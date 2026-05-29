ÃœnlÃ¼ aÅŸÄ±klarÄ±n velayet savaÅŸÄ± iyice kÄ±zÄ±ÅŸtÄ±: KÄ±zÄ±mÄ±n doÄŸum yaptÄ±ÄŸÄ± kÃ¼vete daldÄ±, onu oradan zor Ã§Ä±kardÄ±k

AslÄ±nda bir ailenin ama en Ã§ok da bir Ã§iftin en Ã¶zel kalmasÄ± gereken anlarÄ±, Ã¶nce mahkeme belgelerine sonra da kaÃ§Ä±nÄ±lmaz olarak basÄ±na yansÄ±dÄ±.

KÃœÃ‡ÃœK KIZIN VELAYETÄ° Ä°Ã‡Ä°N VERÄ°LEN SAVAÅž Ä°YÄ°CE KIZIÅžTI

Bu olayÄ±n taraflarÄ±ndan biri, eski kocasÄ± Bruce Willis ile boÅŸandÄ±ktan sonra bile dost kalmasÄ± ve zor gÃ¼nlerinde yanÄ±ndan ayrÄ±lmamasÄ±yla tanÄ±nan Demi Moore.

Ama bu aile trajedisinin asÄ±l kahramanÄ±, Moore ile Bruce Willis'in evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen Ã¼Ã§ kÄ±zÄ±ndan en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan Rumer Willis.

37 yaÅŸÄ±ndaki Rumer Willis, eski niÅŸanlÄ±sÄ± Derek Richard Thomas ile birlikteliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± Louetta'nÄ±n velayetini almak iÃ§in mÃ¼cadele ediyor.

Rumer Willis ve Demi Moore, Derek Richard Thomas'Ä±n hamilelik dahil sÃ¼rekli aile iÃ§i ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.Â Â





Mahkeme belgelerindeki iddialarÄ±na gÃ¶re Thomas, hem doÄŸum Ã¶ncesinde, hem sÄ±rasÄ±nda hem de sonrasÄ±nda istismarÄ±nÄ± devam ettirdi.





Ã‡ILGINLIK DÃœZEYÄ°NE ULAÅžAN AÄ°LE Ä°Ã‡Ä° ÅžÄ°DDET

Mahkeme belgelerindeki iddialarÄ±na gÃ¶re de genÃ§ kadÄ±n, kÄ±zÄ±nÄ±n babasÄ± tarafÄ±ndan yÄ±llarca istismar edildi. Ãœstelik bu durum hamileyken bile deÄŸiÅŸmedi. Yine iddialara gÃ¶re Derek Richard Thomas, Rumer Willis'i ailesinden de uzaklaÅŸtÄ±rmaya Ã§abaladÄ±.

Hatta Rumer, birlikte yaÅŸadÄ±klarÄ± evde suda doÄŸum yaparken bile yanÄ±nda bulunan annesi Demi Moore ile kÄ±z kardeÅŸlerine saldÄ±rgan tavÄ±rlar sergiledi.

Rumer Willis, eski niÅŸanlÄ±sÄ±nÄ±n, kendisine karÅŸÄ± bitmek bilmeyen bir aile iÃ§i ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. Rumer, uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ettiÄŸi Ã§Ä±lgÄ±nlÄ±k dÃ¼zeyine varan duygusal istismarÄ± bÃ¼tÃ¼n ayrÄ±ntÄ±larÄ±yla anlattÄ±.

'BENÄ° AÄ°LEMDEN BÄ°LE KOPARMAK Ä°STEDÄ°'

Rumer'Ä±n ifadesine gÃ¶re eski niÅŸanlÄ±sÄ± Derek Richard Thomas, ona durduramadÄ±ÄŸÄ± ya da durdurmak bile istemediÄŸi sÃ¶zlÃ¼ saldÄ±rÄ±larda bulundu. Ãœstelik bunlarÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zlarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde de tekrarladÄ±.

Onun sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re kÄ±zlarÄ± Louetta'nÄ±n doÄŸumundan sonra bu istismarlar daha da arttÄ±.

"SÃ¼rekli olarak diken Ã¼stÃ¼ndeydim. Beni arkadaÅŸlarÄ±mdan da ailemden de koparmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. Ortada bir sebep yokken beni yalan sÃ¶ylemekle suÃ§luyordu. "Annemle benim Louetta'yÄ± ondan almak iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir komplo kurduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yordu" diye anlattÄ± durumu Rumer.

BabasÄ±nÄ±n bu tavÄ±rlarÄ±nÄ±n kÄ±zlarÄ± Louetta'yÄ± da etkilediÄŸini kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± travmatize ettiÄŸini ekledi.

Thomas ise bÃ¼tÃ¼n bu iddialarÄ± reddetti.





'DUÅž BÄ°LE ALMADAN KIZIMIN DOÄžUM YAPTIÄžI KÃœVETE GÄ°RDÄ°'

Mahkeme belgelerine gÃ¶re Demi Moore da eski damadÄ±nÄ± suÃ§layan iddialarla bulundu.

KÄ±zÄ±nÄ±n hamileliÄŸi sÄ±rasÄ±nda bile sÃ¼rekli gergin olduÄŸunu anlatan Moore "Ã–nce bunu hamilelik nedeniyle deÄŸiÅŸen hormonlarÄ±na baÄŸladÄ±k. Ama sonra gerÃ§eÄŸi anladÄ±k" ifadesini kullandÄ±.

Demi Moore'un ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Derek, kÄ±zÄ± evlerinde hazÄ±rlanan bir kÃ¼vette doÄŸum yaparken hijyen olmayan bir ÅŸekilde ve izin almadan onun yanÄ±na girdi. Sonra uyarÄ±lÄ±nca oradan Ã§Ä±ktÄ±.

Ama doÄŸumun geri kalanÄ±nda da Derek aksi tavÄ±rlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. "KÄ±zÄ±mÄ±n en mutlu olmasÄ± gereken zamanlarÄ± bile mahvetti" dedi Demi Moore.

'NE CÃœRETLE EVÄ°MÄ°ZE HABERSÄ°Z GELEBÄ°LÄ°RLER'

Moore, doÄŸumdan bir gÃ¼n sonra diÄŸer kÄ±zÄ± Scout ile birlikte Rumer'Ä±n evine temizlik iÃ§in gittiklerini anlattÄ±. Ama sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Derek buna da karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±. Hatta diÄŸer odada Rumer'a "Annen ve kardeÅŸin ne cÃ¼retle izin almadan bizim evimize gelebilirler" bile dedi.

"Rumer'Ä± desteklemek iÃ§in orada olmamÄ±zÄ± bile istemedi" diye Ã¶zetledi durumu Demi Moore.

ÃœnlÃ¼ oyuncunun ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Derek Richard Thomas, Rumer'Ä± kendi ailesinden onlardan aldÄ±ÄŸÄ± destekten yoksun bÄ±rakmaya Ã§abalÄ±yordu.Â





ARTIK TEK Ä°STEÄžÄ° KIZININ VELAYETÄ°NÄ° TAMAMEN ALMAK

AyrÄ±ca Louetta'ya sadece kÄ±zÄ±nÄ±n baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, babasÄ±nÄ±n ise onun iÃ§in hiÃ§bir ÅŸey yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ileri sÃ¼rdÃ¼. Moore'un ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re eski damadÄ± bir ebeveynin sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirmekten sÃ¼rekli olarak kaÃ§Ä±ndÄ±.

KÄ±zlarÄ±nÄ±n doÄŸumundan kÄ±sa sÃ¼re sonra Rumer Willis, niÅŸanlÄ±sÄ±yla iliÅŸkisini bitirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. O zaman da Derek'in olumsuz davranÄ±ÅŸlarÄ± daha da arttÄ±.

Åžimdi Rumer Willis'in tek isteÄŸi kÄ±zÄ± Louetta'nÄ±n velayetini tek baÅŸÄ±na Ã¼stlenmek. GenÃ§ kadÄ±n bunun iÃ§in de geÃ§en yÄ±ldan beri Ã§ok zorlu bir yasal mÃ¼cadele veriyor.

Louetta, Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±r demansla boÄŸuÅŸan Bruce Willis'in ilk ve ÅŸimdilik tek torunu.Â