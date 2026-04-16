ÃœnlÃ¼ Ã§ift 30 yÄ±ldÄ±r niÅŸanlÄ±ydÄ±: Sonunda evlendiler

Ama Ã¶zellikle de gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda iÅŸler her zaman bÃ¶yle yÃ¼rÃ¼mÃ¼yor. Bunun son Ã¶rneÄŸini de tam 30 yÄ±ldÄ±r niÅŸanlÄ± olan Ã¼nlÃ¼ Ã§ift sergiledi.

Åžaka yollu "Bu iÅŸler aceleye gelmez" diyerek durumu tamamlayan Ã§ift, Ã§eyrek asÄ±r sÃ¼ren niÅŸanlÄ±lÄ±k sÃ¼recini bitirdi ve artÄ±k resmen karÄ±- koca oldu.

Louise ile Andy, 90'larÄ±n Ã¼nlÃ¼ Ä°ngiliz mÃ¼zik grubu Sleeper'da Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken tanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlardÄ±.Â

Bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, 90'lÄ± yÄ±llarda Ä°ngiltere mÃ¼zik piyasasÄ±nÄ± kasÄ±p kavuran Sleeper grubunun solisti Louise Wener ile bateristi Andy Maclure.

30 yÄ±ldÄ±r niÅŸanlÄ± olan ve aslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa o zamandan bu yana hayatÄ± paylaÅŸan Wener ile Maclure, sonunda hayatlarÄ±nÄ± resmen birleÅŸtirdi.

Brighton'da gerÃ§ekleÅŸen tÃ¶rende gelin de damat da klasik giyim tarzÄ±nÄ± benimsemedi.

Gelin Louise, siyah ve uÃ§uk pembe renkli leopar desenli bir kÄ±yafet giydi. GÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ de bej rengi botlarla tamamladÄ±.

Damat Andy ise kravat kullanmadÄ± ama siyah bir takÄ±m elbise ile aÃ§Ä±k renk gÃ¶mlek giydi.

Mutlu Ã§ift, dÃ¼ÄŸÃ¼n pozlarÄ±nÄ± da Sleeper grubunun Instagram sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.





Mutlu Ã§ift, kÄ±sa bir ayrÄ±lÄ±k sÃ¼reci yaÅŸadÄ±ktan sonra tekrar bir araya gelmiÅŸlerdi.Â

Wener ile Maclure, 1987 yÄ±lÄ±nda Sleeper grubunda Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken tanÄ±ÅŸtÄ±lar. Sonra da romantik iliÅŸki yaÅŸamaya baÅŸladÄ±lar.

Bu arada kÄ±sa bir ayrÄ±lÄ±k sÃ¼reci de yaÅŸadÄ±lar. Louise Wener, Blur grubundan Damon Albarn ile bir sÃ¼re flÃ¶rt etti. Ama yÃ¼rÃ¼meyince yine Andy'ye dÃ¶ndÃ¼.

SonrasÄ±nda Wener ile Maclure birlikte bir hayat kurup biri kÄ±z diÄŸeri erkek iki Ã§ocuk sahibi oldular.Â Ä°liÅŸkilerine 30 yÄ±lÄ± geride bÄ±raktÄ±klarÄ±nda da evlenme kararÄ± aldÄ±lar.

Hatta bu durumu, evlendiklerini duyuran sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda da ÅŸaka konusu bile yaptÄ±lar: "30 yÄ±l... Bu gibi ÅŸeylerde acele etmek istemezsiniz!"

Mutlu Ã§iftin dÃ¼ÄŸÃ¼n paylaÅŸÄ±mlarÄ±na takipÃ§ilerinden de Ã§ok sayÄ±da tebrik ve iyi dilek mesajlarÄ± geldi.





