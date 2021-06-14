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GeriMagazin Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay hayatını kaybetti
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Haber Giriş: 14.06.2021 - 01:20 | Son Güncelleme:

Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay hayatını kaybetti

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Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay hayatını kaybetti

Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay bugün geçirdiği kalp krizi sonucu 68 yaşında hayatını kaybetti.

Selçuk Tekay'ın ölüm haberini yıllarca birlikte çalıştığı Emel Sayın duyurdu:

"Söyleyecek söz bulamıyorum, çok ama çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun Selçuk Tekay. Ailene ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." 

BÜYÜK BİR DEĞERDİ

Ünlü sanatçı Ferhat Göçer de Tekay'ın ardından sosyal medya hesabından bu mesajı paylaştı.

Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay hayatını kaybetti

UNUTULMAZ ŞARKILARIN BESTEKARI

Ünlü virtüöz ve bestekar, üstad Selçuk Tekay'ın müzikseverler tarafından yakından tanınan eserleri arasında "Beraber yürüdük biz bu yollarda", "Vurgun", "Unuturum diye yorma kendini", "Yorgunum" ve " Aradığın aşkı buldun mu" gibi unutulmaz şarkılar yer alıyor.

 

 

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