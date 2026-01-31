Ünlü ailede çifte doğum günü sevinci... İyi ki doğdun gururum oğlum... Seni daima seveceğim kocacığım

Haberin Devamı

Bu sözünü ettiğimiz aile Ürdün kraliyet ailesi.

'BUGÜN VE HER ZAMAN TÜM SEVGİMLE'

İngiliz kraliyet ailesinden sonra dünyanın en çok ilgisini çeken bu taçlı aile baba Kral Abdullah ile en küçük oğul Hashem'in yeni yaşlarına girmesini 30 Ocak günü kutladı.

Kraliçe Rania yine her yıl yaptığı gibi bu yıl da önce kocası Abdullah için kutlama mesajı yayınladı sosyal medya sayfasında. Birlikte çekilen bir pozu paylaşıp "Bugün ve her zaman tüm sevgimle" diye yazdı.

Sonra da dört çocuğunun en küçüğü olan Hashem ile göründüğü bir fotoğrafa yer verdi sayfasında. Ona da "Dönüştüğün adamla çok gurur duyuyorum. Yeni yaşın kutlu olsun" diye yazdı.

İKİSİ DE FUTBOL MERAKLISI

Bu arada çiftin en büyük çocuğu Veliaht Prens Hüseyin de kardeşini unutmadı. O da futbol maçında çekilen iki kare fotoğrafı sosyal medya sayfasında paylaşıp "Mutlu yıllar Hashem" diye yazdı.

Onların bu paylaşımlarına takipçilerinden de kutlama mesajları geldi.

BABA İLE KÜÇÜK OĞLU 43 YIL ARAYLA AYNI GÜN DOĞDU

Bütün bunlar bir yana Ürdün kraliyet ailesinde şimdi de doğum günü sevinci yaşanıyor...

İlginç bir tesadüf eseri, Kral Abdullah ile dört çocuğunun en küçüğü olan Prens Hashem, farklı yıllarda aynı gün dünyaya gözlerini açmış...

Kral Abdullah, 30 Ocak 1962, dört çocuğunun en küçüğü olan Prens Hashem de 30 Ocak 2005'te doğdu.

KIZLARI DA FARKLI YILLARDA BİR GÜN ARAYLA DÜNYAYA GELDİ

Bu arada küçük bir not...

Ürdün kraliyet ailesindeki doğum günü tesadüfleri sadece bununla sınırlı değil. Rania ile Abdullah'ın iki kızı da farklı yıllarda birer gün arayla dünyaya geldi.

Anneleri Kraliçe Rania onların doğum günleri için de özel paylaşımlar yaptı.

Çiftin, yakında ilk kez anne olmaya hazırlanan büyük kızı İman, 27 Eylül 1996'da dünyaya geldi. Çiftin küçük kızı Prenses Salma ise 26 Eylül 2000'de doğdu. Yani özetle iki prenses arasında dört yıl ve bir günlük bir fark var.