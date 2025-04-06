Ailenin huzuru kaçtı… Aralarına bir güzel girdi… Ünlü çiftin iki oğlu birbirlerine küstü

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Evliliklerinin ilk yıllarında bir aldatma ve ihanet iddiasıyla büyük bir sarsıntı geçirmiş olsalar da yollarını ayırmayan ve bu büyük aşkı dört çocuklarıyla taçlandıran David Beckham ve Victoria Beckham çiftinin yuvasında bir huzursuzluk hakim.

Çiftin peş peşe doğan üç oğulları ve aileye onlardan epey sonra katılan 13 yaşındaki kızları Harper da en az anne babaları kadar ünlü.

David Beckham mayıs ayında kutlayacağı 50. yaş günü için kutlamalara bu hafta içinde başlamış, ünlü dostları ve çocuklarıyla büyük bir parti vermişti.

Ancak yarım asrı devirmesine az bir zaman kala David Beckham’ın oğulları birbirine girdi!

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Çiftin en büyük iki oğlu Brooklyn ve Romeo'nun kavga ettikleri ve bir süredir birbirleriyle konuşmadıkları ortaya çıktı.

Dedikodulara göre kardeşlerin arasını açan Romeo'nun kız arkadaşı Kim Turnbull konusundaki anlaşmazlıkları olmuş.

Turnbull'un Romeo Beckham’la sevgili olmadan yıllar önce ağabeyi Brooklyn’le arasında kısa da olsa bir yakınlaşma olduğu, iki kardeşin kavgasının ardında da bunun yattığı konuşuluyor.

Londra'da yaşayan ve ünlü bir DJ olan 23 yaşındaki Kim Turnbull geçen hafta bugün David Beckham’ın Miami'deki gösterişli 50. doğum günü partisi için aileye katıldığı biliniyor.

Ancak 26 yaşındaki Brooklyn Beckham ve eşi Nicola Peltz Baba Beckham'ın bu büyük gününde yer almadı. Brooklyn ve Nicola’nın bu önemli gündeki yokluğu da dikkat çekti.

Aileye yakın kaynaklar, Brooklyn ve eşi Nicola'nın partiye gelmemesinin nedeninin kardeşi Romeo ile küslüğü olduğunu söyledi.

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Hatta çiftin bundan böyle Romeo ve sevgilisi Kim Turnbull’un olduğu hiçbir aile etkinliğine katılmayacakları da söyleniyor.

Brooklyn ve Nicola'nın Mart ayında Victoria Beckham’ın modaevinin düzenlediği defileye katılmamalarının nedeni de bu anlaşmazlıktı.

SEVGİLİDEN MANİDAR PAYLAŞIM

Romeo, babalarının doğum günü partisinden bir fotoğrafı çarşamba günü Instagram Hikayesi'nde paylaştığında Brooklyn'i özellikle dışarıda bıraktı.

Sevgilisi Kim Turnbull ise Romeo’nun kız kardeşi Harper, ebeveynleri Victoria ve David, erkek kardeşi Cruz ve Cruz'un kız arkadaşı Jackie Apostel'i etiketleyerek “Aile her şeydir... hepinizi seviyorum” diye yazdı.

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BİR OĞULLARI DAHA YUVA KURACAK DİYE SEVİNİYORLARDI

Romeo Beckham ve Kim Turnbull’un ilişkisi çift ilk kez birlikte fotoğraf paylaştığında, geçen yılın kasım ayında resmiyet kazandı.

Brooklyn Beckham ise 2020’den beri birlikte olduğu ünlü oyucu Nicola Peltz ile 2022’de evlendi.