John için “Evden ayrıldıklarında üzülmüştüm. Ve bunun çocuklarınızla olan ilişkinizin sonu olduğunu bile düşündüm” diyen Rob Lowe “Yuvamızın boş kalması benim için çok duygusaldı” diyerek anlattı hissettiklerini.

Ancak yıllar boyu hem yuvaları için çalışan hem de iki oğullarını büyütmek için çaba sarf edip bir hayli de yorulan karı koca hiç beklemedikleri bir şeyle karşılaştı… “Çok üzgündüm. Sonra oğullarımız gidince karıma baktım ve 'Bir dakika, seni hatırlıyorum! Çok seksisin! Birlikte çok eğleniyoruz' dedim” itirafıyla hayranlarını gülümsetti.

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EV ONLARA KALDI… ARALARINDAKİ AŞK ATEŞİ YENİDEN YANDI

Yılların yorgunluğunu ve belki de bıkkınlık ve tembelliğini üzerlerinden atan ünlü çift bir yandan artık sadece kendilerine ait olan evde çok daha rahat davranmaya başlamış bir yandan da ihmal ettikleri aşklarına daha çok vakit ayırabilir olmuştu.

Rob Lowe geçtiğimiz gün katıldığı bir yayında oğulları evden ayrıldıktan sonra karısıyla aşk tazelediklerini ve yeniden yeni evli gibi olduklarını itiraf etti

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Rob Lowe ve Sheryl Berkoff, usta aktör kariyerinin en parlak yıllarını yaşarken herkesten gizli şekilde evlenmişti. Evlilikleri boyunca da kendilerini büyük ölçüde spot ışıklarından saklayarak sessiz sakin, skandallar ve dedikodulardan uzakta bir hayat yaşadılar.

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KARISINA OLAN AŞKINI DİLİNDEN DÜŞÜRMÜYOR

Rob Lowe, yıllardır güzeller güzeli karsına olan hayranlığını dilinden düşürmüyor. Usta aktöre mutlu evliliklerinin sırrını “Her şey kimi seçtiğinizle ilgili... Sheryl benim en iyi arkadaşımdı ve hâlâ öyle. Yani biriyle en iyi arkadaşınız olması dışında herhangi bir şey için evlenirseniz, en başından dezavantajlı duruma düşersiniz. Çünkü her şey bitse de dostluğunuz devam edecektir,” diye açıklıyor.

Yıllardır karısına duyduğu büyük aşkı hiç dilinden düşürmeyen Rob Lowe uzun soluklu evliliklerinin üç sırrını da hayranlarıyla paylaştı

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Ünlü oyuncuya göre mutlu evliliğin bir diğer anahtarı da affedici olmak. “İnsanlar evliliğin emek istediğini söylüyor. Çalışmak gerekir mi emin değilim... Ama gereken şey affetmektir.” diyor Lowe.

UZUN VE MUTLU EVLİLİĞİN ÜÇ SIRRINI ANLATTI

“Bu dönemler geldiğinde, ki gelir, tıpkı kariyer gibi, herkesin istediği gibi gitmeyen dönemleri olur.... Hayat böyledir, inişli çıkışlıdır.... Sadece inişlere güvenemezsiniz. Çünkü doğru kişiyle birlikteyseniz eninde sonunda her şey tersine dönecektir.”

Rob Lowe, eşi Sheryl Berkoff'un aynı zamanda en iyi arkadaşı olduğunu, sağlam ilişkilerinin temelinde de bu dostluğun olduğunu söylüyor

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Lowe’a göre bir evliliğin en çok ihtiyacı olan şeylerden en önemlisi de sıcaklık. Ki anlaşılan o ve eşi Sheryl Berkoff, uzun yıllara, iki yetişkin çocuğa ve başarıyla sürdürdükleri kariyerlerine inat bu ateşi yeniden yakmayı başarmış: “Eğer ateşiniz yoksa... Ve bu kimyasal bir şeydir. Sheryl ile aramızdaki gibi... Ateşi korumalısınız. Bir an eskidik zannedersiniz ama sonra onun için çıldırırsınız. Bu insanın en büyük gizemlerinden biridir.”