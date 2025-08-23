×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Ünlü ailenin zengin gelini üçüncüyü doğurdu doğuracak! Bebek telaşı başlamadan önce tatile çıktılar

Güncelleme Tarihi:

#Prenses Caroline#Beatrice Borromeo#Pierre Casiraghi
Ünlü ailenin zengin gelini üçüncüyü doğurdu doğuracak Bebek telaşı başlamadan önce tatile çıktılar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2025 10:59

Kelimenin tam anlamıyla "peri masalı gibi" bir düğünle evlenmişlerdi... Hatta belki de günlerce süren o düğün peri masalının ta kendisiydi... Güzeller güzeli genç kız ve yakışıklı delikanlı, sadece ailelerinin ve davetlilerin değil hiç tanımadıkları milyonlarca kişinin bile gazetelerden, internetten takip ettiği bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Haberin Devamı

Düğünün bunca ilgi görmesinin nedeni delikanlının dünyanın en göz önünde ailelerinden birine mensup olmasıydı.

Elbette babasını, daha gencecik yaşta yine tüm dünyanın gözleri önünde kaybetmesinin de etkisi vardı. Anne tarafından dedesi, babaannesi ve elbette annesi de modern tarihe damgasını vurmuş isimlerdi.

Ünlü ailenin zengin gelini üçüncüyü doğurdu doğuracak Bebek telaşı başlamadan önce tatile çıktılar

GÜNLER SÜREN GÖSTERİŞLİ BİR TÖRENLE EVLENDİLER
Durum böyle olunca üstelik iki gencin aşkları da yıllar boyu magazin sayfalarının manşetlerini süslemişken düğüne kayıtsız kalmak mümkün değildi.

Sonuç olarak 2015'te görkemli bir törenle evlendiler. Aradan geçen zaman içinde iki tane erkek çocukları dünyaya geldi. Şimdi ise o genç çift, üçüncü bebeklerini bekliyor.

Haberin Devamı

Kendilerinin açıklamasına göre bu kez bebekleri kız olacak. İşte üç ay sonra aralarına katılacak o bebeği karşılama hazırlıkları sırasında da ailece bir yaz tatilini aradan çıkardılar.

Gözden KaçmasınDünyanın en ünlü evlilik dışı çocuğu... Babasının verdiği sus payı ile hayatını yaşıyor.. Lüks yatlar, özet jetler emrindeDünyanın en ünlü 'evlilik dışı' çocuğu... Babasının verdiği 'sus payı' ile hayatını yaşıyor.. Lüks yatlar, özet jetler emrinde!Haberi görüntüle

Ünlü ailenin zengin gelini üçüncüyü doğurdu doğuracak Bebek telaşı başlamadan önce tatile çıktılar

ÜÇÜNCÜ BEBEK GELMEDEN TATİLE ÇIKTILAR
Bu masallara benzer öykünün kahramanları, bir zamanlar güzelliği dillere destan olan Monako Prensesi Caroline ile genç yaşta bir tekne yarışında geçirdiği kazada kaybettiği kocası Stefano Casiraghi'nin üç çocuğunun en küçüğü Pirre ile karısı Beatrice Borromeo.

2015 yılında evlenen Beatrice ile Pierre, bu süreçte iki tane erkek çocuk sahibi oldu.. Çift şimdi ise üçüncü bebeklerini yani kızlarını bekliyor. Fakat bunun öncesinde ailece bir yaz tatiline çıktılar.

Aslında bu sadece bir yaz tatili değil aynı zamanda bir kutlama tatiliydi de. Çünkü Beatrice 18 Ağustos'ta 40 yaşına girdi. Yani hayatında yeni bir sayfa açıldı.

Gözden KaçmasınAnneannesi görse mutluluktan ağlardı Eşsiz güzelliğinin mirasından en büyük pay ona kalmışAnneannesi görse mutluluktan ağlardı! Eşsiz güzelliğinin mirasından en büyük pay ona kalmış!Haberi görüntüle

Ünlü ailenin zengin gelini üçüncüyü doğurdu doğuracak Bebek telaşı başlamadan önce tatile çıktılar

DOĞUMA ÜÇ AY KALDI
Genç çift, geçtiğimiz hafta St. Tropez'de çocuklarıyla birlikte çıktıkları yat gezisinde objektiflere takıldı... O gün iki farklı mayo giyen Beatrice'in karnının iyice büyüdüğü dikkatlerden kaçmadı.

Haberin Devamı

Genç kadın önce mavi mayosuyla görüntülendi. Güneş gözlüklerini eksik etmeyen Beatrice güneşlenip denize girdi.

Sonra tekrar yatın güvertesinde göründüğünde ise bu kez üstünde leopar desenli başka bir mayo vardı...

Beatrice Borromeo, denizden çıktıktan sonra ıslak mayosunu yenisiyle değiştirmişti.

Bir ara başına şapka takıp üzerine bir gömlek giyen Beatrice güvertede durup gülümseyerek denizin tadını çıkaran kocası Pierre ve iki oğlunu izledi.

Böylece çift, yakında aralarına katılacak olan kızlarının doğumu öncesi iki çocuklu son tatillerini yapmış oldu.

Gözden KaçmasınAğlaya ağlaya giydiği gelinliğin ne sırları varmışAğlaya ağlaya giydiği gelinliğin ne 'sırları' varmışHaberi görüntüle

Ünlü ailenin zengin gelini üçüncüyü doğurdu doğuracak Bebek telaşı başlamadan önce tatile çıktılar

Karnı burnunda hamile olan Beatrice önce mavi mayosuyla denize girdi. Yata çıktıktan sonra da duşunu aldı.

Haberin Devamı

Ünlü ailenin zengin gelini üçüncüyü doğurdu doğuracak Bebek telaşı başlamadan önce tatile çıktılar

Ardından da ıslak mayosunu, leopar desenli olanıyla değiştirdi. Sonra da yatın güvertesinden denizin keyfini çıkaran kocası ile çocuklarını izledi.

Ünlü ailenin zengin gelini üçüncüyü doğurdu doğuracak Bebek telaşı başlamadan önce tatile çıktılar

GAZETECİLİK EĞİTİMİ ALDI... ZENGİNLİĞİNE RAĞMEN MESLEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR
Beatrice Borromeo ile Pierre Casiraghi, aşklarının başından beri büyük ilgi topladı. Bunun tek nedeni de Pierre'in ailesi değil, Beatrice'in de ailesiydi,

Beatrice, "mavi kanlı" bir İtalyan ailenin üyesi.

Borromeo ailesi, Avrupa'nın dört bir yanında sahip olduğu lüks mülklerin yanı sıra kendilerine ait adalarıyla da biliniyor. Hatta Beatrice ile Pierre'in düğünü de bu adalardan birinde yapılmıştı.

Haberin Devamı

Bu ay 40 yaşına giren Beatrice Borromeo, Milano'daki Bocconi Üniversitesi'ni bitirdikten sonra Columbia Üniversitesi'nde gazetecilik eğitimi aldı.

2013 yılında Newsweek ve Daily Beast'e katkıda bulundu. 2009 yılında Il Fatto Quotidiano'da muhabir olarak çalıştı. Politik içerikli röportajlar yaptı. İtalya'da birçok TV kanalında sunucu ve muhabir olarak görev aldı.

Gözden Kaçmasınİstese hayatının sonuna kadar çalışmadan yaşar... Ama bu ailede okumayana ekmek yok Ne olacağımız belli değil kızım... Altın bileziğini koluna takİstese hayatının sonuna kadar çalışmadan yaşar... Ama bu ailede okumayana ekmek yok! Ne olacağımız belli değil kızım... Altın bileziğini koluna tak!Haberi görüntüle

Ünlü ailenin zengin gelini üçüncüyü doğurdu doğuracak Bebek telaşı başlamadan önce tatile çıktılar

AŞKLARI MANŞETLERDEN İNMEDİ
Aralarında mafya kadınlarını konu alan yapımın da bulunduğu birçok belgesel çekti. İtalya'nın Napoli bölgesindeki gecekondularda yaşayan çocuklarla ilgili belgeseli çok ses getirdi.

Ülkesinde bilinen bir gazeteci ve belgeselci olan Borromeo, 2008 yılında Magazin gazetelerinin manşetlerine çıkmaya başladı.

Haberin Devamı

Bunun nedeni de Prenses Caroline ile genç yaşta hayata veda eden Stefano Casiraghi'nin evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğundan biri olan Pierre ile olan beraberliğiydi.

Çift, 25 Temmuz 2015'te Manaco Sarayı'nda düzenlenen resmi bir törenle evlendi.

Gözden KaçmasınDünyanın gözü önünde 10 gün süren düğünle evlenmişlerdi... Hamileysen söyle biz de sizinle birlikte sevinelimDünyanın gözü önünde 10 gün süren düğünle evlenmişlerdi... Hamileysen söyle biz de sizinle birlikte sevinelim!Haberi görüntüle

Ünlü ailenin zengin gelini üçüncüyü doğurdu doğuracak Bebek telaşı başlamadan önce tatile çıktılar

Çiftin Stefano adında 2017 doğumlu, Francesco adında da ondan bir yıl sonra dünyaya gelen bir oğlu bulunuyor. Beatrice ile Pierre bu yıl bitmeden de üçüncü çocuklarını kucaklarına alacak.

Ünlü ailenin zengin gelini üçüncüyü doğurdu doğuracak Bebek telaşı başlamadan önce tatile çıktılar

Pierre'in anneannesi Hollywood'un efsane yıldızlarından Grace Kelly...Monako Prensi Rainier ile evlendikten sonra mesleğini bırakan Grace Kelly, 1982'de, küçük kızı Stephanie ile birlikte geçirdiği bir trafik kazasında hayata veda etti. O sırada henüz 54 yaşındaydı.

Ünlü ailenin zengin gelini üçüncüyü doğurdu doğuracak Bebek telaşı başlamadan önce tatile çıktılar

Pierre Casiraghi'nin annesi Prenses Caroline ise üç çocuğunun babası Stefano Casiraghi'yi bir tekne yarışında geçirdiği kaza sonucu kaybetti. Caroline uzun süre inzivada yaşadıktan sonra Ernst August von Hannover ile evlendi. Ondan da bir kız çocuğu oldu. 

Gözden KaçmasınBabasından bile büyük kocası ona hayatını yaşatıyor... Onun yanında her gün bir başka çiçek açıyorBabasından bile büyük kocası ona hayatını yaşatıyor... Onun yanında her gün bir başka çiçek açıyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Prenses Caroline#Beatrice Borromeo#Pierre Casiraghi

BAKMADAN GEÇME!