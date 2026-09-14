Ünlü çift 26 yıllık aşk yuvasını satışa çıkardı... Dokuz yatak odalı lüks malikaneyi, küçük bir kır evi ve bir Orta Asya çadırına değiştiler

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İşin ilginci bir evde yaşanan süre uzadıkça oradan ayrılmak da giderek güçleşir. İnsan sanki kökleriyle toprağa bağlanan bir ağaç gibi bağlanır kalır o mekana.
Ama gün gelir öyle bir şey olur ki zor karar alınır... Artık o evden ayrılma zamanı gelmiştir.
73 yaşındaki Pierce Brosnan, karısı Keely Shaye Smith ile tam 26 yıldır yaşadığı, iki çocuğu Paris ile Dylan'ı büyüttüğü Malibu'daki evini satışa çıkardı.
O dönemde evini 100 milyon dolara satışa çıkardı Brosnan. Ama bir türlü elden çıkaramayınca aile, yine orada oturmaya devam etti.
Aradan geçen bunca yılın ardından yine aynı fiyattan satışa çıkardığı evinden bu kez taşınmaya kesin kararlı Brosnan.
Birkaç kez büyük yangınlardan kıl payı kurtulduklarını anlatan Pierce Brosnan, bölgenin bir deprem kuşağında olduğunu da söyledi. Artık sürekli doğal afet korkusuyla yaşamak istemediklerini belirtip "Ayrılma zamanı geldi" diye özetledi durumu.
Kendisinin ve karısı Keely'nin arkadaş çevresinin değiştiğini, görüştükleri insanlardan bazılarının boşandığını, bazılarının da hayata veda ettiğini sözlerine ekledi.
Pierce Brosnan ile Keely Shaye Smith, iki oğulları 29 yaşındaki Dylan ve 25 yaşındaki Paris'i bu büyük evde büyüttü. Onların evden ayrılıp kendilerine hayat kurmalarından sonra ise çift için bu ev fazla büyük kaldı.
Hatta The Times'a söylediğine göre orada daha küçük üç odalı bir kır evinde kalıyorlar.
Brosnan "Kendi tavuklarımız var ve benim içinde resim yaptığım bir yurt yani geleneksel Orta Asya çadırım da bulunuyor" diye anlattı.
Başlarda bu arazide bulanan tek katlı bir evde yaşadılar. Sonrasında da hayallerindeki bu evi inşa ettirdiler.
7.35 milyon dolara aldıkları bu araziye yapılan malikane, Malibu'nun en pahalı mülklerinden biri olanak biliniyor.
Pierce Brosnan ve eşi Keely Shaye Smith'in göz kamaştıran mülkü iki binadan oluşan bir kompleks aslında.
Mülkün arazisinde bazıları açık havada olmak üzere yedi tane şömine bulunuyor. Brosnan ile eşinin satışa çıkardığı bu mülkler aynı zamanda çevre dostu.
Brosnan'ın satışa çıkardığı mülkün yüzme havuzunda ise tuzlu su bulunuyor. Havuzun çevresinde 20 kişilik bir oturma alanı ve bir de bar bulunuyor.
Güneydoğu Asya mimarisinden esinlenen ve tasarımı da ona göre yapılan bu kompleksin esin kaynağı 1997 tarihli James Bond filmi Tomorrow Never Dies. Brosnan'ın bu göz kamaştırıcı kompleksi inşa ettirmesi 10 yıl sürmüştü.