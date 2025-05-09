Ünlü ailenin hayatı bildiğiniz gibi değil! Birinin eski aşkı sonradan üvey babası oldu... Diğeri babasının yeni sevgilisini kıskandı

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İşte bunlardan birinin öyküsünü anlatacağız şimdi size...

Aslında ailenin başı ünlü bir çift. Ya da eski çift demek daha doğru. Uzun bir evlilik yaşayan bu çift önceki yıl boşandı. Zaten ne olduysa da ondan sonra oldu..

Ailenin annesi yeniden evlendi. İlk bakışta bu doğal bir durum. Boşanan biri yeniden evlenebilir... Ama doğal olmayan ayrıntı kızlarından birinin çıkıp "Annem sevgilimi çalıp evlendi" demesiydi...

Bu kadar da değil...

Bu ailenin babası da geçen yıl sokakta tanıştığı bir meslektaşıyla evlendi, ama evlilik de kısa sürdü... Şimdi ise hiç beklenmedik biriyle yaşadığı aşkla konuşuluyor bu baba.

Ünlü ailenin, son günlerde yeniden gündemin ilk sıralarına çıkmasının bir başka nedeni daha var. Aralarındaki en ünlü üye, babasının yeni yeni aşk yaşamaya başladığı sevgilisinin yıllar önce giydiğine benzer bir elbiseyle bir etkinliğe katılınca meraklı gözler yine onlara döndü.

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BÖYLE AİLEYE HER ZAMAN RASTLANMAZ

Gösteri dünyasının bu karmaşık ailesinin soyadı Cyrus…

Bunu belirttikten sonra herkes, Billy Ray Cyrus, eski karısı Tish Cyrus, kızları Miley ve Noah'dan söz ettiğimizi anladı zaten.

Artık bu renkli dünyayla hiç ilgilenmeyenlerin bile bildiği gibi Miley'in babası Billy Ray Cyrus, yıllar önce bir filmde birlikte kamera karşısına geçtiği Elizabeth Hurley ile sürpriz bir aşk yaşamaya başladı.

Çift, herkesin dudaklarını uçuklatan aşklarını da bir sosyal medya paylaşımıyla gözler önüne serdi zaten. Billy Ray Cyrus'ın karmaşık dünyasını bilenler de bu ilişkinin geleceğini merak ediyor.

O ÜNLÜ ELBİSEYE NE KADAR BENZİYOR

Bütün bunlar olurken bir arda Miley Cyrus, babasını bile gölgede bırakan bir adım attı.

Bir çocuk yıldız olarak ünlenen ama artık 31 yaşında bir yetişkin olan Miley, New York'ta katıldığı bir etkinlikte yılan derisi diye adlandırılan desene sahip bir elbise giydi. Askısız elbise Miley'in bedenine oturuyordu ve doğrusu ünlü yıldız da elbiseyi gayet güzel taşımıştı.

Buraya kadar tamam...

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Ama Miley Cyrus'ın giydiği elbisenin kimi hatırlattığını ise dikkatli kişiler hemen anladı: Elizabeth Hurley! Yani Miley Cyrus'ın babası Billy Ray'in yeni sevgilisi.

Şöhretini zaten giydiği başka bir elbiseye borçlu olan Hurley, Miley sayesinde yeniden gündeme gelen o elbiseyi Hugh Grant ile sevgili olduğu dönemde onunla birlikte katıldığı 1997 Cannes Film Festivali'ndeki bir galada giymişti.

DESENLERİ FARKLI MODELLERİ AYNI: Aslına bakılırsa o elbise leopar desenliydi. Ama modeli, Miley Cyrus'ın giydiğinin neredeyse aynısıydı. İşte bu durum da sosyal medyada gündem oldu.





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İki elbisenin etek boyları ve desenleri farklı... Ama yine de üst kısımlarının benzerliği dikkatlerden kaçmadı.





BİR DÖNEM SEVGİLİSİYDİ... SONRA ÜVEY BABASI OLDU

Şöyle bir bakıldığında Cyrus ailesi son iki yıldır örneğine az rastlanan olaylarla gündeme geliyor.

Kısa bir hatırlatma yapmak gerekirse...

Billy Ray Cyrus ile Tish Cyrus, 1993 ile 2022 arasında evli kaldılar. Boşanmalarının ardından Tish, oyuncu Dominic Purcell ile evlendi. Hatta düğünleri de Miley Cyrus'ın malikanesinin bahçesinde yapıldı... Miley de annesinin nedimelerinden biri olarak görev başındaydı...

Ama o düğünde bir eksik vardı: Tish'in diğer kızı Noah. Bunun nedeni de sonradan ortaya çıktı.

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Noah, annesinin evlendiği Dominic Purcell ile romantik bir ilişki yaşamıştı. Sonradan annesinin eski sevgilisiyle evlenmesi de onun canını epey sıkmıştı.

Bu duyulduktan bir süre sonra Tish ile kızı Noah, yeniden birlikte görüntülenmeye başladı. Hatta Noah, annesinin Purcell ile yaşadığı eve de konuk oldu.

Noah Cyrus, bir dönem gönül ilişkisi yaşadığı, kendisinden epey büyük Dominic Purcell'ın, annesi Tish ile evlenip üvey babası olmasını henüz tam olarak içine sindirebilmiş değil.

O DA SOKAKTA TANIŞTIĞI MÜZİSYENLE EVLENDİ

Diğer yandan Billy Ray Cyrus da Tish ile boşandıktan bir süre sonra sokakta tanıştığı şarkıcı Firerose ile evlendi.

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Doğrusu evlilik törenleri epey şıktı. Hatta sosyal medya sayfalarından da bol bol paylaşım yaptılar. Ama evlilik uzun sürmedi. Sonradan Billy Ray Cyrus, Firerose'a bir dizi suçlama yöneltti.

Onun kendisiyle parası için evlendiğine dair bazı iddialarda bulundu.

Tabii ki Firerose da boş durmadı. O da Billy Ray hakkında olumsuz iddialarda bulundu. Hatta onunla evlendiği için pişmanlık duyduğunu da gizlemedi.

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Cyrus ailesinin hikayesi bunlarda bitti sanıyorsanız büyük yanılgı!

Çünkü geçen yıl bir ara Billy Ray'in şöhreti kendisini bile geride bırakan kızı Miley hakkında kötü sözler sarf ettiği bir ses kaydı ortaya çıktı.

Billy Ray'in kızını düpedüz "şeytan ve kötü kadın" olarak tanımladığı duyuldu o ses kaydında.

Aslına bakılırsa bir dönem eski bir çocuk yıldız olan Miley'in yarattığı skandallar ailedeki herkesi geri planda bırakıyordu.

Ama sonradan çorap söküğü gibi yaşanan dizi dizi olaylar Cyrus ailesinin her bir üyesinin başlı başına olay yaratacak kapasitede olduğunu da gözler önüne serdi.

SON AŞKI HERKESİ ŞAŞIRTTI

Zaten Billy Ray Cyrus ile Elizabeth Hurley'in aşkının herkesi şaşırtmasının nedenlerinden biri de bu. Billy Ray'in geçmişi karmaşık olaylarla dolu.

Hurley de aşk hayatıyla gündemde olsa da yine de uzun süredir tek çocuğu Damian ile şu anki sevgilisine kıyasla daha sakin bir hayat yaşıyordu.

Billy Ray Cyrus , Tish'in eski ilişkisinden dünyaya gelen çocukları Brandi ve Trace'i evlat edindi. Bir dönem ilişki yaşadığı garson Kristin Luckey'den de Christopher adında bir oğlu bulunuyor. Billy Ray ve Tish'in evliliklerinden de Noah ve Miley'in yanısıra Briason adında bir erkek çocukları da var.





Miley Cyrus, 2018 ile 2020 arasında oyuncu Liam Hemsworth ile bir evlilik yaptı.