Ünlü ailenin yüzünü güldüren gelin: Üvey kızları nedimesi oldu!

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İngiliz kraliyet ailesinin ta kendisi bu ünlü aile...

Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in ilk torunu Peter Phillips, bugün çocuk hemşiresi Harriet Sperling ile ikinci evliliğini yaptı.

Gloucestershire'daki All Saint's Kilisesi'nde yapılan nikah törenine başka Kral Charles ile Kraliçe Camilla olmak üzere ailenin bütün önde gelen üyeleri katıldı.

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İKİSİNİN DE İKİNCİ EVLİLİĞİ

Charles'ın tek kız kardeşi Prenses Anne ile eski kocası Mark Phillips'in ilk çocuğu olan 48 yaşındaki Peter ile 45 yaşındaki hemşire Harriet Sperling'in düğünü kraliyet ailesinin bu yıl içindeki en önemli buluşmalarından biri olarak nitelendiriliyordu.

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Büyük bir heyecanla beklenen nikah da sonunda gerçekleşti.

Her ikisi de ikinci evliliklerini yapan mutlu çiftin nikahına Galler Prensesi Kate ile Galler Prensi William da katıldı.





AİLENİN ÖNDE GELEN ÜYELERİ KATILDI... HARRY DAVETLİ BİLE DEĞİLDİ

Charles'ın Epstein skandalına adı karıştığı için unvanını ve geri kalan bütün ayrıcalıklarını elinden aldığı kardeşi Andrew Mountbatten Windsor törende yoktu.

Ama onun Sarah Ferguson ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Prenses Eugenie ve Prenses Beatrice kocaları Jack Brooksbank ve Edoardo Mapelli Mozzi ile birlikte törendeydi.

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıp ABD'ye taşınan Prens Harry ile karısı Meghan Markle törene davetli bile değildi.

Kral Charles, en büyük yeğeni Peter'ın evlilik törenine karısı Kraliçe Camilla ile birlikte gitti.

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DANTEL GELİNLİĞİ SADE AMA ÇOK ŞIKTI

Damadın kız kardeşi Zara Tindall; kocası Mike Tindall'ın yanı sıra üç çocuğunu da dayılarının evlilik törenine götürdü.

Peter ile Harriette'in düğününde çok dikkat çeken ayrıntılara gelirsek.

Gelin Harriet, bedenini saran dantel bir gelinlik giydi. Uzun kollu ve hiçbir dekoltesi olmayan zarif gelinliğinin duvak kısmındaki dantel detayları da gözden kaçmadı.

KENDİ KIZI DA ÜVEY KIZLARI DA NEDİME OLDU

Harriet'in duvağı başına aileye ait bir taçla yerleştirildi.

Beyaz danteller içinde çok şık görünen Harriet'in nedimeleri de dikkat çekti.

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Gelinliğinin uzun kuyruğunu taşıyan nedimelerden ikisi damat Peter Phillips'in eski karısı Aumutmn ile evliliğinden dünyaya gelen 15 yaşındaki Savannah ile 14 yaşındaki Isla oldu.

Üçüncü nedime ise Harriet'in ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Georgina idi.

Belki bundan bir asır önce olsaydı daha önce başından bir evlilik geçen birinin İngiliz kraliyet ailesine katılması bir skandal olarak nitelendirilirdi. Ancak günümüzde bu durum gayet sıradan bir hal oldu.

Hepsinin ötesinde ilk evliliğini Prenses Diana ile yapan Kral Charles'ın şu anki eşi Camilla'nın ikinci evliliği. Üstelik onun çocuklarının yanı sıra torunları bile var.

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Prenses Beatrice'in kocası Edoardo Mapelli Mozzi ise eski nişanlısı Dara Huang ile ilişkisinden bir erkek çocuk sahibi. Küçük Wolfie sık sık babası ve üvey annesi Beatrice ile birlikte ailenin katıldığı törenlerde yerini alıyor.

Prens Harry'nin evlendiği Meghan Markle da daha önce bir kez evlenip boşanmıştı.