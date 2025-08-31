Ünlü ailenin varisi gizlice ikinci kez anne oldu

Haberin Devamı

Elvis Presley’nin tek varisi, kızı Lisa Marie Presley de babası gibi müziği seçmiş, onun gibi şarkı söyleyerek ünlenmişti.

Elvis Presley ve Priscilla Presley’nin tek kızları ve Presley mirasının da tek varisi olan Lisa Maire 54 yaşında bu dünyadan göçerken geride en büyük kızı Riley Keough ve 17 yaşındaki ikiz kızları Harper Vivienne ve Finley Aaron’ı bıraktı.

Lisa Marie Presley’nin tek oğlu olan Benjamin ise uyuşturucuya kurban giderek 2020’de, 27 yaşında hayatını kaybetti.

Elvis’in torunu olan Riley Keough da ünlü ailesi gibi gösteri dünyasını seçmiş ve oyuncu olmuştu.

Yıllar içinde kariyeri yükselişe geçen 36 yaşındaki Riley Keough, rol aldığı son filmin galası için Venedik Film Festivali’ne gitti. Kırmızı halıda rol arkadaşlarıyla poz veren Riley Keough eşiyle birlikte şehirden ayrılırken görüntülendi.

Ancak havaalanında kucağında minik bir bebek tutan Riley Keough herkesi şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun sessiz sedasız ikinci kez anne olduğu da böylece ortaya çıktı.

Ünlü oyuncunun dublörlük yapan eşi Ben Smith-Petersen, üç yaşındaki kızlarını kucağında taşırken Riley Keough da adı ve cinsiyeti henüz belli olmayan bebeklerini taşıyordu.

Ünlü çift henüz yeniden anne baba olduklarını açıklamadılar ancak hayranları bu bebeğin çiftin ikinci çocuğu olduğuna çoktan ikna oldu.

Çünkü Riley Keough ilk kızının doğduğunu da herkesten saklamış, bir bebeği olduğu annesi Lisa Marie’nin cenazesine kucağında kızıyla katıldığında ortaya çıkmıştı.

Riley Keough ve kocası Ben Smith-Petersen 2012’de Mad Max: Fury Road filminin çekimleri sırasında tanışmışlar ve 2014’te nişanlanmışlardı.

Çift 2015’te evlendi.

Çiftin ilk çocukları olan kızları Tupelo Ağustos 2022’de dünyaya geldi. Ancak Riley Keough annesinin cenazesinde ortaya çıkana kadar çocuğu olduğunu herkesten sakladı.

Doğumundan bir yıl sonra ünlü çift kızlarının taşıyıcı anne yoluyla dünyaya geldiğini açıklamıştı.

Riley Keough, Lyme hastalığı yüzünden kendi çocuğunu kendisinin doğuramadığını, bu yüzden taşıyıcı anne kullandıklarını söylemişti.

Bir süredir Venedik’te gösterilen yeni filminin çekimlerinde boy gösteren ünlü oyuncu hiç hamilelik fotoğrafı vermediği için ikinci çocuğuna da taşıyıcı anne yoluyla kavuştuğu düşünülüyor.