Ünlü ailenin ilk 'skandal' geliniydi... Kapıdan kovdular, bacadan geri döndü!

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Bu ünlüler içinde en çok dikkat çekenler elbette ev sahibi olan ve her sene kortta göründüklerinde herkesi ekran başına toplayan İngiliz kraliyet ailesi.

Herkes o meşhur kraliyet locasında Kral Charles’ı ve elbette gönüllerin kraliçesi Kate Middleton’ı görmeyi beklerken ailenin bir başka üyesi sürpriz yaptı ve 37 yıl sonra bir zamanlar gediklisi olduğu koltuğuna geri dönerek büyük bir zafer kazandı.





KATE’İ BEKLEYENLER KARŞILARINDA KIZIL SAÇLI DÜŞESİ BULDULAR

Bu sürprizin kahramanı bir dönemin en ünlü isimlerinden olan, adının karıştığı skandallar sonrasında uzunca bir süre ortalıktan kaybolup yıllar sonra küllerinden doğan kişi York Düşesi Sarah Ferguson’dan başkası değildi…

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Kraliçe Elizabeth’in en sevdiği oğlu olduğunu saklamadığı Prens Andrew’nun eski eşi ve iki kızı Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie’nin annesi olan Sarah Ferguson daha Meghan Markle ortalarda yokken ailenin “istenmeyen” gelini olmuş, adı her geçtiğinde ünlü aile tabiri caizse hop oturup hop kalkmıştı.

Wimbledon’da en son 1988’de Prenses Diana’yla birlikte yan yana kraliyet locasında oturan Sarah Ferguson dün yıllar sonra aynı yere döndü.

KİMSELERİ UMURSAMADI, HEP KAFASINA ESTİĞİ GİBİ “TAKILDI”

Hayranlarının Fergie diye hitap ettiği Sarah Ferguson 36 yaşındaki kızı Prenses Beatrice’le birlikte kraliyet üyeleri ve ancak onların onayladığı ünlülerin kabul edildiği bu lüks locada son şampiyon Carlos Alcaraz’ın Fabio Fognini’yle maçını izledi.

Yıllar yılı tüm imkanlarına rağmen bir türlü değiştirmediği giyim tarzı, kendi haline bıraktığı dikkat çekici kızıl saçları, kraliyet ailesi için kaba ve abartılı bulunan hal ve tavırlarıyla tam bir magazin figürüne dönüşen Sarah Ferguson aileden dışlandıktan sonra kızları ve boşanmalarına rağmen dost kaldığı Prens Andrew’nun desteğiyle ayakta kalmıştı.

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KIZLARI SAYESİNDE AYAKTA KALDI

Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie annelerinin aileden ayrılmasına ve babaları Prens Andrew’nun da ilerleyen yıllarda adı Epstein skandalına karışmasına ve gözden düşmesine rağmen ailenin sevilen ve el üstünde tutulan üyeleri olmaya devam ettiler.

Sarah Ferguson’un aileye dönüş süreci ise Kraliçe Elizabeth’în ölmeden önce eski gelinini affetmesiyle başladı. Annesinden sonra tahta geçen Charles Sarah Ferguson’a karşı iyice yumuşadı ve eski gelin yavaş yavaş aile etkinliklerinde yeniden görünmeye başladı.





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ÜST ÜSTE KANSERE YAKALANDI: SANKİ ÖLÜM CEZASI GİBİ

Sarah Ferguson’a ilk olarak Haziran 2023'te rutin bir mamografi sırasında erken evre meme kanseri teşhisi konuldu. Hiçbir semptomu olmamasına rağmen, bu tarama sayesinde kanser erken aşamada tespit edildi. Teşhisin ardından tekli mastektomi (memenin alınması) ve ardından rekonstrüktif cerrahi geçirdi.

Tam bu korkuyu atlatmışken bir şok daha yaşayan York Düşesi Ocak 2024'te de malign melanom, yani agresif bir cilt kanseri türüne yakalandığını öğrendi.

Memesi ameliyatla çıkarıldığında alınan örnekler incelenince aldığı bu ikinci kanser teşhisinden sonra Sarah Ferguson “Ölüm cezası almış gibi hissediyorum” demiş ve büyük bir karanlığın içine düştüğünü itiraf etmişti.

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“PARMAK EMME” SKANDALI YILLARCA UNUTULMADI

Zaten Prens Andrew’la evlendiği günden beri aile tarafından pek de benimsenmeyen Sarah Ferguson’un ilk skandalı 1992’de patlamıştı.

Prens Andrew'dan ayrılıkları resmen duyurulmadan kısa bir süre sonra ortaya çıkan skandalda Fransız Rivierası'nda tatil yaparken, Amerikalı finans danışmanı John Bryan'ın Sarah Ferguson’un ayak parmaklarını yalarken çekilen üstsüz fotoğrafları İngiliz tabloid gazetelerinde yayınlanmıştı.





KRALİÇE FOTOĞRAFLARI GÖRÜNCE DELİYE DÖNMÜŞTÜ

Bu olay, "parmak emme" (toe-sucking) skandalı olarak tarihe geçti ve Düşesin kamuoyu ve Kraliyet ailesi nezdindeki itibarını büyük ölçüde zedeledi. Kraliçe Elizabeth'in bu olaydan sonra Sarah Ferguson’u yanından ve saraydan tamamen uzaklaştırdığı ve bir daha aile toplantılarının hiçbirine çağırılmadığı biliniyordu.

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Tam bu yaşananlar küllenip unutulacakken bu kez de Düşesin mali krizleri basının odağında yer aldı. Milyonlarca pound borca batmış durumda olduğu sık sık manşetlere taşındı ve bu durum da en sonunda bir skandala yol açtı.





BİR SKANDAL DA RÜŞVETTEN!

2010 yılında bir News of the World muhabirinin gizli kamerayla kaydettiği görüntülerde kendini bir iş insanı olarak tanıtan muhabir Sarah Ferguson’a Prens Andrew ile iş anlaşmaları yapması karşılığında 500 bin sterlin teklif etti.

Ferguson'ın bu teklifi kabul ettiği ve hatta muhabire Prens Andrew'a "erişim sağlayabileceği" yönünde güvence verdiği görüldü. Bu olay, Düşesin itibarını bir kez daha sarsarak büyük eleştirilere neden oldu ve aileye geri dönebilmek için 12 yıl daha beklemek zorunda kaldı…