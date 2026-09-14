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Ünlü çift 26 yıllık aşk yuvasını satışa çıkardı... Dokuz yatak odalı lüks malikaneyi, küçük bir kır evi ve bir Orta Asya çadırına değiştiler

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#Pierce Brosnan#Keely Shaye Smith#Hollywood
Ünlü çift 26 yıllık aşk yuvasını satışa çıkardı... Dokuz yatak odalı lüks malikaneyi, küçük bir kır evi ve bir Orta Asya çadırına değiştiler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 13:43

Aslına bakılırsa özellikle de uzun süre yaşanılan evle, insanın hayatının, kişisel tarihinin ayrılmaz bir parçası haline gelir... O evde yaşananlar, birlikte biriktirilen anılar, iyi günler, kötü günler...

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İşin ilginci bir evde yaşanan süre uzadıkça oradan ayrılmak da giderek güçleşir. İnsan sanki kökleriyle toprağa bağlanan bir ağaç gibi bağlanır kalır o mekana.

Ama gün gelir öyle bir şey olur ki zor karar alınır... Artık o evden ayrılma zamanı gelmiştir.

Ünlü çift 26 yıllık aşk yuvasını satışa çıkardı... Dokuz yatak odalı lüks malikaneyi, küçük bir kır evi ve bir Orta Asya çadırına değiştiler
ONLAR İÇİN LÜKS MALİKANEDEN AYRILMA ZAMANI GELDİ
İşte sinemanın en ünlü James Bond'larından biri olarak tanınan Pierce Brosnan ile karısı Keely Shaye Smith Brosnan'ın atacağı yeni adım da böyle geldi.

73 yaşındaki Pierce Brosnan, karısı Keely Shaye Smith ile tam 26 yıldır yaşadığı, iki çocuğu Paris ile Dylan'ı büyüttüğü Malibu'daki evini satışa çıkardı.

Ünlü çift 26 yıllık aşk yuvasını satışa çıkardı... Dokuz yatak odalı lüks malikaneyi, küçük bir kır evi ve bir Orta Asya çadırına değiştiler
Aslına bakılırsa Brosnan, okyanus manzaralı bu evini ilk olarak 2020 yılında satmak istemişti.

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O dönemde evini 100 milyon dolara satışa çıkardı Brosnan. Ama bir türlü elden çıkaramayınca aile, yine orada oturmaya devam etti.

Aradan geçen bunca yılın ardından yine aynı fiyattan satışa çıkardığı evinden bu kez taşınmaya kesin kararlı Brosnan.

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Ünlü çift 26 yıllık aşk yuvasını satışa çıkardı... Dokuz yatak odalı lüks malikaneyi, küçük bir kır evi ve bir Orta Asya çadırına değiştiler
HER ŞEY DEĞİŞTİ.... ONLAR İÇİN ARTIK ORADAN AYRILMA ZAMANI GELDİ
Bunun da birkaç nedeni var. En önemlisi geçen yıl ünlülerin ve zenginlerin yaşadığı Pacific Pelisades'te çıkan ve birçok milyonluk evin alevlere teslim olduğu büyük yangın.

Birkaç kez büyük yangınlardan kıl payı kurtulduklarını anlatan Pierce Brosnan, bölgenin bir deprem kuşağında olduğunu da söyledi. Artık sürekli doğal afet korkusuyla yaşamak istemediklerini belirtip "Ayrılma zamanı geldi" diye özetledi durumu.

Ünlü çift 26 yıllık aşk yuvasını satışa çıkardı... Dokuz yatak odalı lüks malikaneyi, küçük bir kır evi ve bir Orta Asya çadırına değiştiler
Ayrıca Pierce Brosnan, evin bulunduğu Malibu'nun zaman içinde değiştiğini de anlattı.

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Kendisinin ve karısı Keely'nin arkadaş çevresinin değiştiğini, görüştükleri insanlardan bazılarının boşandığını, bazılarının da hayata veda ettiğini sözlerine ekledi.

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Ünlü çift 26 yıllık aşk yuvasını satışa çıkardı... Dokuz yatak odalı lüks malikaneyi, küçük bir kır evi ve bir Orta Asya çadırına değiştiler
 KARISININ MEMLEKETİNDE DAHA ÇOK ZAMAN GEÇİRMEK İSTİYOR
The Times'a konuşan Brosnan "Biz Keely ile ikimiz de kendi kabuğunda yaşayan insanlarız. Çok uzun zamandır buradayız. Küçük bir arkadaş çevremiz var. Ama insanların bazıları boşandı, bazıları öldü. Ve biz hala buradayız" dedi.

Pierce Brosnan ile Keely Shaye Smith, iki oğulları 29 yaşındaki Dylan ve 25 yaşındaki Paris'i bu büyük evde büyüttü. Onların evden ayrılıp kendilerine hayat kurmalarından sonra ise çift için bu ev fazla büyük kaldı.

Ünlü çift 26 yıllık aşk yuvasını satışa çıkardı... Dokuz yatak odalı lüks malikaneyi, küçük bir kır evi ve bir Orta Asya çadırına değiştiler
Daha da ötesinde Brosnan çifti artık vakitlerinin büyük bir bölümünü Keely'nin memleketi olan Hawai'de Kauai'de geçiriyor.

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Hatta The Times'a söylediğine göre orada daha küçük üç odalı bir kır evinde kalıyorlar.

Brosnan "Kendi tavuklarımız var ve benim içinde resim yaptığım bir yurt yani geleneksel Orta Asya çadırım da bulunuyor" diye anlattı.

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Ünlü çift 26 yıllık aşk yuvasını satışa çıkardı... Dokuz yatak odalı lüks malikaneyi, küçük bir kır evi ve bir Orta Asya çadırına değiştiler
Pierce Brosnan ile Keely Shaye Smith, epey zamandır zamanlarının büyük bölümünü Hawai, Kauai'deki küçük kır evlerinde geçiriyor. Brosnan'ın orada bir de "yurt"u yani geleneksel Orta Asya çadırı var.
Ünlü çift 26 yıllık aşk yuvasını satışa çıkardı... Dokuz yatak odalı lüks malikaneyi, küçük bir kır evi ve bir Orta Asya çadırına değiştiler
Oyuncu, bu çadırda resim çalışmalarını sürdürüyor.
Ünlü çift 26 yıllık aşk yuvasını satışa çıkardı... Dokuz yatak odalı lüks malikaneyi, küçük bir kır evi ve bir Orta Asya çadırına değiştiler

OYNADIĞI FİLMDEN İLHAM ALARAK EVİ İNŞA ETTİRDİ
Pierce Brosnan ile Keely Shaye Smith, bu evi 2000 yılında yani evlenmelerinden bir yıl önce satın aldıkları bir arazi üzerine yaptırdı.

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Başlarda bu arazide bulanan tek katlı bir evde yaşadılar. Sonrasında da hayallerindeki bu evi inşa ettirdiler.

7.35 milyon dolara aldıkları bu araziye yapılan malikane, Malibu'nun en pahalı mülklerinden biri olanak biliniyor.

Ünlü çift 26 yıllık aşk yuvasını satışa çıkardı... Dokuz yatak odalı lüks malikaneyi, küçük bir kır evi ve bir Orta Asya çadırına değiştiler
Üstelik konut, Brosnan'ın rol aldığı Tomorrow Never Dies (Yarın Asla Ölmez) adlı James Bond filminden ilham alınarak inşa edilmişti.

Pierce Brosnan ve eşi Keely Shaye Smith'in göz kamaştıran mülkü iki binadan oluşan bir kompleks aslında.

Ünlü çift 26 yıllık aşk yuvasını satışa çıkardı... Dokuz yatak odalı lüks malikaneyi, küçük bir kır evi ve bir Orta Asya çadırına değiştiler
OKYANUS KIYISINDA
Okyanusun hemen kıyısında yer alan mülk çok geniş bir arazi üzerine kurulu. Komplekste yer alan iki ayrı binada toplam dokuz yatak odası ve 14 banyo bulunuyor.

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Mülkün arazisinde bazıları açık havada olmak üzere yedi tane şömine bulunuyor. Brosnan ile eşinin satışa çıkardığı bu mülkler aynı zamanda çevre dostu.

Brosnan'ın satışa çıkardığı mülkün yüzme havuzunda ise tuzlu su bulunuyor. Havuzun çevresinde 20 kişilik bir oturma alanı ve bir de bar bulunuyor.

Güneydoğu Asya mimarisinden esinlenen ve tasarımı da ona göre yapılan bu kompleksin esin kaynağı 1997 tarihli James Bond filmi Tomorrow Never Dies. Brosnan'ın bu göz kamaştırıcı kompleksi inşa ettirmesi 10 yıl sürmüştü.

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#Pierce Brosnan#Keely Shaye Smith#Hollywood

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