ÃœnlÃ¼ ailenin mutlu gÃ¼nÃ¼... Ä°ki yÄ±l Ã¶nce aÄŸlaya aÄŸlaya niÅŸanlanmÄ±ÅŸlardÄ±... Resmen nikahlandÄ±lar...

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Aradan geÃ§en yaklaÅŸÄ±k iki yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan iki genÃ§ "resmen" muratlarÄ±na erdi... Bir baÅŸka deyiÅŸle resmi nikahlarÄ± kÄ±yÄ±ldÄ±.

Mutlu gelin de sevdiÄŸine kavuÅŸtuÄŸu o anlarda Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

O ASLINDA TAÃ‡SIZ BÄ°R PRENSES

Bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z nikahÄ±n gelin tarafÄ±, taÃ§sÄ±z bir prenses aslÄ±nda.

EÄŸer dedesi bundan yÄ±llar Ã¶nce Ã¼lkesini terk etmek zorunda kalmasaydÄ± bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla bin bir gece masalÄ± gibi bir dÃ¼ÄŸÃ¼nle evlenecek olan mutlu gelin, son Ä°ran ÅŸahÄ± Muhammed RÄ±za Pehlevi ile eÅŸi Farah Diba'nÄ±n, dÃ¶rt Ã§ocuÄŸunun en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan RIza Pehlevi'nin kÄ±zÄ± Ä°man...

EvlendiÄŸi bÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ± ise AmerikalÄ± finansÃ§Ä± Bradley Sherman.

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RESMÄ° NÄ°KAH SADE BÄ°R ÅžEKÄ°LDE KIYILDI

2023 yÄ±lÄ±nda bir deniz kÄ±yÄ±sÄ±nda niÅŸanlanan Iman ile Bradley'in resmi nikahlarÄ±, ailenin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ABD'de sade bir biÃ§imde kÄ±yÄ±ldÄ±.

Gelin, bu mutlu gÃ¼nÃ¼ iÃ§in beyaz Ã¼zerine siyah desenleri olan boyundan baÄŸlamalÄ± bir kÄ±yafet tercih etti. Damat ise siyah bir takÄ±m elbise giydi...

Gelin Ä°man, pembe ve beyaz renkli gÃ¼llerden oluÅŸan bir buketle gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ tamamladÄ±.

AÄ°LECE BÄ°R KUTLAMA YEMEÄžÄ° YEDÄ°LER

Ä°ran'Ä±n son ÅŸahÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu RÄ±za Pehlevi, karÄ±sÄ± Yasemin de nikahÄ±n ardÄ±ndan kÄ±zlarÄ± Ä°man ve artÄ±k resmen damatlarÄ± olan Bradley Sherman ile birlikte bir kutlama yemeÄŸi yedi.

Ailenin diÄŸer kÄ±zÄ± Nur da onlarÄ± yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.

Gelin Ä°man'Ä±n babaannesi; Ä°ran'Ä±n son imparatoriÃ§esi Farah Diba ise bu nikahta yer almadÄ±. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Ã¼nlÃ¼ aile genÃ§lerin resmen nikahlanmasÄ±ndan sonra yakÄ±n zamanda daha kalabalÄ±k bir dÃ¼ÄŸÃ¼n yapacak.

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Yeni evliler, Ã¶lÃ¼m onlarÄ± ayÄ±rÄ±ncaya kadar aÅŸklarÄ±nÄ±n simgesi olan yÃ¼zÃ¼klerini de sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.Â





HAYAT AKIÅžINDA Ä°LERLESEYDÄ° HÃœKÃœMDARIN KIZI OLACAKTI

Farah Diba ile Muhammed RÄ±za Pehlevi'nin dÃ¶rt Ã§ocuÄŸunun en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan RÄ±za, eÄŸer Ã¼lkesinde rejim deÄŸiÅŸmeseydi bugÃ¼n babasÄ±nÄ±n yerine tahta geÃ§miÅŸ olacaktÄ±.

Ama ilk genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda ailesiyle birlikte Ã¼lkeden kaÃ§mak zorunda kaldÄ±. Åžimdi karÄ±sÄ± Yasmine ve Ã¼Ã§ kÄ±zÄ± ile birlikte hayatÄ±nÄ± ABD'de sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Annesi Farah Diba ise sÄ±klÄ±kla onlarÄ±n yakÄ±nÄ±nda olmasÄ±na raÄŸmen hayatÄ±nÄ± ABD ile Fransa arasÄ±nda bÃ¶lmÃ¼ÅŸ durumda.

TaÃ§sÄ±z Prenses Ä°man il Bradley Sherman, 2023 yÄ±lÄ±nÄ±n aÄŸustos ayÄ±nda genÃ§ kÄ±zÄ±n ailesinin tanÄ±klÄ±ÄŸÄ±nda bir plajda niÅŸanlandÄ±.

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SEVGÄ°LÄ°SÄ° Ã–NÃœNDE DÄ°Z Ã‡Ã–KÃœNCE MUTLULUKTAN AÄžLADI

Farah Pehlevi'nin oÄŸlu Veliaht Prens RÄ±za ile gelini Yasmine'nin Instagram sayfalarÄ±nda yer verdiÄŸi fotoÄŸraflarda iki gencin mutluluÄŸu gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serildi.Â

PaylaÅŸÄ±lan fotoÄŸraflara gÃ¶re Bradley Sherman, evlilik teklifi ve niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vermeden Ã¶nce kumsalda kÃ¼Ã§Ã¼k bir hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±.

KumlarÄ±n Ã¼zerini gÃ¼l yapraklarÄ±yla donatan Sherman, sonra da sevgilisi Iman'Ä±n Ã¶nÃ¼nde diz Ã§Ã¶kÃ¼p ona evlenme teklif etti ve deÄŸerli bir taÅŸla sÃ¼slÃ¼ bir niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ verdi.

GenÃ§ kÄ±zÄ±n ise o anlarda gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Gelin adayÄ± Iman'Ä±n annesi Yasmine ve babasÄ± RÄ±za, Instagram sayfalarÄ±nda o mutlu anlarÄ± kayÄ±t altÄ±na alan fotoÄŸraflarÄ± " Bizim tatlÄ± Iman'Ä±mÄ±z bu hafta sonu niÅŸanlandÄ±. O ve Bradley Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±r flÃ¶rt ediyorladÄ±. OnlarÄ±n iliÅŸkisinin geliÅŸip "Ã§iÃ§ek aÃ§masÄ±na" hepimiz tanÄ±klÄ±k ettik. Bundan bÃ¶yle yaÅŸamlarÄ±nÄ± birbirlerine adamaya sÃ¶z verdikleri iÃ§in Ã§ok mutluyuz" mesajÄ± eÅŸliÄŸinde paylaÅŸtÄ±.

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HAYATLARININ GERÄ° KALANINI BÄ°RLÄ°KTE GEÃ‡Ä°RECEKLER

Ã‡iftin bu paylaÅŸÄ±mÄ±na takipÃ§ilerden Ã§ok sayÄ±da tebrik mesajÄ± geldi. Ä°ran'Ä±n eski imparatoriÃ§esi Farah Pehlevi de torununun mutluluÄŸuna "MÃ¼kemmel" mesajÄ±yla ortak oldu.



Iman'Ä±n ablasÄ± Nur da kendi Instagram sayfasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla kutladÄ±.

Ä°man Pehlevi ve Bradley Sherman, finans sektÃ¶rÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Ã‡ift, 2017 yÄ±lÄ±nda ortak bir arkadaÅŸlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla tanÄ±ÅŸtÄ±. Sonradan dostluklarÄ± aÅŸka dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ ve ÅŸimdi de hayatlarÄ±nÄ±n geri kalanÄ±nÄ± birlikte geÃ§irmeye karar verdiler.

Ä°ki yÄ±l Ã¶nceki niÅŸanÄ±n ardÄ±ndan ÅŸimdi de iki gencin nikahlarÄ± kÄ±yÄ±ldÄ±.. DÃ¼ÄŸÃ¼n iÃ§in ise geri sayÄ±m sÃ¼rÃ¼yor.

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Gelinin babaannesi Farah Diba, Ä°ran'Ä±n son ÅŸahÄ± Muhammed RÄ±za Pehlevi'nin eÅŸi.





EÄŸer hayat akÄ±ÅŸÄ±nda ilerleseydi RÄ±za Pehlevi, babasÄ±nÄ±n yerine tahta geÃ§miÅŸ olacaktÄ±.

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