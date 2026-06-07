Ünlü ailenin buruk sevinci… Genç yaşında ölen yıldız oyuncu kızının mezuniyetini göremedi

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Ünlü oyuncu Rebecca Gayheart, eşi Eric Dane'in ölümünden sadece birkaç ay sonra kızı Georgia'nın ortaokul mezuniyetini kutladı.

Gayheart, dün Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, törenden bir dizi fotoğraf ekleyerek, "Tebrikler Georgia!!! Ortaokuldan mezun oldun ve inanılmaz derecede zorlu bir yılı atlattın. Seninle gurur duyuyorum. Azmin, cesaretin ve zarafetin tam olarak sergilendi," diye yazdı.

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Paylaşımda, 14 yaşındaki Georgia Dane'in sahnede büyük bir ayçiçeği ve diplomasını alırken çekilmiş fotoğrafları ve videosu yer aldı.

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Gayheart ayrıca mezuniyet töreninden sonra küçük kızının yanağını öptüğü bir fotoğrafını ve Georgia'nın arkadaşlarıyla poz verdiği bir fotoğrafı da paylaştı.

Yorumlar bölümünde, Georgia'nın birkaç ay önce ölen babası Eric Dane ile "Grey's Anatomy"de birlikte rol alan Ellen Pompeo, ona övgü dolu sözler söyledi.

Eric Dane’in ünlü meslektaşları kadar hayranları da bu fotoğrafları beğeni yağmuruna tuttu. Bir takipçi paylaşımın altına "Tebrikler Georgia. Zor bir durumun üstesinden geldin ve yaşının çok ötesinde bir zarafet ve vakarla davrandın. Baban her zaman seni koruyacak. Tüm dualarım senin ve kızların için Rebecca." diye yazdı.

Georgia’nın babası, ünlü yıldız Eric Dane 19 Şubat'ta ALS hastalığıyla kısa bir süre mücadele ettikten sonra vefat etmişti.

Aslında ayrılan ve mahkemeye giden Rebecca Gayheart ve Eric Dane çifti, Dane'in ALS teşhisi almasının ardından boşanma kararlarını iptal etmiş ve bu haberi Nisan 2025'te açıklamışlardı. Çiftin ayrıca 16 yaşında Billie adında bir kızları daha var.

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Son olarak "Euphoria" dizisinde oynayan Eric Dane hastalığını açıkladıktan sonra kendi durumundaki hastalara umut olmaya çalışmıştı. Ancak ne yazık ki kendi mücadelesini kaybetti ve 53 yaşında hayata veda etti.

Henüz bir tedavisi bulunmayan hastalığının onu yaşamdan koparacağını bilen Eric Dane Netflix'in "Famous Last Words" programı için önceden kaydedilmiş yürek burkan bir videoda kızları Georgia ve Billie için son sözlerini paylaştı.

Ölümünün duyurulmasından sadece birkaç saat sonra yayınlanan videoda "Billie ve Georgia, bu sözler sizin için. Denemeye çalıştım. Bazen tökezledim ama denedim. Genel olarak çok eğlendik, değil mi?” diye seslenmiş, şimdiki zamanda yaşamalarını ve sabah kalkmak istemelerini sağlayan bir şeye aşık olmalarını öğütlemişti.

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Onlara hayattaki zorluklarla “dürüstlük, bütünlük ve zarafetle, aşılmaz gibi görünse bile” mücadele etmeleri gerektiğini söyleyen Eric Dane herkesi ağlatan bu videonun sonunda kızlarına “Günlerinizin sonuyla yüzleşebilirsiniz. Mücadele edin kızlar ve başınızı dik tutun.” demişti.