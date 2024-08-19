Ä°ÅŸe gitmeden Ã¶nce kÄ±zÄ±yla poz verdi: KÄ±ymetlimle en gÃ¼zel sabah

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Mutlu yuvasÄ±nÄ±, aralarÄ±na katÄ±lan ilk bebekle ÅŸenlendiren her Ã§ift iÃ§in o an eÅŸsizdir. Ã–nce olup bitene inanamamak, sonra durumu iyice Ã¶zÃ¼mseyip kendi canÄ±ndan, kanÄ±ndan dÃ¼nyaya gelen o bebek ile baÅŸlayan yeni hayatÄ±n keyfini Ã§Ä±karmak.

Bu durum dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde yaÅŸayan Ã¼nlÃ¼ler iÃ§in de aynÄ± Ã¼stelik... Onlar iÃ§in de evlatlarÄ± bir yana dÃ¼nya bir yana.

TÄ±pkÄ± geÃ§en yÄ±l gÃ¶steriÅŸli bir tÃ¶renle Rajwa Alsaif ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtiren, bu ayÄ±n baÅŸÄ±nda da ilk kez baba olan ÃœrdÃ¼n Veliaht Prensi HÃ¼seyin gibi!

Ä°ÅžE GÄ°TMEDEN Ã–NCE KIZINI SEVDÄ°

30 yaÅŸÄ±ndaki Prens HÃ¼seyin ile Rajwa'nÄ±n Ä°man adÄ±nÄ± verdikleri ilk bebekleri 3 AÄŸustos'ta dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ±.

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Kral HÃ¼seyin SaÄŸlÄ±k Merkezi'nde doÄŸan Prenses Ä°man, bÃ¼tÃ¼n aileyi kelimenin tam anlamÄ±yla bÃ¼yÃ¼k bir sevince boÄŸdu.

Kral Abdullah ile karÄ±sÄ± KraliÃ§e Rania baÅŸta olmak Ã¼zere minik Ä°man'Ä±n amcasÄ± ve iki halasÄ± da ailenin bu yeni Ã¼yesini kucaklarÄ±ndan indirmedi.

Ama elbette Ä°man'Ä±n doÄŸuÅŸuyla mutluluklarÄ±n en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yaÅŸayanlar Prens HÃ¼seyin ile Prenses Rajwa oldu.Â

'BENÄ°M DEÄžERLÄ°M'

Ãœlkesinin ordusunda binbaÅŸÄ± olarak gÃ¶rev yapan HÃ¼seyin, Instagram hesabÄ±nda kÄ±zÄ± Ä°man'la Ã§ekilen bir pozunu paylaÅŸtÄ±.

Askeri Ã¼niformasÄ± iÃ§inde olan HÃ¼seyin, Ã¼zerinde desenleri olan pembe pijamasÄ± iÃ§inde uyuyan kÄ±zÄ±nÄ± kucaÄŸÄ±na aldÄ± ve objektife poz verdi. Bu pozunu da sosyal medya sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±.

Prens HÃ¼seyin bu paylaÅŸÄ±mÄ±na ArapÃ§a olarak "Ä°ÅŸe gitmeden Ã¶nce en gÃ¼zel sabah" notunu yazdÄ±. Ä°ngilizce olarak da "Benim deÄŸerlimle" notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼.Â

HÃ¼seyin'in bu paylaÅŸÄ±mÄ±na takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da beÄŸeni ve yorum geldi.

HEM Ä°LK Ã‡OCUK HEM Ä°LK TORUN

Prens HÃ¼seyin ile Prenses Rajwa, geÃ§en yÄ±l 1 Haziran'da Amman'da dÃ¼nyanÄ±n Ã¶nde gelen kraliyet ailelerinden Ã¼yelerin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir tÃ¶renle evlendi. DÃ¼ÄŸÃ¼nden 10 ay sonra hamilelik haberi geldi.

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Ã‡iftin, Ä°man adÄ± verilen kÄ±z bebeÄŸi 3 AÄŸustos gÃ¼nÃ¼ dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ±. BebeÄŸin doÄŸumu ilk kez torun sahibi olan Kral Abdullah ile KraliÃ§e Rania'yÄ± da en az anne- baba kadar mutlu etti.

Ã‡ok geÃ§meden Ã§iftin dÃ¶rt Ã§ocuÄŸu da doÄŸumun gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi Kral HÃ¼seyin TÄ±p Merkezi'ne koÅŸup hem ailenin yeni Ã¼yesiyle tanÄ±ÅŸtÄ± hem de onunla birlikte boy boy fotoÄŸraf Ã§ektirdi.

O pozlar hem haber ajanslarÄ± tarafÄ±ndan servis edildi hem de ailenin sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸÄ±ldÄ±.

O gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde bir eksik vardÄ±: BebeÄŸin annesi gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yordu. Ä°lk anda bu durum merak hatta bir miktar kaygÄ± uyandÄ±rdÄ±.

GenÃ§ anne Rajwa'nÄ±n saÄŸlÄ±k durumunda herhangi bir sorun olup olmadÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. Ama bu konudaki merak da Ã§iftin hastaneden taburcu olduÄŸu anlarda giderildi.

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Ä°LK AÄ°LE POZU

Yeni anne Rajwa gayet saÄŸlÄ±klÄ±ydÄ±. BebeÄŸini taÅŸÄ±yan kocasÄ±yla el ele yÃ¼zÃ¼nde kocaman bir gÃ¼lÃ¼msemeyle hastaneden taburcu oldu.

Mutlu Ã§ift, artÄ±k Ã¼Ã§ kiÅŸi olarak yaÅŸayacaklarÄ± evlerinin yolunu tuttu. SonuÃ§ olarak ilk gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde Rajwa'nÄ±n yorgun olduÄŸu iÃ§in yer almadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±.

Zaten Ã§iftin hastaneden taburcu olmasÄ±ndan sonra da bir aile olarak ilk pozlarÄ± Prens HÃ¼seyin'in sosyal medya sayfasÄ±nda yer aldÄ±.

BebeÄŸin dÃ¼nyaya geldiÄŸi hastanede Ã§ekilen o fotoÄŸraflarda Ã§ift, henÃ¼z olup bitenin farkÄ±nda olmadan uyuyan kÄ±zlarÄ± Ä°man yanlarÄ±nda objektife gÃ¼lÃ¼msÃ¼yordu.

BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla gelenekler uyarÄ±nca Rajwa, HÃ¼seyin ve Ä°man'Ä±n bir de resmi aile fotoÄŸraflarÄ± yayÄ±nlanacak yakÄ±n zamanda.

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DEDESÄ° VE BABASIYLA AYNI HASTANEDE DOÄžDU

Rajwa ile HÃ¼seyin'in ilk bebekleri Ä°man, Amman'daki Kral HÃ¼seyin TÄ±p Merkezi'nde dÃ¼nyaya geldi.

BurasÄ± yeni baba HÃ¼seyin ile bÃ¼tÃ¼n kardeÅŸlerinin hatta babasÄ± Abdullah'Ä±n dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ±ÄŸÄ± yer.

Bir baÅŸka deyiÅŸle Rajwa ile HÃ¼seyin, aile geleneÄŸini bozmayÄ±p kendi kÄ±zlarÄ±nÄ± da aynÄ± yerde karÅŸÄ±ladÄ±.

KIZIYLA AYNI GÃœN DOÄžAN TÃœM BEBEKLERE ALTIN HEDÄ°YE ETTÄ°

Bu arada gelen haberlere gÃ¶re mutluluktan ayaklarÄ± yerden kesilen HÃ¼seyin, aynÄ± bÃ¶lÃ¼mde dÃ¼nyaya gelen bÃ¼tÃ¼n bebekler iÃ§in de bir hediye hazÄ±rladÄ±.

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Prens, karÄ±sÄ±yla aynÄ± zamanda doÄŸum yapan anneler ve dÃ¼nyaya gelen bebeklere Ã¶zel kutular iÃ§inde tebrik kartÄ± ile yanÄ±nda bir de altÄ±n lira hediye etti.

AÄ°LEYE ÃœÃ‡ÃœNCÃœ Ä°MAN GELDÄ°

Daha dÃ¼nyaya geldiÄŸi ilk gÃ¼n minik bebeÄŸi Ä°man adÄ±nÄ±n verildiÄŸi de aÃ§Ä±klandÄ±. Bu isme ÃœrdÃ¼n kraliyet ailesinde iki kiÅŸi daha sahip.

Bunlardan biri HÃ¼seyin'in bÃ¼yÃ¼k kÄ±z kardeÅŸi, yani yeni doÄŸan Prenses'in halasÄ±. DiÄŸeri ise Kral Abdullah'Ä±n babasÄ± HÃ¼seyin'in eski kraliÃ§e Nur ile yaptÄ±ÄŸÄ± evlilikten dÃ¼nyaya gelen Ã¼vey kÄ±z kardeÅŸi.

Rajwa ile HÃ¼seyin, bu alanda da bir aile geleneÄŸini daha bozmamÄ±ÅŸ oldu.

RANIA VE ABDULLAH Ä°LK TORUN SEVÄ°NCÄ°NÄ° YAÅžADI

GeÃ§en yÄ±l gÃ¶steriÅŸli bir tÃ¶renle evlenen Prens HÃ¼seyin ile Prenses Rajwa'nÄ±n mutlu haberi geÃ§tiÄŸimiz cumartesi gÃ¼nÃ¼ duyuruldu.

Ä°lk torun sevincini yaÅŸayan Kral Abdullah sosyal medya Ã¼zerinden aralarÄ±na yeni katÄ±lan minik bebeÄŸin yarattÄ±ÄŸÄ± sevinci satÄ±rlara dÃ¶ktÃ¼.

Ä°lk torun sevincini yaÅŸayan Kral Abdullah sosyal medya Ã¼zerinden aralarÄ±na yeni katÄ±lan minik bebeÄŸin yarattÄ±ÄŸÄ± sevinci satÄ±rlara dÃ¶ktÃ¼.

'AÄ°LEMÄ°ZÄ° AYDINLATTIN... ALLAH'A ÅžÃœKÃœRLER OLSUN'

Kral Abdullah sevincini "Bize ilk torunumuzu, bahÅŸeden Allah'a ÅŸÃ¼kÃ¼rler olsun. HÃ¼seyin'e ve sevgili Rajwa'ya kÄ±zlarÄ±nÄ±n doÄŸumu iÃ§in tebrikler. Allah'tan onun iyi bir ÅŸekilde bÃ¼yÃ¼mesine ve anne babasÄ± iÃ§in onu korumasÄ±na yardÄ±m etmesini dileriz. Ailemizi aydÄ±nlattÄ±n" satÄ±rlarÄ±yla ifade etti. AÃ§Ä±klamanÄ±n sonunda "BÃ¼yÃ¼kbaba" imzasÄ± da yer aldÄ±.

53 yaÅŸÄ±nda babaanne olan KraliÃ§e Rania da kendi sosyal medya sayfasÄ± Ã¼zerinden ilk torununa Ã¶zel bir paylaÅŸÄ±m yaptÄ±.

Rania mesajÄ±nda "En bÃ¼yÃ¼k armaÄŸanÄ± iÃ§in Allah'a ÅŸÃ¼kÃ¼rler olsun... DeÄŸerli torunumuz Iman ile hayatÄ±mÄ±zÄ± aydÄ±nlattÄ±n. Allah seni bizim iÃ§in korusun. HÃ¼seyin ve Rajwa'yÄ± tebrik ederim. Allah hayatlarÄ±nÄ±zÄ± bereket ve memnuniyetle doldursun."

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2022'DE NÄ°ÅžANLANDILAR

Kral Abdullah ile KraliÃ§e Rania'nÄ±n, ikisi kÄ±z, ikisi erkek dÃ¶rt Ã§ocuÄŸunun en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan Veliaht Prens HÃ¼seyin ile Rajwa Al Saif Al HÃ¼seyin'in niÅŸanÄ± 2022 yÄ±lÄ±nda ilan edildi.

KraliÃ§e Rania, kendi Instagram hesabÄ±ndan da mutlu haberi paylaÅŸtÄ±. Gelinini, kÄ±zlarÄ± Prenses Iman ve Salma'dan ayÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtip ondan "Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kÄ±zÄ±m" diye sÃ¶z etti.

O ilk duyuruda Rajwa'nÄ±n, KraliÃ§e Rania'ya fiziksel olarak gerÃ§ekten de kÄ±zÄ± kadar benzemesi dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir not... ÃœrdÃ¼n kraliyet ailesi bu duyurunun ardÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k kÄ±zlarÄ± Prenses Iman'Ä±n da Jameel Alexander Thermiotis ile niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Zaten geÃ§en yÄ±l Ã¶nce mart ayÄ±nda bÃ¼yÃ¼k kÄ±zlarÄ± Prenses Iman'Ä± evlendirdi Abdullah ile Rania. Ondan iki ay sonra da haziranda bu kez ilk gÃ¶z aÄŸrÄ±larÄ± HÃ¼seyin ile Rajwa dÃ¼nya evine girdi.

30 YIL SONRA Ä°LK GÃ–RKEMLÄ° DÃœÄžÃœN

Bu dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n aile iÃ§in farklÄ± bir Ã¶nemi vardÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ HÃ¼seyin ile Rajwa, Kral Abdullah ile KraliÃ§e Rania'nÄ±n tam 30 yÄ±l Ã¶nce evlendiÄŸi haziran ayÄ±nÄ± dÃ¼ÄŸÃ¼n iÃ§in seÃ§ti.

Ã‡ift, oÄŸullarÄ±ndan tam 30 yÄ±l Ã¶nce 10 Haziran'da yine dÃ¶nemine damga vuran bir tÃ¶renle evlenmiÅŸti.

Prens HÃ¼seyin ile Prenses Rajwa'nÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de ondan hiÃ§ geri kalmadÄ±. Hollanda, Ä°ngiltere, Danimarka, Ä°spanya, Nepal, NorveÃ§, Ä°sveÃ§, Brunei gibi Ã¼lkelerin kraliyet ailesi temsilcileri tÃ¶rene katÄ±ldÄ±. OnlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra uluslararasÄ± Ã¼st dÃ¼zey devlet gÃ¶revlileri de iki gencin mutluluÄŸuna tanÄ±klÄ±k etti.

O gÃ¼n Ã¶nce HÃ¼seyin ile Rajwa'nÄ±n nikahÄ± kÄ±yÄ±ldÄ±. O tÃ¶rende HÃ¼seyin askeri Ã¼niformasÄ± iÃ§indeydi. Rajwa ise bedenini saran asimetrik, sade ve ÅŸÄ±k bir gelinlik giydi. DuvaÄŸÄ± da baÅŸÄ±nÄ±n Ã¼zerine ÃœrdÃ¼n kraliyet ailesine ait bir taÃ§la yerleÅŸtirildi.

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