Sosyal medyadan ailesine meydan okudu... EndiÅŸeler biraz daha arttÄ±... OÄŸlumuz karÄ±sÄ± tarafÄ±ndan rehin alÄ±ndÄ±

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DÃ¶rt Ã§ocuklarÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ oyan Brooklyn'i, oyuncu, model ve AmerikalÄ± milyarder Nelzon Peltz'in kÄ±zÄ± Nicola ile 2022 yÄ±lÄ±nda evlendirdi Ã¼nlÃ¼ Ã§ift...

DÃ¼ÄŸÃ¼n de gayet gÃ¶steriÅŸli oldu. Ama sonrasÄ±nda Brooklyn ve karÄ±sÄ± Nicola ile Victoria ve David Beckham arasÄ±ndaki sular bir tÃ¼rlÃ¼ durulmadÄ±.

SÃ¶ylentiler ilk Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda buna Victoria'nÄ±n, Nicola'ya verdiÄŸi "GelinliÄŸini ben dikeceÄŸim" sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tutmamasÄ± neden olarak gÃ¶sterildi.

UÃ‡URUM GÄ°DEREK DERÄ°NLEÅžÄ°YOR

O gÃ¼nden bu yana Beckham ailesinin iki kanadÄ± arasÄ±ndaki buzlar eridi... Brooklyn, karÄ±sÄ±yla birlikte yeniden ailesine yakÄ±nlaÅŸtÄ±. Ama bu kez durum bambaÅŸka. Ailenin iki kanadÄ± arasÄ±ndaki uÃ§urum giderek aÃ§Ä±lÄ±yor.

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Buna neden olan da Broklyn ile kardeÅŸi Romeo arasÄ±ndaki gerilim. Romeo, bir sÃ¼redir model Kim Thurnbull ile romantik iliÅŸki yaÅŸÄ±yor. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Victoria ile David de bu iliÅŸkiye sÄ±cak bakÄ±yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Kim, ailenin Ã¶nemli olaylarÄ±nda Romeo ile birlikte onlarÄ±n yanÄ±nda.

Fakat diÄŸer yandan Kim, bir dÃ¶nem Brooklyn ile kÄ±sa sÃ¼ren romantik bir iliÅŸki yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±... Onun; kendisinden ayrÄ±ldÄ±ktan bir sÃ¼re sonra bu kez kardeÅŸiyle birlikte olmasÄ±nÄ± Brooklyn, hazmedemedi.

Ãœstelik anne ve babasÄ±nÄ±n bu duruma ses Ã§Ä±karmamasÄ± onun canÄ±nÄ± daha da sÄ±ktÄ±.

SonuÃ§ olarak Brooklyn ve Nicola ile Beckham Ã§ifti arasÄ±ndaki ipler bir kez daha gerildi.

Ã–yle ki Brooklyn, babasÄ±nÄ±n 50'nci yaÅŸ kutlamalarÄ±nda ailesinin yanÄ±na bile gitmedi.

'DAÄ°MA SENÄ°N YANINDAYIM'

26 yaÅŸÄ±ndaki Brooklyn, geÃ§en hafta sonu yaptÄ±ÄŸÄ± bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ± nedeniyle de dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekti.

KarÄ±sÄ±yla motosiklet gezintisi yaparken Ã§ekilen bir videosunu sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ± Brooklyn.

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerden Ã§ok da paylaÅŸÄ±ma yazdÄ±ÄŸÄ± mesaj dikkat Ã§ekti. Bu satÄ±rlar, Brooklyn'in ailesine gÃ¶nderdiÄŸi bir mesaj olarak yorumlandÄ±.

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Brooklyn; paylaÅŸÄ±mÄ±nda karÄ±sÄ±na olan bÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi,.. "Benim bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyam.. Sonsuza kadar seni seveceÄŸim" diye seslendi Brooklyn karÄ±sÄ±na.

ArdÄ±ndan da ÅŸunlarÄ± ekledi "Her zaman seni seÃ§eceÄŸim... Sen tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m en harika insansÄ±n. Sen ve ben sonsuza kadar bebeÄŸim..."

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'KARISININ AÄ°LESÄ° OÄžLUMUZU REHÄ°N ALDI'

Bu satÄ±rlar da Brooklyn Bekham'Ä±n aile iÃ§i gerilimde tarafÄ±nÄ± Ã§oktan seÃ§tiÄŸini ve karÄ±sÄ± Nicola'nÄ±n yanÄ±nda durduÄŸunu bir kez daha gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi. Hem de kayÄ±tsÄ±z ve ÅŸartsÄ±z bir ÅŸekilde.

Brooklyn'in bu paylaÅŸÄ±mÄ±na bazÄ± takipÃ§ilerinden anne ve babasÄ±nÄ± unutmamasÄ± gerektiÄŸini hatÄ±rlatan yorumlar da geldi. Bunlardan biri "Seni daima koÅŸulsuz ÅŸartsÄ±z sevecek olan gÃ¼zel anne ve babanÄ± da unutma" diye seslendi.

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Ä°ÅŸte bu olup bitenler, hatta sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n bile gÃ¶zÃ¼nden kaÃ§mayan ayrÄ±ntÄ±lar Victoria ve David'in Brooklyn ile ilgili endiÅŸelerini ve bu konuda konuÅŸulanlarÄ± bir kez daha gÃ¼ndeme getirdi

Bir sÃ¶ylentiye gÃ¶re Beckham Ã§ifti, oÄŸullarÄ± Brooklyn'in, gelinleri Nicola ve onun ailesi tarafÄ±ndan "rehin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±" dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.

ONU KARISI KONTROL EDÄ°YOR

Brooklyn'i sevenler de onun gerÃ§ekten Nicola Peltz'in ve ailesinin kontrolÃ¼ altÄ±na girdiÄŸini ve onlar nasÄ±l isterse Ã¶yle davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunuyor.

Brooklyn'in yaptÄ±ÄŸÄ± son paylaÅŸÄ±m Ã¶zellikle de orada yazdÄ±klarÄ± da bunun bir gÃ¶stergesi bu yorumlara gÃ¶re. Brooklyn, karÄ±sÄ± ve ailesi tarafÄ±ndan rehin alÄ±ndÄ± ve aslÄ±nda orada Ã¶lÃ¼p gidiyor.

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Hatta bu son paylaÅŸÄ±m bile bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n kanÄ±tÄ± bu iddialara gÃ¶re.

Â AslÄ±nda bu gerilimin ilk dÃ¶neminde de Brooklyn Beckham, basÄ±na verdiÄŸi demeÃ§lerden birinde "Benim Ã¶nceliÄŸim, karÄ±mÄ±n mutluluÄŸu" diyerek bu durumun bÃ¶yle gideceÄŸini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermiÅŸti.

Kendi ailesiyle arasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde Nicola'nÄ±n anne ve babasÄ±na, kardeÅŸlerine yaklaÅŸarak tarafÄ±nÄ± seÃ§tiÄŸini gÃ¶stermiÅŸti.