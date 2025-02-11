Ünlü ailenin neşesi, dedesinin bir numarası... Bir dokunuşuyla bütün dertler, tasalar uçup gitti!

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Bu konuda tecrübeli olanların söylediğine göre insan, evladını canını verecek kadar sever. Ama o torun sevgisi bir başka... Belki de artık çocuk yetiştirme sorumluluğu yerini, rahatlığı ve eğlenceli yanlarıyla torunla oynamaya bıraktığı için.

Hele bir de söz konusu olan ilk torunsa!

İşte dünyanın en göz önünde ailelerinden birinde geçen yılın son ayından bu yana tam da böyle bir sevinç yaşanıyor..

Ünlü çift, en büyük oğulları ve onun karısı olan gelinleri sayesinde ilk torun sevincini yaşadı. Şimdi dünyanın derdini tasasını artık altı aylık olan bu minik bebek sayesinde üzerlerinden atıyorlar.

DEDESİNİN BİR NUMARASI

İlk torunu kucaklarına aldıkları anda bütün hayatları değişen bu ünlü çift Ürdün Kralı Abdullah ile Kraliçe Rania…

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Dört çocuklarının en büyüğü olan Veliaht Prens Hüseyin'i 2023 yılında Rajwa Alsahif ile evlendiren Rania ile Abdullah, geçen ağustos ayında da İman adı verilen kız torunlarına kavuştu.

Her ne kadar gelecekte taht üzerinde bir söz hakkı olmasa da "Prenses" unvanını taşıyan minik İman, sadece annesi Rajwa ve babası Hüseyin'e değil koca bir aileye büyük bir neşe getirdi.

Babası Hüseyin, zaman zaman onu kucağına alıp ofisine götürüyor. Babaannesi Rania, online iş toplantılarına torunuyla katılıyor.

Tabii ki dedesi Abdullah da ilk torunu İman'ın yanına koşuyor her fırsatta.

DEDE TORUN POZU

İşte o anlardan birinde çekilen bir "dede- torun" pozunu Prens Hüseyin, Instagram sayfasından paylaştı.

O karede minik İman dedesinin yüzünü elleri arasına almış onunla oynarken görülüyor.

Hüseyin'in "İman değerli dedesiyle" mesajı eşliğinde paylaştığı o kareye Prens'in takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Bu arada bazı kullanıcılar da bu paylaşıma aylardır konuşulan bir konuyu tekrar gündeme getirerek yorum yaptı.

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İman dünyaya geldiğinden bu yana babası, dedesi, babaannesi, amcası ve halalarının kucağında pozları sosyal medyada yayınlandı.

Dünya minik İman'ın bir tek annesi Prenses Rajwa'nın kucağında bir pozunu görmedi.

İşte Hüseyin'in o paylaşımına yapılan yorumlarda bazı takipçiler "Bebeğin annesiyle çekilen bir pozunu ne zaman göreceklerini" sordu. Bir takipçi de Prens Hüseyin'i "Eğer izin verirseniz bebeğin annesiyle bir fotoğrafını çekebilir miyim?" diye sordu.

Minik İman, dünyaya geldiğinden bu yana bütün ailenin kucağında fotoğrafları çekildi. Bir tek annesi Rajwa'nın kucağında görülmedi. Bu konu da sosyal medyada zaman zaman tartışma konusu oluyor.

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İLK EVLATTAN İLK TORUN

Ürdün Kralı Abdullah ile Kraliçe Rania'nın dört çocuklarının en büyüğü olan Hüseyin, önceki yıl haziran ayında Rajwa Alsahif ile gösterişli bir törenle evlendi.

Zamanı geldiğinde Ürdün tahtına oturacak olan Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın ilk bebeği de geçen yıl ağustos ayında dünyaya gözlerini açtı.

Halasıyla aynı adı taşıyan minik İman daha doğduğu günden itibaren sadece ailesinin değil tüm dünyanın ilgi odağı oldu.

Hastanede çekilen ilk pozları, yanında annesi, babasının kucağındaki birkaç günlük bebek hali, babaannesi Kraliçe Rania ile iş toplantısına katıldığı gün çekilen pozları derken İman, kelimenin tam anlamıyla dünyanın gözleri önünde büyüyor.

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Tıpkı dünyanın dört bir yanındaki diğer kraliyet ailesi üyelerinin çocukları gibi.

MİNİK BEBEĞİN YENİ YIL POZU

2024 yılının aralık ayında o sırada dört aylık olan minik İman'ın yeni bir görüntüsü daha ortaya çıktı.

O karede İman, yine babasının kucağında görülüyor. Yanlarında da büyük bir mutlulukla gülümseyen annesi Rajwa var.

Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın bu aile pozu yaklaşan 2025 yılını kutlayıp iyi dileklerini sunmak için aile dostlarına gönderdikleri tebrik kartından.

O karede Prens Hüseyin ve ailesinin aynı renklerde giyindiği ve minik İman'ın da giderek büyüdüğü dikkatlerden kaçmadı.

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İlk bebeklerine kavuşan mutlu çiftin yeni yıl kartında "Tanrı'nın sayısız nimetleri için çok minnettarız. Bizim küçük ailemizden sizin ailenize mutlu bir yeni yıl dileğiyle" mesajı yer alıyor.

BÜTÜN AİLEYİ SEVİNCE BOĞDU... KUCAKTAN İNMİYOR

Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın ilk bebeği olan İman bu yılın 3 Ağustos günü dünyaya gözlerini açtı.

Minik bebeğin doğumu ilk torun sevinci yaşayan Kraliçe Rania ve Kral Abdullah'ın sosyal medya sayfalarından duyuruldu. Tabii ki bebeğin babası Hüseyin de ilk evladının sevincini sosyal medya takipçilerine duyurdu.

Hatta o dönemde gelen haberlere göre Prens Hüseyin, dedesinin adını taşıyan hastanede kızıyla aynı gün doğan bütün bebeklere bir altın lira hediye etti.

Veliaht Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa geçen yıl haziran ayında evlendi. Tam bir yıl iki ay sonra da kızları dünyaya geldi.

Bu arada Ürdün kraliyet ailesine yakın zamanda bir torun daha geliyor... Kraliçe Rania, oğlu Hüseyin ile Rajwa'dan birkaç ay önce evlenen büyük kızı Prenses İman ile damadı Jameel Thermiotis'in de bir bebek sahibi olacağını sosyal medya sayfasından duyurdu.