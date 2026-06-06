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Ünlü ailenin yüzünü güldüren gelin: Üvey kızları nedimesi oldu!

Güncelleme Tarihi:

#İngiliz Kraliyet Ailesi#Kral Charles#Peter Phillips
Ünlü ailenin yüzünü güldüren gelin: Üvey kızları nedimesi oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2026 17:04

Dünyanın en göz önünde ailelerinden biri yakın tarihindeki mutlu günlerden birini yaşıyor... Hatta yapılan yorumlara göre bu, ailenin 2026 yılındaki en mutlu günü bile olabilir. Çünkü birbirini seven bir kadın ve bir erkek gayet şık bir törenle hayatlarını birleştirdi...

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İngiliz kraliyet ailesinin ta kendisi bu ünlü aile...

Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in ilk torunu Peter Phillips, bugün çocuk hemşiresi Harriet Sperling ile ikinci evliliğini yaptı.

Gloucestershire'daki All Saint's Kilisesi'nde yapılan nikah törenine başka Kral Charles ile Kraliçe Camilla olmak üzere ailenin bütün önde gelen üyeleri katıldı.

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Ünlü ailenin yüzünü güldüren gelin: Üvey kızları nedimesi oldu

İKİSİNİN DE İKİNCİ EVLİLİĞİ
Charles'ın tek kız kardeşi Prenses Anne ile eski kocası Mark Phillips'in ilk çocuğu olan 48 yaşındaki Peter ile 45 yaşındaki hemşire Harriet Sperling'in düğünü kraliyet ailesinin bu yıl içindeki en önemli buluşmalarından biri olarak nitelendiriliyordu.

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 Büyük bir heyecanla beklenen nikah da sonunda gerçekleşti.

Ünlü ailenin yüzünü güldüren gelin: Üvey kızları nedimesi oldu

Her ikisi de ikinci evliliklerini yapan mutlu çiftin nikahına Galler Prensesi Kate ile Galler Prensi William da katıldı.

Ünlü ailenin yüzünü güldüren gelin: Üvey kızları nedimesi oldu

AİLENİN ÖNDE GELEN ÜYELERİ KATILDI... HARRY DAVETLİ BİLE DEĞİLDİ
Charles'ın Epstein skandalına adı karıştığı için unvanını ve geri kalan bütün ayrıcalıklarını elinden aldığı kardeşi Andrew Mountbatten Windsor törende yoktu.

Ama onun Sarah Ferguson ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Prenses Eugenie ve Prenses Beatrice kocaları Jack Brooksbank ve Edoardo Mapelli Mozzi ile birlikte törendeydi.

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıp ABD'ye taşınan Prens Harry ile karısı Meghan Markle törene davetli bile değildi.

Ünlü ailenin yüzünü güldüren gelin: Üvey kızları nedimesi oldu

Kral Charles, en büyük yeğeni Peter'ın evlilik törenine karısı Kraliçe Camilla ile birlikte gitti.

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Ünlü ailenin yüzünü güldüren gelin: Üvey kızları nedimesi oldu

DANTEL GELİNLİĞİ SADE AMA ÇOK ŞIKTI
Damadın kız kardeşi Zara Tindall; kocası Mike Tindall'ın yanı sıra üç çocuğunu da dayılarının evlilik törenine götürdü.

Peter ile Harriette'in düğününde çok dikkat çeken ayrıntılara gelirsek.

Gelin Harriet, bedenini saran dantel bir gelinlik giydi. Uzun kollu ve hiçbir dekoltesi olmayan zarif gelinliğinin duvak kısmındaki dantel detayları da gözden kaçmadı.

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Ünlü ailenin yüzünü güldüren gelin: Üvey kızları nedimesi oldu

KENDİ KIZI DA ÜVEY KIZLARI DA NEDİME OLDU
Harriet'in duvağı başına aileye ait bir taçla yerleştirildi.

Beyaz danteller içinde çok şık görünen Harriet'in nedimeleri de dikkat çekti.

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Gelinliğinin uzun kuyruğunu taşıyan nedimelerden ikisi damat Peter Phillips'in eski karısı Aumutmn ile evliliğinden dünyaya gelen 15 yaşındaki Savannah ile 14 yaşındaki Isla oldu.

Üçüncü nedime ise Harriet'in ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Georgina idi.

Ünlü ailenin yüzünü güldüren gelin: Üvey kızları nedimesi oldu

Belki bundan bir asır önce olsaydı daha önce başından bir evlilik geçen birinin İngiliz kraliyet ailesine katılması bir skandal olarak nitelendirilirdi. Ancak günümüzde bu durum gayet sıradan bir hal oldu.

Hepsinin ötesinde ilk evliliğini Prenses Diana ile yapan Kral Charles'ın şu anki eşi Camilla'nın ikinci evliliği. Üstelik onun çocuklarının yanı sıra torunları bile var.

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Prenses Beatrice'in kocası Edoardo Mapelli Mozzi ise eski nişanlısı Dara Huang ile ilişkisinden bir erkek çocuk sahibi. Küçük Wolfie sık sık babası ve üvey annesi Beatrice ile birlikte ailenin katıldığı törenlerde yerini alıyor.

Prens Harry'nin evlendiği Meghan Markle da daha önce bir kez evlenip boşanmıştı.

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#İngiliz Kraliyet Ailesi#Kral Charles#Peter Phillips

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